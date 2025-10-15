Victor Pițurcă, declarații emoționante despre soția sa, Maria: „Este adevăratul stâlp al familiei!” Detaliile din viața personală despre care rar vorbește

Victor Pițurcă a făcut recent declarații emoționante despre viața sa de familie. Deși viața lui a fost marcată de o relație extraconjugală de lungă durată cu Vica Blochina, împreună cu care are un copil, fostul selecționer al echipei naționale de fotbal se declară un familist convins.

Maria, sprijinul constant din umbră

Retras de câțiva ani din viața publică, Pițurcă a participat la un eveniment monden organizat pe malul Lacului Snagov, unde a vorbit deschis despre soția sa, Maria, despre fiul său Alexandru și despre nepotul Noah, care îi aduc zilnic bucurie.

Deși a fost mereu discret cu privire la viața personală, Victor Pițurcă nu și-a ascuns admirația față de soția sa, Maria, cu care este căsătorit de peste 30 de ani. Fostul antrenor a subliniat rolul esențial pe care aceasta îl joacă în echilibrul familiei. „Maria are grijă de toți, de copii, de nepoți. Este adevăratul stâlp al familiei”, a declarat Pițurcă pentru Viva. În momentul interviului, Maria se afla în vacanță în Turcia împreună cu fiica lor și ceilalți doi nepoți, motiv pentru care nu l-a însoțit la eveniment. „Doamna e plecată cu fata mea, cu familia ei, cu ceilalți doi nepoți, în Turcia, în vacanță. De aceea nu m-a însoțit!”, a explicat el.

Ce relație are Victor Pițurcă cu fiul său, Alex, și nepotul, Noah

Victor Pițurcă a vorbit cu căldură și despre nepotul său, Noah, fiul lui Alexandru Pițurcă cu Cristina Ich. Deși Alex nu este pasionat de vânătoare, preferând să evite discuțiile despre animale, cei doi petrec timp împreună jucând fotbal și făcând mișcare, mai ales datorită lui Noah. „Mai jucăm câte o miuță, deci avem ce face. Mai ales că avem niște nepoți foarte îndrăgostiți de sport, așa că facem mereu mișcare”, a spus Pițurcă. El a menționat că Alex și Noah nu l-au însoțit la eveniment din cauza unei răceli ușoare și a programului școlar.

Victor Pițurcă și Maria sunt împreună de peste trei decenii

Victor Pițurcă și soția sa, Maria, trăiesc o relație de peste 30 de ani, începută pe vremea când ea avea doar 17 ani. Cei doi s-au cunoscut în orașul natal, Târgu Jiu, pe când Pițurcă juca pentru FC Olt Scornicești, iar Maria era elevă de liceu. Deși distanța și cariera sportivă a fostului selecționer au pus la încercare relația, Maria l-a urmat pretutindeni și i-a fost alături în toate momentele importante ale vieții.

În ciuda controverselor din viața personală, inclusiv relația extraconjugală de lungă durată cu Vica Blochina, Maria a ales să rămână alături de soțul ei. Discretă și rar prezentă în spațiul public, Maria Pițurcă a preferat să rămână în umbră, dar a fost mereu sprijinul constant al fostului antrenor. Povestea lor este una despre loialitate, răbdare și echilibru, într-o lume în care viața publică și presiunea mediatică pot zdruncina orice relație.

