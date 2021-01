Tily Niculae, soțul și copiii, depistați pozitiv cu COVID-19: „Nu-mi vine să cred că este povestea noastră”

Sărbătorile de iarnă nu au fost un pirlej de bucurie pentru Tily Niculae (35 de ani) și familia ei. Actrița a anunțat de curând pe rețelele de socializare că atât ea, cât și soțul, Dragoș Popescu (45 de ani) și copiii, Sofia (9 ani) și Radu (9 luni) au fost depistați pozitiv cu COVID-19 chiar în zilele de Crăciun.

Vedeta a povestit pe pagina sa de Instagram întreaga experiență neplăcută prin care ea și familia au trecut.

„Azi e 24 decembrie și, oficial, am intrat în carantină. Suntem toți patru pozitivi. Am aflat ieri, pe 23… Era păcat să nu închid 2020 cu COVID la toți patru. Sofi e super bine, Popescu este și el bine, eu am fost așa și așa, de astăzi, sunt mai bine. În schimb, Radu a făcut febră și scaune moi, și mârâit și sper să trecem bine peste (…)”, a povestit Tily Nicuae fanilor și urmăritorilor săi de pe Instagram.

Actrița a mărturisit că Radu, băiețelul ei de 9 luni, a fost cel mai afectat, vând o reacție alergică la antibioticul care i-a fost administrat, dar cu toate acestea, Tily a refuzat să-și ducă fiul la spital.

„26 decembrie – ieri, am avut niște emoții foarte mari, Radu a făcut reacție alergică la antibiotic, am sunat la ambulanță. A venit după 40 de minute o ambulanță cu un asistent care nu avea competența de a-i face ceva lui Radu. Ne-a spus să mergem la spital, am refuzat și am așteptat să vină o ambulanță cu medic. Am așteptat, este ora 14:30 și de la ora 11, de pe 25 decembrie, nu a venit nimeni și nici nu ne-a sunat nimeni. Am fost foarte norocoși că am trecut cu bine. Am refuzat să mergem la spital pentru ceva ce putea fi rezolvat acasă. (…). Nu vă pot spune cum am stat în stres și în teroare pentru ca cel mic să nu facă nimic complicat, să nu depindem de acea injecție cu cortizon. (…)”, a adăugat vedeta.

Tily Niculae a explciat și care au fost simptomele de COVID-19 în cazul lor.

„Mă așteptam la corpul meu să reacționeze diferit față de alor ceilalți. Radu a făcut febră, Sofia a fost asimptomatică. Eu am avut febră, am avut probleme gastro-intestinale, am tușit, am avut dureri de oase, dureri de ochi, le-am avut aproape pe toate. Singurul lucru care m-a relaxat a fost că m-am pregătit mental pentru această perioadă și că am avut în casă acel aparat care măsura staurația (n.r. – de oxigen). În acest moment am foarte multă furie… Nu am gust și nici miros de trei zile. Și stau și mă aud acum și nu-mi vine să cred că este povestea noastră”, a mai relatat actrița.

