Sebastian Țopescu, adevărul despre episodul cu Carmen Tănase care a dus la scandal în TVR. „Nimeni nu știa că o să se întâmple!” / Exclusiv

Sebastian Țopescu, fiul cel mic al regretatului comentator sportiv și jurnalist Cristian Țopescu, a fost prezent la Unica Urban Party 2023. Tânărul, în vârstă de 24 de ani, a dat curs invitației noastre și a venit la cea mai cool petrecere mondenă a verii, a cărei tematică a fost “Ani de liceu”.

Basti, cum i se spune în cercul de prieteni, a făcut o serie de declarații interesante la eveniment, legate de trecut, dar și de proiectele actuale. Sebastian Țopescu are o emisiune la TVR, intitulată “Vis sau realitate”, în care diverse persoane publice – de la influenceri, la medici celebri, artiști sau designeri -, sunt invitate pentru a-și îndeplini visul care încă nu le-a devenit realitate.

Sebastian Țopescu: „Mie mi s-a frânt inima, eu cu Carmen plângeam unul peste celălalt”

În ultimul episod al primului sezon al emisiunii “Vis sau realitate”, Basti a avut-o invitată pe actrița Carmen Tănase, care în copilărie visa să devină medic veterinar. În jurul ediției s-a stârnit un adevărat scandal, după ce conducerea TVR a decis inițial să nu difuzeze episodul, pe motiv că artista s-a declarat împotriva vaccinării anti-Sars-Co-V-2 în pandemie și ar fi considerată “conspiraționistă”. Ulterior, episodul a ajuns pe micile ecrane.

Despre acest episod, Basti spune că a fost unul cu o încărcătură emoțională extraordinară. Atât el, cât și Carmen Tănase au fost profund impresionați de adăpostul de animale pe care l-au vizitat. În plus, ei au fost martorii unei operații a unuia dintre animalele aflate acolo.

“Primul sezon al emisiunii s-a terminat. Ultimul episod a fost săptămâna trecută, cu Carmen Tănase. A fost cel mai emoționant episod. Dintre toate la care am râs, la Carmen Tănase cred că am plâns amândoi non-stop. Visul ei a fost să fie doctor veterinar și ne-am dus la un spital de animăluțe salvate. Eu de când am intrat m-am emoționat.

Am și operat un câine, ceea ce nimeni nu știa că o să se întâmple. Mie mi s-a frânt inima, eu cu Carmen plângeam unul peste celălalt. Dar a fost o emisiune superbă și sper ca oamenii să o vadă. Acum e pe Youtube, se poate uita oricine și să doneze către acest spital, care funcționează doar din donații.” – a declarat fiul regretatului Cristian Țopescu, în exclusivitate, la Unica Urban Party.

Apoi, tânărul și-a readus aminte cu mult drag de liceu, punctând că a fost una dintre cele mai frumoase perioade din viața lui.

“Eu am fost un elev mai absent… am lipsit câteodată. Am fost absent, poate, câteodată și fizic, nu doar fizic. Despre anii de liceu îmi amintesc că m-am distrat foarte mult, a fost foarte frumos. Am și învățat foarte multe. Am avut norocul de a merge la un liceu care se concentra, cum ar veni, pe individ.

Și am numai amintiri de drag. Nu m-aș mai întoarce, a fost de ajuns. Dar cât a fost, a fost foarte frumos. Cred că prima iubire a fost în școala generală. Dar, na, în școala generală, ce iubire putea să fie? Noi credeam că ne căsătorim, dar…” – a adăugat el.

Basti, despre bullying: “Eu, de felul meu, sunt foarte pacifist”

Despre bullying, Basti a fost întrebat dacă a fost vreo dată o victimă a acestui fenomen sau dacă a făcut parte dintre colegii răi. Tânărul a precizat că știe câteva persoane afectate de bullying. Soluția, după părerea lui, este să se vorbească deschis despre subiect.

“Eu, de felul meu sunt foarte pacifist și foarte în lumea mea. Și dacă aș vrea să fiu rău, nu cred că aș avea energia să fiu. În rest, comentarii cred că primește orice om pe lume aceasta. Dar cred că important este că trebuie comunicate lucrurile acestea și vorbite.

Cel mai rău e să ții în tine. Văd la prieteni sau apropiați, care au avut mult de suferit din cauza bullying-ului. Sper ca acum să fie și oamenii mai deschiși să vorbească și să înțeleagă că nu e o rușine (n.r. – să fie victima bullying-ului). Nu înseamnă că omul respectiv (n.r. – victima) nu e vrednic sau nu e om bun. Cât timp se vorbește, cred că se poate rezolva lucrul acesta.”

Sebastian Țopescu: „Sunt foarte mândru de familia mea!”

De când s-a născut, fiul regretatului comentator Cristian Țopescu poartă pe umerii săi un nume cu greutate. El spune că este foarte mândru și norocos că a crescut în preajma unor oameni cum au fost părinții lui, dar simte presiunea unui nume cu rezonanță publică.

“Mai mult mi-a făcut rău. Nu m-a ajutat numele, m-au ajutat oamenii care m-au crescut prin ce m-au învățat, prin mediul în care am crescut și prin învățăturile pe care mi le-au dat. Am avut noroc. Și niciodată nu o să încerc să mă îndepărtez de familia mea sau de numele meu.

Eu sunt foarte mândru de familia mea. Eu am crescut într-un mediu plin de respect și de iubire. Nu aș vrea să mă distanțez de ei pentru nimic în lume. Oamenii care contează o să te aprecieze oricum. Dacă nu, fiecare apreciază ce vrea… Na, comentator sportiv nu m-am făcut. Dar de comentat sunt bun” – a încheiat Basti.

