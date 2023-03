Sebastian Țopescu ne vorbește despre oportunitatea de a demara o emisiune la TVR 1, acolo unde mama sa, Christel Ungar Țopescu, face parte din Consiliul de Administrație a SRTv.

Sebastian Țopescu ne spune cum va arăta emisiunea lui, „Vis sau realitate”, de la TVR 1, și declară că postul mamei lui, Christel Ungar, nu a influențat decizia ca el să prezinte și să realizeze o emisiune. Sebastian Țopescu spune că i s-a oferit această oportunitate datorită umorului și abilităților lui.

Într-un interviu exclusiv pentru UNICA.RO, acordat înainte ca prima ediție a emisiunii să apară pe post, Sebastian Țopescu, fiul regretatului și îndrăgitului comentator sportiv Cristian Țopescu, ne povestește ce îi plăcea să facă cel mai mult împreună cu tatăl lui și cum vizita muzee în copilărie ca să învețe o mulțime de lucruri. Cu sinceritate, tânărul Sebastian Țopescu recunoaște că numele lui a venit, uneori, cu o anumită „greutate”, că iubea se meargă cu sora lui mai mare, Cristina Țopescu, la film și că emisiunea pe care o va realiza și prezența va debuta chiar de ziua celebrului sau tată.

Emisiunea lui Sebastian Țopescu la TVR a debutat duminică, 26 martie: “Ar fi fost ziua tatăl lui meu, care ar fi împlinit 86 de ani”

Spune-mi despre emisiune, la ce trebuie să se aștepte telespectatorii?

Conceptul este simplu, dacă nu ai face ce faci acum, ce ai face? De exemplu: “Diana, dacă nu ai fi jurnalist, ce ți-ai dori să fii?” Iar eu, „creatorul de visuri”, îți îndeplinesc acest vis nerealizat timp de o zi. În timp ce scriam formatul emisiunii am avut un singur gând în cap: îmi doresc să creez un reality show complet uman, iar „ingredientul” principal al emisiunii să fie autenticitatea.

Cel mai important aspect pe care telespectatorii îl vor vedea este latura umană a vedetelor pe care le admira, cu bune și cu rele. De asemenea, vă pot asigura că nu există nimic mai amuzant decât un adult care își trăiește visul neîmplinit din copilărie pentru prima dată. Premiera emisiunii o să fie duminică 26 martie la ora 16.30. O dată foarte importantă pentru mine deoarece ar fi fost ziua tatălui meu, care ar fi împlinit 86 de ani.

“Îmi place să cred că mi s-a oferit oportunitatea aceasta datorită abilităților și umorului meu”

Faptul că mama ta face parte din Consiliul de Administrație al SRTv te-a ajutat să prezinți această emisiune?

Nu a existat o conexiune între poziția ei și emisiune, procesul obținerii emisiunii a fost unul complet independent. Îmi place să cred că mi s-a oferit oportunitatea aceasta datorită abilităților și umorului meu, și sper că veți fi și voi de acord cu mine odată ce încep să fie difuzate episoadele.

Cât de ‘greu’ ai simțit numele Țopescu, în toată viața ta?

Nu pot să neg că în unele cazuri numele meu a venit cu o anumite „greutate”. Cu toate astea tu ești singură persoană care poate să decidă dacă lași o astfel de „greutate” să te afecteze sau nu.

A existat vreun moment în viața ta când te-a copleșit celebritatea familiei tale?

Niciodată.

Fiul lui Cristian Țopescu, amintiri din copilărie: “Mergeam la muzee cu părinții”

Ce-ți plăcea să faci când erai copil?

Să merg la muzee cu părinții. Mereu când mergeam stăteam cu orele iar fie mama, fie tata îmi povesteau și mă învățau despre exponate.

Când aveai nevoie de sfaturi la cine te duceai, la mama sau la tata?

Cred că depinde de sfaturi, la tata aș fi mers pentru sfaturi legate de oameni și la mama pentru sfaturi legate de mine.

“Au valorificat independența ca element integral al educației mele”

Cine era mai exigent și cine mai permisiv?

Niciunul nu a fost exigent. Amândoi părinții mei au valorificat independența că element integral al educației mele.

Ce-ți plăcea să faci doar cu tatăl tău?

Să joc șah, era activitatea noastră preferată.

Sebastian Țopescu, despre tatăl lui: “Nu cred că am cunoscut un om așa de calm”

Care este primul gând care-ți vine în minte atunci când te gândești la el?

Calmul lui incredibil. Nu cred că am cunoscut sau voi mai cunoaște un om așa de calm.

Cum ai fost la școală, mai timid sau mai rebel?

Foarte extrovertit și foarte curios, dar și destul de rebel, sincer să fiu.

“Am trecut prin multe dificultăți, dar și prin momente frumoase”

Când te-ai îndrăgostit prima oară?

La 18 ani. A fost o vârstă la care s-au schimbat multe pentru mine, am trecut prin multe dificultăți, dar și prin multe momente frumoase.

Cum a fost relația cu sora Cristina Țopescu. “Iubeam foarte mult când mergeam împreună la film”

Cum a fost relația cu sora ta mai mare, Cristina? Care este cea mai frumoasă amintire pe care o ai cu ea?

Relația noastră a fost una bună, strânsă, atât cât s-a putut dată fiind diferența de vârstă între noi doi. Nu cred că pot să aleg o singură amintire, dar cu siguranță iubeam foarte mult când mergeam împreună la film.

Care a fost cel mai greu moment din viața ta?

Perioada pandemică, eu fiind o fire agitată conceptul de a fi blocat în casă mi-a adus multe greutăți.

Sebastian Țopescu, despre cel mai mare defect: “Am tendința să pun logica mai presus de emoții”

Care este cea mai importantă calitate a ta și cel mai mare defect?

Din câte mi s-a spus, cea mai importantă calitate a mea este că sunt ambițios, iar cel mai mare defect este că am tendința să pun logica mai presus de emoții.

Ce nu ai face niciodată în viața ta?

Nu cred că există ceva ce nu aș face niciodată, poate să înot cu rechini? Ba nu…mint, probabil aș face și asta.

Sebastian Țopescu: “Încerc mereu să fiu foarte corect și asumat”

Când ai dezamăgit cel mai tare și de ce?

Sincer să fiu, nu știu să răspund concret. Probabil că am dezamăgit, m-aș mira să nu o fi făcut niciodată, însă încerc mereu să fiu foarte corect și asumat. Când greșesc îmi asum și învăț din greșeala respectivă. Ascult ce mi se spune, îmi cer iertare, analizez unde am greșit și fac tot posibilul să nu repet acea greșeală.

“Când am decis să merg să studiez sociologia la Viena”

Ai făcut vreodată vreun compromis?

Da, când am decis să merg să studiez sociologia la Viena, însă nu am rezistat mult până să mă întorc la visul meu.

Și pasiunea pentru modă? Cine te-a ‘împins’ în această direcție?

Nu cred că am fost ‘împins’ în această direcție, consider că pasiunea a venit natural când am descoperit calitățile transformative ale hainelor. M-am simțit atras de ideea de a spune povești prin diferitele forme ale artei.

Cum te-ai descrie, în 3 cuvinte?

Ambițios, idealist și somnoros…cred.

“Eu mă îndrăgostesc de pasiune și de ambiție”

În februarie declarai, pentru o publicație, că încă nu ai o iubită. Cum ar trebui să fie femeia care să merite să fi alături de ea?

Nu am un tipar, cel puțin cu siguranță nu am un tipar fizic, eu mă îndrăgostesc de pasiune și de ambiție. Însă momentan nu pot să spun că îmi ‘caut’ o iubită, sunt foarte fericit și focusat pe carieră, la fel ca mulți alți tineri de vârsta mea.

