Prin ce trece familia lui Andrei Perneș la șase luni de la moartea tânărului. „E foarte ciudat ce simțim!” Sora lui primește des „semne” de la el

La șase luni de la tragicul accident care a curmat viața lui Andrei Perneș, fost concurent al emisiunii „Mireasa”, familia sa trăiește încă în negare, durere și dor profund. Pe 19 februarie 2025, la doar 28 de ani, Andrei și-a pierdut viața într-un accident rutier, iar de atunci, timpul pare să fi înghețat pentru cei care l-au iubit.

O pierdere fulgerătoare care a lăsat un gol imens

În dimineața fatidică, Andrei se afla la volanul mașinii sale când a pierdut controlul vehiculului, care s-a răsturnat în afara carosabilului. Impactul a fost fatal. Vestea morții sale a căzut ca un trăsnet peste familie, prieteni și publicul care îl îndrăgise în timpul participării sale la „Mireasa”, emisiunea difuzată de Antena 1.

De atunci, familia Perneș trăiește o realitate fragmentată între amintiri și negare. Într-un interviu emoționant acordat pentru Spynews.ro, sora lui Andrei, Andrada, a vorbit despre suferința care le-a marcat existența: „Noi încă nu conștientizăm cu adevărat ce s-a întâmplat, în continuare avem în minte că el este la Cluj. Așa zice și mama mereu: ‘Andrei e la Cluj.’ Pentru noi e foarte greu să acceptăm că nu mai e, deși mergem aproape în fiecare zi la el la cimitir, tot nu conștientizăm complet.”

Pentru familia Perneș, vizitele la mormântul lui Andrei au devenit un ritual aproape zilnic. Este modul lor de a păstra vie legătura cu el, de a-i vorbi, de a-l simți aproape. Deși Andrei locuia în mare parte la Cluj, revenea des acasă, iar pentru cei dragi, absența lui este un gol imposibil de umplut.

„Stăm, plângem, apoi ne revenim, e foarte ciudat ce simțim”, a mărturisit Andrada, cu o sinceritate care sfâșie. Familia se află într-un proces lent și dureros de acceptare, în care fiecare zi este o luptă cu realitatea.

Citeşte și: Andrada, semn bizar de la fratele ei, Andrei Perneș. „Nu știam că există astfel de energii și situații!” Ce i s-a întâmplat în timp ce era la volan

Citeşte şi: Sabrina Imbrea iubește din nou, la șase luni de la moartea lui Andrei Perneș. Primele imagini cu noul ei iubit

Citeşte şi Fosta soție a lui Andrei Perneș, mesaj tranșant pentru ultima lui iubită. „Fiecare știe ce a fost!” De ce a răbufnit Sabrina

Citeşte şi: Sabrina Imbrea spune că ea și Andrei Perneș erau într-o relație înainte de accidentul lui. „Dacă exista Ancuța, nu era cu mine înainte să moară!”

Cum păstrează Andrada memoria vie a fratelui ei

În ciuda durerii, Andrada a ales să păstreze vie amintirea fratelui ei printr-un gest simbolic: a început să facă live-uri pe TikTok, așa cum obișnuia și Andrei. Este modul ei de a continua ceea ce el iubea, de a aduce zâmbete și de a crea conexiuni.

„Spre surprinderea mea, când am început să postez pe TikTok, a fost și un val mare de hate, însă au fost și oameni care m-au primit foarte bine, unii dintre ei devenind prieteni reali, nu doar online”, a declarat ea pentru sursa amintită anterior. „Lumea îmi spune că sunt puternică, încerc pe cât posibil să fiu puternică, să zâmbesc și să fiu bine. Asta făcea și Andrei, le aducea mereu oamenilor zâmbetul.”

Andrada a mai povestit că Andrei i-a apărut în vis și că simte semne din partea lui, ca și cum ar încerca să le transmită că este bine. Pentru familie, aceste momente sunt alinări fragile, dar prețioase, care le dau puterea să meargă mai departe.

”Am primit semne de la el. Îl visez destul de des, în doar două vise a și vorbit cu mine, iar în rest e doar prezent, ceea ce îmi arată că este lângă mine” – a mai spus tânăra.

Foto – Instagram / Facebook

Urmărește-ne pe Google News