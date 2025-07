Nicolle Fota, vacanță fără Cătălin Botezatu. „Am luat o pauză de la tot!” Cu cine a plecat în Turcia

Nicolle Fota se află într-o frumoasă vacanță în Turcia, în perioada aceasta. Cătălin Botezatu nu a însoțit-o de data aceasta, iar ea a făcut unele dezvăluiri neașteptate despre relația lor.

Cu cine a plecat Nicolle Fota în Turcia

În ultima perioadă, au apărut fel de fel de speculații privind o posibilă ruptură între Cătălin Botezatu și Nicolle Fota. Deși designerul nu a confirmat zvonurile, nici nu le-a negat, lăsând publicul să își pună întrebări. La rândul ei, Nicolle a infirmat orice despărțire, însă alegerea de a pleca singură în vacanță a stârnit și mai mult interesul fanilor.

După ce a trecut cu succes examenul de Bacalaureat, Nicolle Fota a ales să se relaxeze într-o vacanță exclusivistă în Turcia, vizitând destinații precum Bodrum, Göcek, Antalya și planificând o oprire în Istanbul. Tânăra a declarat că preferă locurile retrase și liniștite, iar călătoria este o recompensă personală după o perioadă intensă de studiu.

Nicolle a plecat în vacanță fără Cătălin Botezatu și însoțită de o prietenă apropiată. Ea a explicat că relația lor a trecut printr-o distanțare, cauzată de programul extrem de aglomerat al designerului, care se află în Oradea cu proiecte profesionale. Nicolle a subliniat că nu dorește să-l încurce și că a ales să ia o pauză pentru a se relaxa.

„Am plecat alături de o prietenă în vacanță. Cătă este în Oradea, cu treabă. Ne-am distanțat puțin în ultima perioadă, nu știu ce să vă spun mai mult despre asta. Ne-am distanțat, în sensul că are foarte multe activități, este foarte mult plecat și nu vreau să mă implic în asta sau să îl încurc cu ceva. Cât despre mine, după perioada aglomerată pe care am avut-o, prefer să mă relaxez. Am luat o pauză de la tot. Nu e vorba despre nimic altceva, doar că are foarte multă treabă și este plecat mereu” – a declarat modelul, potrivit spynews.ro.

Experiența actuală este prima vacanță fără partener, iar Nicolle se bucură de momente de relaxare pe yacht și de peisaje spectaculoase, exprimând dorința de a repeta astfel de escapade cât mai des. Cu toate că spune că nu este interesată de atenția bărbaților, recunoaște că ea și prietena ei se amuză pe seama abordărilor. Planurile de shopping urmează în zilele viitoare.

„Este prima astfel de experiență, să vin cu o prietenă în vacanță. Nici eu, nici prietena mea nu suntem interesate de abordările domnilor, însă da, într-adevăr, ne amuzăm pe această temă” – a adăugat Nicolle.

Cătălin Botezatu vrea să-și țină viața personală în privat

Relația designerului Cătălin Botezatu cu modelul Nicolle Fota a început la finalul anului trecut și a fost asumată public prin apariții la evenimente mondene, dar păstrată într-un registru discret.

Cătălin Botezatu a declarat că preferă să nu mai transforme viața personală într-un spectacol public: „Au fost vremuri în care mi-am expus toate iubitele și n-am făcut bine. Nu mai vreau să fac asta. Nu mai vreau să mă însor oricum. Atunci nu știu cât de pasagere sunt!”

El descrie relația cu Nicolle ca fiind bazată pe libertate, respect și înțelegere, fără presiunea convențiilor clasice. În același timp, designerul a lăudat maturitatea și educația tinerei: „Nicolle nu e așa. Am educat-o bine și sper să o educ în continuare”.

La rândul ei, Nicolle Fota a vorbit cu admirație despre partenerul său: „Este cel mai minunat om pe care îl cunosc și mă susține, mă ajută cu sfaturi, cu orice, indiferent ce i-aș cere, el este lângă mine”.

Tânăra a mărturisit că părinții ei o susțin în alegerile personale și că este obișnuită cu lumina reflectoarelor încă din copilărie.

