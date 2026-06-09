  MENIU  
Home > Vedete > Luiza Alexandru de la Mireasa, sezonul 8, a născut un băiat: „De azi, fiecare zi va avea alt sens”

Luiza Alexandru de la Mireasa, sezonul 8, a născut un băiat: „De azi, fiecare zi va avea alt sens”

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Adelina Duinea
.
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Luiza Alexandru de la Mireasa, sezonul 8, a născut primul copil, un băiat.

Luiza Alexandru de la Mireasa, sezonul 8, a născut un băiat

Luiza Alexandru de la Mireasa, sezonul 8, și soțul ei, Ionuț NancuIconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 8)

Luiza Alexandru și Ionuț Nancu au devenit părinți pentru prima oară în luna mai. Fosta concurentă de la Mireasa, sezonul 8, și soțul ei au împărtășit cu entuziasm primele fotografii cu fiul lor pe rețelele sociale.

„Prima zi din restul vieții. Într-o dimineață de mai, într-o cameră albă două suflete s-au întâlnit față în față. Unul știa deja tot: cum bate inima celuilalt, cum se mișcă în somn, ce cântec îl liniștește. Celălalt, deschide ochii larg și vede lumea pentru prima dată. Și primul lucru văzut, a fost un zâmbet. «Mama» părea să spună privirea lui mică și serioasă: «Deci tu erai?». Iar zâmbetul mamei a răspuns fără cuvinte: «Eu eram și te așteptam cu drag». E clipa în care timpul s-a oprit în loc, e promisiunea nerostită că de azi, fiecare zi va avea alt sens”, a scris cuplul în mediul online.

Luiza Alexandru locuiește la Buzău, unde este make-up artist. Totodată, tânăra este pasionată de fitness și a cochetat cu muzica populară.

Cea mai bogată româncă din lume a născut al treilea copil: „Prin harul lui Dumnezeu, mama și bebelușul sunt sănătoși”. Cu ce se ocupă, de fapt, Anca Verma și cine este soțul ei / FOTO
Cea mai bogată româncă din lume a născut al treilea copil: „Prin harul lui Dumnezeu, mama și bebelușul sunt sănătoși”. Cu ce se ocupă, de fapt, Anca Verma și cine este soțul ei / FOTO
Recomandarea zilei

Citește și: Mihaela Cavcaliuc și Ștefan Drăguș de la Mireasa, sezonul 11, divorțează. Motivele despărțirii: „I-am spus: «Eu plec»”

Dezamăgită în dragoste la Mireasa, sezonul 8

Luiza și-a făcut apariția în sezonul 8 al emisiunii Mireasa într-un mod memorabil. Tânăra a pășit în competiție direct pe scenă, unde a interpretat o melodie de muzică populară în cadrul unei petreceri. Momentul a fost cu atât mai special cu cât prezentarea i-a fost făcută de îndrăgita Maria Dragomiroiu, care a introdus-o mai întâi drept o invitată talentată, pentru ca apoi să dezvăluie surpriza: Luiza urma să devină concurentă cu acte în regulă.

„L-am văzut pe părinte că... M-au luat fiorii, era îmbrăcat în preot, ieșit de la slujbă. Erau lângă mine ciobanii, care sunt martori”. Un tânăr a povestit în detaliu ce a pățit când s-a întâlnit cu Cristian Pomohaci. „A zis: «Dacă dai ascultare îți iau apartament»”
„L-am văzut pe părinte că... M-au luat fiorii, era îmbrăcat în preot, ieșit de la slujbă. Erau lângă mine ciobanii, care sunt martori”. Un tânăr a povestit în detaliu ce a pățit când s-a întâlnit cu Cristian Pomohaci. „A zis: «Dacă dai ascultare îți iau apartament»”
Recomandarea zilei

Pe plan sentimental, drumul ei în casa Mireasa nu a fost lipsit de provocări. La început, Luiza a încercat să construiască o relație cu Bogdan, însă diferențele dintre ei și-au spus rapid cuvântul, iar apropierea nu s-a transformat într-o poveste de iubire.

Mai târziu, concurenta a mărturisit că a suferit o dezamăgire puternică atunci când Bogdan a ales să revină alături de Andreea. Cu toate acestea, destinul avea alte planuri pentru ea. După acel episod dificil, Luiza l-a cunoscut pe Ionuț, bărbatul care avea să-i devină soț. Cei doi și-au construit împreună o frumoasă poveste de dragoste și au întemeiat o familie.

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Cele mai vândute colecții!
Audi Quattro - ediția nr. 11 (Mașini de neuitat) Audi Quattro - ediția nr. 11 (Mașini de neuitat) 27.99 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr.132 Titanic - Ediția nr.132 52.9 RON Cumpără acum
Cocosatul de la Notre Dame- Ediția nr. 72 (Disney. Ediția de platină) Cocosatul de la Notre Dame- Ediția nr. 72 (Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
Bunul Dinozaur - Ediția nr. 71 (Disney. Ediția de platină) Bunul Dinozaur - Ediția nr. 71 (Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
Clopotica si secretul aripilor - Ediția nr. 70 (Disney. Ediția de platină) Clopotica si secretul aripilor - Ediția nr. 70 (Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
Intors pe dos - Ediția nr. 69 (Disney. Ediția de platină) Intors pe dos - Ediția nr. 69 (Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
Lepidolit - Ediția nr. 40 (Descoperă Mineralele Pământului) Lepidolit - Ediția nr. 40 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Libertatea.ro
Ploi torențiale, vijelii și răcire spre sfârșitul săptămânii în toată țara. ANM a actualizat prognoza meteo până pe 5 iulie 2026
Ploi torențiale, vijelii și răcire spre sfârșitul săptămânii în toată țara. ANM a actualizat prognoza meteo până pe 5 iulie 2026
Fanatik
Gigi Becali a rezolvat primul transfer la FCSB! Brazilianul a fost cumpărat cu 450.000 de euro. Exclusiv
Gigi Becali a rezolvat primul transfer la FCSB! Brazilianul a fost cumpărat cu 450.000 de euro. Exclusiv
GSP.ro
Au ales cele mai sexy 11 partenere de fotbaliști care vor merge în America
Au ales cele mai sexy 11 partenere de fotbaliști care vor merge în America
Click.ro
Soția lui Kanye West șochează din nou cu ținuta ei. Bianca Censori „părea desprinsă din garderoba unui film SF”
Soția lui Kanye West șochează din nou cu ținuta ei. Bianca Censori „părea desprinsă din garderoba unui film SF”
TV Mania
Ce imagini! Elena Mogîldea a plâns în hohote de fericire la altar, la nunta religioasă cu Bubu Cernea! Evenimentul a adunat toate vedetele din showbiz, iar mireasa a atras toate privirile
Ce imagini! Elena Mogîldea a plâns în hohote de fericire la altar, la nunta religioasă cu Bubu Cernea! Evenimentul a adunat toate vedetele din showbiz, iar mireasa a atras toate privirile
Redactia.ro
Pro TV pregătește lovitura verii! PREZENTATORUL CELEBRU care revine pe POST
Pro TV pregătește lovitura verii! PREZENTATORUL CELEBRU care revine pe POST
Citește și...
Revenire importantă la Dinamo după numirea lui Nuno Campos! Se întoarce după 5 ani
„Afacerea” pe care fiica Elenei Udrea şi-a deschis-o la început de vară. Fostul ministru a dezvăluit şi preţul produselor: „Unul bun”
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Vremea se schimbă brusc în Capitală, anunță ANM. După caniculă vin averse și vijelii de scurtă durată
Alexandra Stan, nevoită să nască prin cezariană. Artista a fost diagnosticată cu o afecțiune rară
Anca Dinicu și Georgian Păun au decis să se despartă. Cei doi au un copil împreună: „Nu e loc de nicio dramă”
Denise Rifai, mărturisiri neașteptate despre Dan Bittman. "Dacă m-ar fi iubit..." Ce spune legat de presupusa idilă cu artistul
Iulia Pârlea, mărturisiri cutremurătoare despre mama sa, la 18 ani de la pierdere: „Îi cer mereu un semn”
Ozana Barabancea e de nerecunoscut! Și-a făcut o operație nouă la sâni. Pare cu 15 ani mai tânără. Imagini uluitoare cu ea, după ce a scăpat de 35 de kg / GALERIE FOTO

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Alexandra Stan, nevoită să nască prin cezariană. Artista a fost diagnosticată cu o afecțiune rară
Alexandra Stan, nevoită să nască prin cezariană. Artista a fost diagnosticată cu o afecțiune rară
Anca Dinicu și Georgian Păun au decis să se despartă. Cei doi au un copil împreună: „Nu e loc de nicio dramă”
Anca Dinicu și Georgian Păun au decis să se despartă. Cei doi au un copil împreună: „Nu e loc de nicio dramă”
Proiecte speciale
Cine sunt cele 3 antreprenoare din România care au reușit să obțină granturi în valoare totală de 60.000 de euro
Cine sunt cele 3 antreprenoare din România care au reușit să obțină granturi în valoare totală de 60.000 de euro
Un român stabilit în Grecia a făcut inventarul prețurilor la restaurantele din Thassos: „Peștele ăla o să aibă gust de rată la bancă”
Un român stabilit în Grecia a făcut inventarul prețurilor la restaurantele din Thassos: „Peștele ăla o să aibă gust de rată la bancă”
Libertatea.ro
Un medic ATI dezvăluie teroarea din gărzi, după moartea rezidentului de la Floreasca: „Atacuri de panică și nopți albe”
Un medic ATI dezvăluie teroarea din gărzi, după moartea rezidentului de la Floreasca: „Atacuri de panică și nopți albe”
Avantaje
HOROSCOP săptămânal: Valuri de bani pentru 3 zodii, se îmbogățesc nesperat de mult până pe 14 iunie!
HOROSCOP săptămânal: Valuri de bani pentru 3 zodii, se îmbogățesc nesperat de mult până pe 14 iunie!
Cum arată vila lui Nuțu Cămătaru din Ferentari. Imagini cu proprietatea unde cresc canguri, cămile și cai de competiție
Cum arată vila lui Nuțu Cămătaru din Ferentari. Imagini cu proprietatea unde cresc canguri, cămile și cai de competiție
Elle
Irina Rimes, confesiuni picante despre iubitul ei, David Goldcher, după 4 ani de relație. Ce a dezvăluit cântăreața: „Iese cu scandal câteodată, dar…”
Irina Rimes, confesiuni picante despre iubitul ei, David Goldcher, după 4 ani de relație. Ce a dezvăluit cântăreața: „Iese cu scandal câteodată, dar…”
Sandra Bullock, la trei ani de la moartea partenerului său. Bryan Randall s-a stins din viață la doar 57 de ani, după o luptă cu scleroza laterală amiotrofică: „A avut nevoie de..."
Sandra Bullock, la trei ani de la moartea partenerului său. Bryan Randall s-a stins din viață la doar 57 de ani, după o luptă cu scleroza laterală amiotrofică: „A avut nevoie de..."
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
DailyBusiness.ro
Salariile președintelui și premierului României ar putea crește MULT odată cu noua lege a salarizării
Salariile președintelui și premierului României ar putea crește MULT odată cu noua lege a salarizării
RO-Wine: Vinuri din 15 țări și trei zile în care Bucureștiul devine, din nou, capitala vinului internațional
RO-Wine: Vinuri din 15 țări și trei zile în care Bucureștiul devine, din nou, capitala vinului internațional
A1.ro
Ianca Simion, fiica lui Răzvan Simion, s-a mutat singură. Cum arată apartamentul în care locuiește
Ianca Simion, fiica lui Răzvan Simion, s-a mutat singură. Cum arată apartamentul în care locuiește
Denise Rifai, mărturisiri neașteptate despre Dan Bittman. "Dacă m-ar fi iubit..." Ce spune legat de presupusa idilă cu artistul
Denise Rifai, mărturisiri neașteptate despre Dan Bittman. "Dacă m-ar fi iubit..." Ce spune legat de presupusa idilă cu artistul
Prin ce trece Cabral după despărțirea de Andreea Ibacka. Dezvăluirile făcute de prezentatorul tv: „Am zile în care mă țin din inerție”
Prin ce trece Cabral după despărțirea de Andreea Ibacka. Dezvăluirile făcute de prezentatorul tv: „Am zile în care mă țin din inerție”
Scandal după gesturile obscene pe care Lucian Popa le-a făcut la adresa Patriciei Vizitiu la Survivor. Fosta concurentă a reacționat dur
Scandal după gesturile obscene pe care Lucian Popa le-a făcut la adresa Patriciei Vizitiu la Survivor. Fosta concurentă a reacționat dur
Ce face Gabi Tamaș după ce a câștigat Survivor România 2026: „Iată că am ajuns acum”
Ce face Gabi Tamaș după ce a câștigat Survivor România 2026: „Iată că am ajuns acum”
Observator News
De ce 2,5 milioane de locuinţe din România stau goale
De ce 2,5 milioane de locuinţe din România stau goale
Libertatea pentru Femei
Două dintre cele mai celebre femei din țară formează un CUPLU. Da, ai citit bine, SE IUBESC și nu o ascund!
Două dintre cele mai celebre femei din țară formează un CUPLU. Da, ai citit bine, SE IUBESC și nu o ascund!
Nou cuplu-bombă! DA, ei sunt! ..se iubesc și NU se mai ascund! Doi dintre cei mai doriți bărbați de la TV formează un cuplu! Cum s-au afișat ...explozie de comentarii!
Nou cuplu-bombă! DA, ei sunt! ..se iubesc și NU se mai ascund! Doi dintre cei mai doriți bărbați de la TV formează un cuplu! Cum s-au afișat ...explozie de comentarii!
Se întâmplă ACUM cu Cristina Cioran, singură cu doi copii, cu tatăl lor în închisoare. România, cu sufletul alături de draga noastră
Se întâmplă ACUM cu Cristina Cioran, singură cu doi copii, cu tatăl lor în închisoare. România, cu sufletul alături de draga noastră
Cine este eroul Mihail Soare, salvatorul lui Alexandru, micuțul de 5 ani dispărut 3 zile în pădure. Ce spune despre copiii lui
Cine este eroul Mihail Soare, salvatorul lui Alexandru, micuțul de 5 ani dispărut 3 zile în pădure. Ce spune despre copiii lui
Viva.ro
E subiectul BOMBĂ al momentului în lumea mondenă! Ce s-a întâmplat între Andreea Popescu și Rareș Cojoc în urmă cu puțin timp. De necrezut, au apărut și IMAGINILE
E subiectul BOMBĂ al momentului în lumea mondenă! Ce s-a întâmplat între Andreea Popescu și Rareș Cojoc în urmă cu puțin timp. De necrezut, au apărut și IMAGINILE
BREAKING! S-a încheiat încă un proces și toți au încremenit să afle VERDICTUL! Anamaria Prodan a dat instantaneu declarații: "Martorii pe care Caciuc i-a trimis sau Reghecampf...". Mulți nu s-ar fi așteptat, dar e adevărat
BREAKING! S-a încheiat încă un proces și toți au încremenit să afle VERDICTUL! Anamaria Prodan a dat instantaneu declarații: "Martorii pe care Caciuc i-a trimis sau Reghecampf...". Mulți nu s-ar fi așteptat, dar e adevărat
Ce veste...DOLIU URIAȘ în România...Marea noastră artistă a murit în urmă cu puțin timp. TULBURĂTOR, ce a ieșit la iveală după decesul doamnei iubite de noi toți
Ce veste...DOLIU URIAȘ în România...Marea noastră artistă a murit în urmă cu puțin timp. TULBURĂTOR, ce a ieșit la iveală după decesul doamnei iubite de noi toți
Incredibil, ce transformare! Cum arată astăzi Marie Jeanne Ion, jurnalista răpită în Irak în 2005. A trecut atunci prin momente cumplite, dar acum totul pare pentru ea doar un vis urât. Cu ce se ocupă în prezent
Incredibil, ce transformare! Cum arată astăzi Marie Jeanne Ion, jurnalista răpită în Irak în 2005. A trecut atunci prin momente cumplite, dar acum totul pare pentru ea doar un vis urât. Cu ce se ocupă în prezent
Redactia.ro
Pro TV pregătește lovitura verii! PREZENTATORUL CELEBRU care revine pe POST
Pro TV pregătește lovitura verii! PREZENTATORUL CELEBRU care revine pe POST
Ți se rupe sufletul. Ce a postat soția medicului găsit mort la Floreasca cu doar două zile înaintea tragediei
Ți se rupe sufletul. Ce a postat soția medicului găsit mort la Floreasca cu doar două zile înaintea tragediei
Ce substanță și-ar fi injectat medicul găsit mort la Spitalul Floreasca. Este de 50 de ori mai puternică ca heroina
Ce substanță și-ar fi injectat medicul găsit mort la Spitalul Floreasca. Este de 50 de ori mai puternică ca heroina
Omul trimis de Putin la București a răbufnit după ce o dronă a explodat la Constanța. Mesajul fără precedent transmis de ruși
Omul trimis de Putin la București a răbufnit după ce o dronă a explodat la Constanța. Mesajul fără precedent transmis de ruși
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
De ce un apartament vechi din 1975 se vinde mai scump decât unul construit în 2025
De ce un apartament vechi din 1975 se vinde mai scump decât unul construit în 2025
Durerea de genunchi la urcat scările nu e normală. Ce afecțiuni poate ascunde
Durerea de genunchi la urcat scările nu e normală. Ce afecțiuni poate ascunde
Medicamentele pentru slăbit, precum Ozempic sau Mounjaro, ar putea reduce riscul de cancer de sân cu 30%. Ce au descoperit cercetătorii
Medicamentele pentru slăbit, precum Ozempic sau Mounjaro, ar putea reduce riscul de cancer de sân cu 30%. Ce au descoperit cercetătorii
Un compus din apa potabilă a fost asociat cu risc mai mare de demență
Un compus din apa potabilă a fost asociat cu risc mai mare de demență
TV Mania
Ce imagini! Elena Mogîldea a plâns în hohote de fericire la altar, la nunta religioasă cu Bubu Cernea! Evenimentul a adunat toate vedetele din showbiz, iar mireasa a atras toate privirile
Ce imagini! Elena Mogîldea a plâns în hohote de fericire la altar, la nunta religioasă cu Bubu Cernea! Evenimentul a adunat toate vedetele din showbiz, iar mireasa a atras toate privirile
10 vedete din România, 72 de poze și zero complexe! Cine a încins cel mai tare plajele în această vară
10 vedete din România, 72 de poze și zero complexe! Cine a încins cel mai tare plajele în această vară
Ea avea 16 ani, el 20! Cum s-au cunoscut Gabi Tamaș și soția lui, Ioana
Ea avea 16 ani, el 20! Cum s-au cunoscut Gabi Tamaș și soția lui, Ioana
Cheloo, gospodar cu moșie de 6.000 mp! Cum arată casa rapperului de la Paraziții, la țară
Cheloo, gospodar cu moșie de 6.000 mp! Cum arată casa rapperului de la Paraziții, la țară
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Kim Kardashian a făcut senzație la Monaco! A apărut într-un top transparent, iar bustul generos s-a văzut în toată splendoarea
Kim Kardashian a făcut senzație la Monaco! A apărut într-un top transparent, iar bustul generos s-a văzut în toată splendoarea
Daniela Crudu, de nerecunoscut după cele mai recente intervenții estetice. Cum arată acum?
Daniela Crudu, de nerecunoscut după cele mai recente intervenții estetice. Cum arată acum?
Amalia Năstase, de nerecunoscut după ce a pierdut lupta cu kilogramele! Fosta soție a lui Ilie Năstase arată diferit acum
Amalia Năstase, de nerecunoscut după ce a pierdut lupta cu kilogramele! Fosta soție a lui Ilie Năstase arată diferit acum
Cu ce se ocupă Iuliana Luciu la 39 de ani, după ce a renunțat la televiziune. „Nu vreau să fiu doar omul care iubește muzica”
Cu ce se ocupă Iuliana Luciu la 39 de ani, după ce a renunțat la televiziune. „Nu vreau să fiu doar omul care iubește muzica”
Libertatea
Lista miniștrilor lui Eugen Tomac. 5 nume confirmate și două surprize, la Ministerul Muncii și la Ministerul Dezvoltării – Surse
Lista miniștrilor lui Eugen Tomac. 5 nume confirmate și două surprize, la Ministerul Muncii și la Ministerul Dezvoltării – Surse
Ploi torențiale, vijelii și răcire spre sfârșitul săptămânii în toată țara. ANM a actualizat prognoza meteo până pe 5 iulie 2026
Ploi torențiale, vijelii și răcire spre sfârșitul săptămânii în toată țara. ANM a actualizat prognoza meteo până pe 5 iulie 2026
Lego lansează cea mai complicată machetă, un gigant de peste 12.000 de piese pentru catedrala Sagrada Familia
Lego lansează cea mai complicată machetă, un gigant de peste 12.000 de piese pentru catedrala Sagrada Familia
În jur de 40 de români, arestați în Canada pentru furturi și alte infracțiuni. Alții sunt căutați: „Pleacă înainte să putem afla cine sunt”
În jur de 40 de români, arestați în Canada pentru furturi și alte infracțiuni. Alții sunt căutați: „Pleacă înainte să putem afla cine sunt”
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton