Luiza Alexandru de la Mireasa, sezonul 8, a născut un băiat: „De azi, fiecare zi va avea alt sens”

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Luiza Alexandru de la Mireasa, sezonul 8, a născut primul copil, un băiat.

Luiza Alexandru de la Mireasa, sezonul 8, a născut un băiat

Luiza Alexandru și Ionuț Nancu au devenit părinți pentru prima oară în luna mai. Fosta concurentă de la Mireasa, sezonul 8, și soțul ei au împărtășit cu entuziasm primele fotografii cu fiul lor pe rețelele sociale.

„Prima zi din restul vieții. Într-o dimineață de mai, într-o cameră albă două suflete s-au întâlnit față în față. Unul știa deja tot: cum bate inima celuilalt, cum se mișcă în somn, ce cântec îl liniștește. Celălalt, deschide ochii larg și vede lumea pentru prima dată. Și primul lucru văzut, a fost un zâmbet. «Mama» părea să spună privirea lui mică și serioasă: «Deci tu erai?». Iar zâmbetul mamei a răspuns fără cuvinte: «Eu eram și te așteptam cu drag». E clipa în care timpul s-a oprit în loc, e promisiunea nerostită că de azi, fiecare zi va avea alt sens”, a scris cuplul în mediul online.

Luiza Alexandru locuiește la Buzău, unde este make-up artist. Totodată, tânăra este pasionată de fitness și a cochetat cu muzica populară.

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Dezamăgită în dragoste la Mireasa, sezonul 8

Luiza și-a făcut apariția în sezonul 8 al emisiunii Mireasa într-un mod memorabil. Tânăra a pășit în competiție direct pe scenă, unde a interpretat o melodie de muzică populară în cadrul unei petreceri. Momentul a fost cu atât mai special cu cât prezentarea i-a fost făcută de îndrăgita Maria Dragomiroiu, care a introdus-o mai întâi drept o invitată talentată, pentru ca apoi să dezvăluie surpriza: Luiza urma să devină concurentă cu acte în regulă.

Pe plan sentimental, drumul ei în casa Mireasa nu a fost lipsit de provocări. La început, Luiza a încercat să construiască o relație cu Bogdan, însă diferențele dintre ei și-au spus rapid cuvântul, iar apropierea nu s-a transformat într-o poveste de iubire.

Mai târziu, concurenta a mărturisit că a suferit o dezamăgire puternică atunci când Bogdan a ales să revină alături de Andreea. Cu toate acestea, destinul avea alte planuri pentru ea. După acel episod dificil, Luiza l-a cunoscut pe Ionuț, bărbatul care avea să-i devină soț. Cei doi și-au construit împreună o frumoasă poveste de dragoste și au întemeiat o familie.

Foto: Instagram

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