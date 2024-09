Lora și Ionuț Ghenu au făcut cununia civilă. Artista a strălucit într-o rochie cu totul specială / Video

Lora și Ionuț Ghenu s-au căsătorit civil pe 19 septembrie 2024, după nouă ani de relație. Extrem de emoționați, cei doi au mers la Oficiul Stării Civile în jurul prânzului pentru a-și oficializa povestea ede iubire.

Lora și Ionuț Ghenu au făcut cununia civilă

Lora (42 de ani) și Ionuț Ghenu (38 de ani) și-au planificat nunta pentru începutul lunii octombrie, dar au făcut cununia civilă astăzi, joi, 19 septembrie. Pentru frumosul eveniment, artista a ales o rochie roz pal, cu bretele subțiri, de lungime medie, o gentuță elegantă în formă de inimă și o pereche de sandale tot roz, cu toc subțire. Ionuț a îmbrăcat un costum gri deschis și pantofi casual gri. Așa cum se întâmplă de fiecare dată, ceremonia a fost rapidă, iar dei doi au spus “Da” în fața ofițerului Stării Civilie clar și răspicat, fără ezitare. La final, cei doi au ciocnit un pahar de șampanie cu invitații și au făcut o mulțime de fotografii.

Lora își dorește mai multe rochii pentru nunta ei

Lora și Ionuț s-au gândit deja la toate detaliile pentru nunta lor care va avea loc pe 5 octombrie. Artista își dorește să aibă mai multe rochii la marele eveniment și spune că vor fi peste 350 de invitați.



„E posibil să fie două sau trei. Dacă ajunge a treia rochie, o să fie trei. Dacă nu, sunt ok cu două. Nu mai vreau nimic. Mi-am dat comandă de pantofi, tot în România, la un brand din București. Eu vreau să fiu invitată la nunta mea. Să mă simt bine, să dansez, să beau ceva bun, să petrec cu cei mai dragi oameni. Am depășit maximul pe care știam noi că îl are locația cu vreo 60 de persoane. Deocamdată sunt 360 confirmați, dar trebuie să găsim soluții, sunt foarte stresată” – a spus ea, acum câteva săptămâni, potrivit Spynews.ro.

Lora a fost cerută în căsătorie e două ori de partenerul ei. Prima oară, el a pus marea întrebare în timpul unei plimbări cu barca, ce a avut loc undeva între Serbia și România. Apoi, artista a fost din nou cerută în căsătorie într-o seară de 8 martie, după ce cuplul revenise dintr-o vacanță în Maldive.

Relația dintre cei doi a început în urmă cu aproape un deceniu. La început, s-a speculat că Lora și Ionuț ar fi amanți, dar ei au negat zvonurile în cadrul unui podcast. Înainte de relația cu Ionuț, Lora a fost căsătorită cu comediantul Dan Badea, iar divorțul lor a fost intens mediatizat, după ce s-a speculat că Lora ar fi fost motivul despărțirii de Badea.

„Nu am spart nicio familie. Cine e complet nefericit și stă acolo și îndură, se oftică pentru că tu ai avut curajul să pleci și să ieși”, a spus Lora la momentul respectiv, potrivit libertatea.ro.

