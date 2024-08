Lora și Ionuț Ghenu au stabilit data nunții după aproximativ un deceniu de relație. Nunta cuplului va avea loc sâmbătă, 5 octombrie, într-o locație de poveste. În exclusivitate pentru Unica.ro, artista a spus în ce stadiu se află cu pregătirile și ce emoții o încearcă acum că data și locația au fost stabilite.

Lora și Ionuț Ghenu se căsătoresc după aproximativ zece ani de relație și opt de logodnă, pe 5 octombrie anul acesta. Cuplul va avea două perechi de nași și este foarte emoționat. Cu doar câteva luni în urmă, Lora ne mărturisea că își dorea o locație care să-i amintească de Bali. Perechea a ales, în consecință, o locație în aer liber, în inima naturii și cu un design rustic.

Nașii Lorei sunt două cupluri de oameni foarte dragi ei și viitorului ei soț. În prezent, solista este în plin proces de creare a rochiei de mireasă.

„Da, am emoții mari. Azi am fost după materiale pentru rochie, o să o fac cu Alexandra Calafeteanu. Am realizat că se întâmplă. Acum două zile am bătut în cuie locația”, a spus Lora, în exclusivitate pentru Unica.ro.