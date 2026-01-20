Iulia Pârlea, mărturii dureroase despre relația cu Alex Pițurcă. „Am înțeles că poți să stai cu un om chiar dacă îți face rău!” Ce a dezvăluit acum despre fiul lui Victor Pițurcă

Iulia Pârlea a vorbit deschis, după ani de tăcere, despre una dintre cele mai dificile perioade din viața ei: relația cu Alex Pițurcă. Invitată în podcastul lui Cătălin Măruță, prezentatoarea meteo a rememorat, cu emoție și lacrimi în ochi, anii în care a trăit o iubire pe care astăzi o numește toxică, dar care i-a adus lecții esențiale despre sine.

O relație care a durut mai mult decât a vindecat

Iulia Pârlea și Alex Pițurcă au format un cuplu între 2016 și 2019, perioadă în care, spune vedeta, a trăit o iubire complicată, marcată de suferință. În podcast, ea a recunoscut că, deși relația i-a făcut rău, nu a reușit să plece imediat, repetând un tipar pe care îl văzuse și în familia ei.

„Chiar vorbeam zilele trecute cu o prietenă că de multe ori nu ne înțelegem părinții. Adică nu înțelegi niște lucruri. Spui cum a fost relația ei cu tatăl meu, de exemplu, pe care eu n-am înțeles-o niciodată. În condițiile în care era un om care îi făcea rău și ea a rămas cu el. Și eu întrebam «dar de ce ai rămas?» «O să înțelegi tu, la un moment dat.» Și am înțeles. În ultima mea relație, am înțeles că poți să stai cu un om chiar dacă îți face rău” – i-a mărturisit ea lui Măruță.

Pentru Iulia, relația cu Alex Pițurcă a devenit acel moment de înțelegere. A recunoscut că a rămas lângă el chiar și atunci când lucrurile nu îi făceau bine, iar despărțirea a fost un proces lung și dureros.

Vindecare după șapte ani

La șapte ani de la finalul relației, Iulia privește totul cu mai multă claritate și maturitate. Nu îl mai învinovățește pe fostul partener și spune că, în timp, a înțeles rolul pe care această poveste l-a avut în viața ei:

„Au trecut șapte ani de atunci. S-a vindecat și dacă la început ești furios și dai vina pe el, acum am înțeles că nu a fost vina lui. Așa a fost momentul și că rolul lui în viața mea a fost să mă învețe că pot mai mult, să mă învețe că trebuie să am încredere în mine, să mă învețe că merit mai mult.”

Pentru prezentatoarea TV, această relație a devenit o lecție de autocunoaștere. A învățat să își stabilească limite, să se respecte și să nu mai accepte lângă ea oameni care îi fac rău.

Relația Iuliei Pârlea cu părinții șui Alex Pițurcă

Despre legătura cu familia lui Alex, prezentatoarea Meteo mărturisește că Victor Pițurcă și soția acestuia au tratat‑o mereu cu afecțiune și respect, făcând‑o să se simtă apreciată.

„Eu îi respect foarte mult și m-am simțit iubită și apreciată în familia lor. Am avut o relație foarte bună și cu doamna Pițurcă și cu domnul Pițurcă, și cu sora fostului meu prieten. Încă țin legătura cu ea, ne înțelegem bine”, a spus sincer Iulia, cu o altă ocazie, pentru viva.ro. Pe de altă parte, prezentatoarea tv spune că nu poate exista o relație de prietenie după una de iubire: „Din experiența mea, nu. Și vin cu argumentul acesta: dacă puteam să fim prieteni, nu ne despărțeam, că ne înțelegeam”.

