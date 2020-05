INNA aruncă bomba: „Am fost cerută în căsătorie și am zis DA”

INNA nu a dat niciodată multe detalii despre viața sa intimă. După despărțirea de Lucian Gitita, care este în continuare managerul ei, frumoasa cântăreață a mai fost văzută la brațul celebrului fotograf spaniol John Perez. Dar nici atunci nu s-au aflat prea multe despre relația lor amoroasă. De data aceasta, INNA a făcut declarații surprinzătoare cu privire la ceva ce nu multă lume știe: că a fost logodită în trecut, dar nunta nu s-a mai finalizat.

Celebra artistă le-a mărturisit fanilor că a fost cerută în căsătorie, pe canalul de Youtube al lui Selly.

INNA nu a dezvăluit și numele fostului ei logodnic, cu care a avut o relație timp de șase ani

„Am fost cerută în căsătorie, am zis DA, dar nu m-am căsătorit. Am fost cu un băiat șase ani și după ne-am răzgândit amândoi”, a povestit INNA pe canalul de YouTube al lui Selly.

În utlima vreme, de la începerea pandemiei, INNA a stat în izolare în București.

„Eu am avut un concert fix înainte să înceapă nebunia asta cu coronavirus, la Chișinău, chiar cu o săptămână înainte de carantină. Mi-a fost teamă să merg acasă. Eu stau în casă și cu mama și cu bunica mea, care e mai în vârstă, și nu am mai vrut să merg la ele că a fost un concert de vreo 3.000 de oameni și mi-a fost teamă. Așa că stau undeva în București, dar nu stau cu ele. Zilele trecute a fost pentru prima dată când am văzut-o pe mama după vreo două luni . E foarte important să ascultăm de autorități și de tot ce înseamnă informații serioase”, a mai mărturisit artista, potrivit libertatea.ro.

sursa foto – Facebook

