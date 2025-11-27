  MENIU  
Home > Vedete > Româneşti > Ileana Lazariuc, apariție rară într-un mall din București. În compania cui a fost fotografiată fosta soție a lui Ion Țiriac Jr.

Ileana Lazariuc, apariție rară într-un mall din București. În compania cui a fost fotografiată fosta soție a lui Ion Țiriac Jr.

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Raluca Vițu
.

Ileana Lazariuc (43 de ani) a fost surprinsă de paparazzi într-o ipostază rară, într-un centru comercial din București. Fosta soție a lui Ion Țiriac Jr., mamă a doi copii, s-a retras de ceva timp din luminile reflectoarelor, aparițiile ei publice fiind ocazionale.

Cum a fost surprinsă Ileana Lazariuc în Capitală

Paparazzii Spynews au surprins-o pe Ileana Lazariuc alături de o prietenă, la un restaurant dintr-un mall bucureștean. Cele două au petrecut câteva momente împreună, au ieșit cu mâncare la pachet și, pe neașteptate, s-au întâlnit cu Silviu Tolu, soțul lui Lili Sandu. Întâlnirea a fost marcată de îmbrățișări și  câteva cuvinte schimbate, după care fiecare și-a continuat drumul.

Fosta noră a lui Ion Țiriac a ales o ținută casual pentru ieșirea la mall, formată dintr-un trench maro, blazer alb, jeans și ciocate, demonstrând că naturalețea și eleganța pot merge mână în mână.

Ileana lazariuc 7IconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 14)

Ileana Lazariuc, discretă și în mediul online

Ileana Lazariuc trăiește cu în Dubai cu copiii de aproape doi ani și nu este foarte activă nici în mediul online. După o absență de aproape zece luni din mediul online, Ileana Lazariuc a revenit pe Instagram cu un mesaj profund, în care a explicat nevoia de a se retrage din agitația cotidiană. „Am făcut un pas înapoi de la agitație pentru o vreme… Viața mi-a cerut cu blândețe să fac o pauză – să privesc în interior și să ascult fără grabă. Nu am căutat răspunsuri, ci prezență. Cine devin și ce își dorește cu adevărat inima mea? În această liniște, am realizat că nu trebuie să știu ce urmează”, a transmis Lazariuc pe Instagram.

Ultima oră / Vedeta noastră a fost implicată într-un accident rutier! S-a răsturnat cu mașina! La fața locului au intervenit Poliția, Salvarea și Pompierii
Ultima oră / Vedeta noastră a fost implicată într-un accident rutier! S-a răsturnat cu mașina! La fața locului au intervenit Poliția, Salvarea și Pompierii
Recomandarea zilei

Ea a adăugat că se simte recunoscătoare pentru tot ceea ce trăiește: „Ceea ce contează este cum mă simt în acest moment – pentru că viața este incredibil de fragilă, iar fiecare clipă contează. Oferim atât de multă iubire și tandrețe altora… și atât de rar nouă înșine… Și prin tot ceea ce trăiesc, simt o recunoștință profundă – pentru copiii mei, pentru prietenii mei, pentru toate lecțiile, pentru oamenii buni din viața mea și pentru adevărul că cel mai prețios lucru în această viață este o relație sinceră și frumoasă cu Dumnezeu.”

Citeşte şi: Lili Sandu și Ileana Lazariuc, prietenie de 25 de ani: „Ar trebui să primim premiul pentru cel mai longeviv cuplu din showbiz” / Exclusiv

Prima declarație a femeii din Timișoara care și-a înjunghiat fetița de 10 ani. Ce a spus femeia când a fost întrebată de ce a făcut oribilul gest. Cu lacrimile șiroind pe obraji ea a răspuns
Prima declarație a femeii din Timișoara care și-a înjunghiat fetița de 10 ani. Ce a spus femeia când a fost întrebată de ce a făcut oribilul gest. Cu lacrimile șiroind pe obraji ea a răspuns
Recomandarea zilei

Citeşte şi: De ce au vrut Lili Sandu și iubitul ei, Silviu Țolu, să se despartă: „A fost o perioadă destul de dură sufletește” / Exclusiv

Citeşte şi: Ce mașină conduce Ileana Lazariuc, fosta soție a lui Alexandru Țiriac. Bolidul electric valorează aproximativ 100.000 de euro

Citeşte şi: Ileana Lazariuc, imagine rară, de colecție, cu fiul cel mare, Alexandru. „Frumos rău! Seamănă cu tine!”

Ileana Lazariuc și Lili Sandu sunt prietene vechi

Între Ileana Lazariuc și Lili Sandu este o prietenie solidă care durează de peste 25 de ani. Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru Fresh by Unica, vedeta a vorbit despre relațiile de prietenie din lumea showbizului.

Cariera lui Lili Sandu a început în 1995, odată cu apariția în emisiunea „Școala Vedetelor” de la TVR. Ulterior, alături de Ileana Lazariuc și Andreea Crișan, iar mai târziu de Rocsana Marcu, a format trupa Trinity. Deși grupul s-a destrămat în 2009, legătura dintre Lili și Ileana a rămas la fel de puternică și astăzi.

“Toate prietenele mele sunt din showbiz. Ileana Lazariuc, Catrinel Meghia, Elena Baguci. Toată lumea se întreabă: ‘Băi, dar cum reușești?’. Mai ales cu Ileana. Noi ar trebui să primim premiul pentru cel mai longeviv cuplu din showbiz. (râde) Ne știm de 25 de ani și suntem prietene. Nu ne-am certat niciodată, chiar dacă viața ne-a separat cumva și n-am stat tot timpul în același oraș. Dar uite că se poate”, a spus Lili Sandu, în exclusivitate pentru UNICA.ro, despre prietenia cu Ileana Lazariuc.

Foto – arhivă

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Cele mai vândute colecții!
ELLE - ediția decembrie 2025 ELLE - ediția decembrie 2025 34.99 RON Cumpără acum
Viata si aventurile lui Mos Craciun - Ediția 30 (Biblioteca pentru copii) Viata si aventurile lui Mos Craciun - Ediția 30 (Biblioteca pentru copii) 42.28 RON Cumpără acum
Spargatorul de nuci - Ediția 29 (Biblioteca pentru copii) Spargatorul de nuci - Ediția 29 (Biblioteca pentru copii) 42.28 RON Cumpără acum
Pinocchio - Ediția nr. 43 (Disney. Ediția de platină)! Pinocchio - Ediția nr. 43 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
In cautarea lui Nemo - Ediția nr. 42 (Disney. Ediția de platină)! In cautarea lui Nemo - Ediția nr. 42 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
Cartea junglei 2 - Ediția nr. 41 (Disney. Ediția de platină)! Cartea junglei 2 - Ediția nr. 41 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
Magie iepureasca - Ediția nr. 40 (Disney. Ediția de platină)! Magie iepureasca - Ediția nr. 40 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
Libertatea.ro
Gabi Tamaș, despre problemele cu alcoolul: „Spirt nu cred că am băut, dar o să încerc. Nu cred că aș putea să fiu călugăr, mai controlat”
Gabi Tamaș, despre problemele cu alcoolul: „Spirt nu cred că am băut, dar o să încerc. Nu cred că aș putea să fiu călugăr, mai controlat”
Fanatik
ANI îl ”vânează” pe Radu Mazăre până în Madagascar pentru un milion de euro. Povestea contului-fantomă din Israel
ANI îl ”vânează” pe Radu Mazăre până în Madagascar pentru un milion de euro. Povestea contului-fantomă din Israel
GSP.ro
Gabi Tamaș a vorbit deschis despre consumul de alcool: „Spirt nu cred că am băut, dar o să-l încerc”
Gabi Tamaș a vorbit deschis despre consumul de alcool: „Spirt nu cred că am băut, dar o să-l încerc”
Click.ro
Tania Budi și Dan Bittman, o relație care a pornit neașteptat. S-au cunoscut în troleibuz, au fost împreună 10 ani și au rămas prieteni
Tania Budi și Dan Bittman, o relație care a pornit neașteptat. S-au cunoscut în troleibuz, au fost împreună 10 ani și au rămas prieteni
TV Mania
Cum arăta Andra la începutul carierei. Avea un look complet diferit și purta haine îndrăznețe: „Nu trebuie să ne fie rușine cu ce am trăit”
Cum arăta Andra la începutul carierei. Avea un look complet diferit și purta haine îndrăznețe: „Nu trebuie să ne fie rușine cu ce am trăit”
Redactia.ro
Berbecul în 2026: oportunități mari, schimbări neașteptate, noroc pe toate planurile
Berbecul în 2026: oportunități mari, schimbări neașteptate, noroc pe toate planurile
Citește și...
Doliu în MMA! A murit subit: “Lumina ei nu se va stinge niciodată!”. Unde a fost găsită fără suflare
Semnul ciudat care a apărut la metroul din Bucureşti. Ce înseamnă pătratele negre şi albe puse unul lângă altul
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Lucian Viziru, internat în spital timp de trei săptămâni: Am început să prețuiesc mai mult fiecare zi
Ce fete mari și frumoase are Dan Alexa! Antonia a împlinit 14 ani. Cum a fost surprinsă de tatăl ei / Foto
Cum se înțelege Ramona Gabor cu Mr. Pink și ce relație avea cu Irinel Columbeanu: „Nu trebuie să impresionez pe nimeni”
Cu ce se alege Mariana Moculescu după moartea lui Horia Moculescu: „Nu vreau nimic”. Ce spune despre Nidia, fiica ei: „Sper să iasă din vraja neagră”
Vacanță de vis la Viena
Cea mai iubită cântăreață de muzică populară a făcut ACCIDENT! Artista s-a răsturnat cu mașina de mai multe ori. Din păcate...

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Ce fete mari și frumoase are Dan Alexa! Antonia a împlinit 14 ani. Cum a fost surprinsă de tatăl ei / Foto
Ce fete mari și frumoase are Dan Alexa! Antonia a împlinit 14 ani. Cum a fost surprinsă de tatăl ei / Foto
Cum se înțelege Ramona Gabor cu Mr. Pink și ce relație avea cu Irinel Columbeanu: „Nu trebuie să impresionez pe nimeni”
Cum se înțelege Ramona Gabor cu Mr. Pink și ce relație avea cu Irinel Columbeanu: „Nu trebuie să impresionez pe nimeni”
Proiecte speciale
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
PPC Energie vine cu „Bright Friday”, campania cu superprețuri la energie
PPC Energie vine cu „Bright Friday”, campania cu superprețuri la energie
Avantaje
WOW, fosta soție a lui Valeriu Gheorghiță, tot o frumusețe! Cine este și cum arată doctorița cu care soțul Monicăi Bîrlădeanu are doi copii?
WOW, fosta soție a lui Valeriu Gheorghiță, tot o frumusețe! Cine este și cum arată doctorița cu care soțul Monicăi Bîrlădeanu are doi copii?
3 copii superbi și un bărbat care o adoră. Cine este soțul "secret" al știristei de la PRO TV: ”Îmi imaginam că are mult mai mulți ani și că umblă într-un costum bătrânicios....”
3 copii superbi și un bărbat care o adoră. Cine este soțul "secret" al știristei de la PRO TV: ”Îmi imaginam că are mult mai mulți ani și că umblă într-un costum bătrânicios....”
Elle
De ce Flavia Mihășan refuză categoric să participe la emisiunile reality show de la Antena 1: „Am primit oferte, dar eu nu pot să…”
De ce Flavia Mihășan refuză categoric să participe la emisiunile reality show de la Antena 1: „Am primit oferte, dar eu nu pot să…”
Emily Burghelea, situație neașteptată la întoarcerea în România. Ce au pățit creatoarea de conținut și familia ei: „Au explodat...„
Emily Burghelea, situație neașteptată la întoarcerea în România. Ce au pățit creatoarea de conținut și familia ei: „Au explodat...„
Jennifer Aniston a dezvăluit un videoclip rar cu iubitul ei, Jim Curtis. Cum a fost surprins celebrul cuplu: „Puțin drăgălaș...” Video
Jennifer Aniston a dezvăluit un videoclip rar cu iubitul ei, Jim Curtis. Cum a fost surprins celebrul cuplu: „Puțin drăgălaș...” Video
DailyBusiness.ro
Incendiu la un depozit de muniție în Dâmbovița. 25 de persoane evacuate
Incendiu la un depozit de muniție în Dâmbovița. 25 de persoane evacuate
Propaganda comunistă prinde pe TikTok. 130 de milioane de vizualizări din doar 200 de postări
Propaganda comunistă prinde pe TikTok. 130 de milioane de vizualizări din doar 200 de postări
A1.ro
Chef Roxana Blenche este însărcinată! Celebrul bucătar de la Hello Chef va deveni mamă pentru a doua oară
Chef Roxana Blenche este însărcinată! Celebrul bucătar de la Hello Chef va deveni mamă pentru a doua oară
Zodii cu noroc la bani în decembrie. Au parte de surprize financiare de proporții
Zodii cu noroc la bani în decembrie. Au parte de surprize financiare de proporții
Cu ce se alege Mariana Moculescu după moartea lui Horia Moculescu: „Nu vreau nimic”. Ce spune despre Nidia, fiica ei: „Sper să iasă din vraja neagră”
Cu ce se alege Mariana Moculescu după moartea lui Horia Moculescu: „Nu vreau nimic”. Ce spune despre Nidia, fiica ei: „Sper să iasă din vraja neagră”
Recunoști tânărul din imagine? Vedeta noastră avea 18 ani în fotografie. "Debutul pasiunii mele!"
Recunoști tânărul din imagine? Vedeta noastră avea 18 ani în fotografie. "Debutul pasiunii mele!"
Simona Pătruleasa, mărturisiri emoționante despre maternitate și carieră. Miracolul care i-a schimbat viața
Simona Pătruleasa, mărturisiri emoționante despre maternitate și carieră. Miracolul care i-a schimbat viața
Observator News
Germania are un plan secret în caz de război cu Rusia: 800.000 de militari NATO trimişi pe frontul de est
Germania are un plan secret în caz de război cu Rusia: 800.000 de militari NATO trimişi pe frontul de est
Libertatea pentru Femei
Nea Mărin, declarații sfâșietoare despre moartea fiului lui: "Nu am trecut ușor peste asta"
Nea Mărin, declarații sfâșietoare despre moartea fiului lui: "Nu am trecut ușor peste asta"
A fost zeița filmelor din anii ’80, o frumusețe care a făcut istorie, dar viața a dat de pământ cu ea, iar boala cumplită de care suferă i-a terminat cariera
A fost zeița filmelor din anii ’80, o frumusețe care a făcut istorie, dar viața a dat de pământ cu ea, iar boala cumplită de care suferă i-a terminat cariera
Surpriza-surprizelor! În ce relații sunt, după divorț, Tily Niculae și Dragoș Popescu: ”De 3 – 4 ori pe zi, înțelegi?”
Surpriza-surprizelor! În ce relații sunt, după divorț, Tily Niculae și Dragoș Popescu: ”De 3 – 4 ori pe zi, înțelegi?”
Gemenele Danei Budeanu au împlinit 21 de ani. Mesajul emoționant al celebrei creatoare de modă a topit Internetul
Gemenele Danei Budeanu au împlinit 21 de ani. Mesajul emoționant al celebrei creatoare de modă a topit Internetul
Viva.ro
Povestea tragică a unuia dintre cei mai mari actori ai României! A murit pe scenă, chiar sub ochii soției. Ultimele lui cuvinte sunt tulburătoare
Povestea tragică a unuia dintre cei mai mari actori ai României! A murit pe scenă, chiar sub ochii soției. Ultimele lui cuvinte sunt tulburătoare
Incredibil, ce transformare! E de NERECUNOSCUT Cum arată astăzi Marie Jeanne Ion, jurnalista răpită în Irak în 2005. A trecut atunci prin momente cumplite, dar acum totul pare pentru ea doar un vis urât. Cu ce se ocupă în prezent și ce surpriză a apărut în viața ei
Incredibil, ce transformare! E de NERECUNOSCUT Cum arată astăzi Marie Jeanne Ion, jurnalista răpită în Irak în 2005. A trecut atunci prin momente cumplite, dar acum totul pare pentru ea doar un vis urât. Cu ce se ocupă în prezent și ce surpriză a apărut în viața ei
Poza asta e istorie! Raluca Turcan s-a transformat complet. Cum arată astăzi și care e cea mai mare schimbare pe care a făcut-o
Poza asta e istorie! Raluca Turcan s-a transformat complet. Cum arată astăzi și care e cea mai mare schimbare pe care a făcut-o
Cum arată frumoasa soție a lui Kelemen Hunor și cu ce se ocupă, de fapt. Eva este cu 19 ani mai tânără decât soțul ei
Cum arată frumoasa soție a lui Kelemen Hunor și cu ce se ocupă, de fapt. Eva este cu 19 ani mai tânără decât soțul ei
Redactia.ro
Berbecul în 2026: oportunități mari, schimbări neașteptate, noroc pe toate planurile
Berbecul în 2026: oportunități mari, schimbări neașteptate, noroc pe toate planurile
Doliu în lumea fotbalului italian. A murit legendarul portar italian Buffon
Doliu în lumea fotbalului italian. A murit legendarul portar italian Buffon
Cine este doctorița care a fost găsită moartă în Dunăre. Era o profesionistă desăvârșită
Cine este doctorița care a fost găsită moartă în Dunăre. Era o profesionistă desăvârșită
ULTIMA ORA!! S-a retras din cursa pentru Primăria Capitalei. Nimeni nu se astepta 😮
ULTIMA ORA!! S-a retras din cursa pentru Primăria Capitalei. Nimeni nu se astepta 😮
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Caz incredibil! Pacientul a certat chirurgul pentru că operația a durat prea puțin. „Am întrebat AI-ul de și operația ar fi trebuit să dureze o oră. Ce NU mi-ați făcut? Ați mai lăsat infecție în mine?”
Caz incredibil! Pacientul a certat chirurgul pentru că operația a durat prea puțin. „Am întrebat AI-ul de și operația ar fi trebuit să dureze o oră. Ce NU mi-ați făcut? Ați mai lăsat infecție în mine?”
Incendiu la un mare spital din România: Plan Roșu de intervenție activat
Incendiu la un mare spital din România: Plan Roșu de intervenție activat
Compusul care ar putea încetini îmbătrânirea. Se activează doar din aceste alimente, spun experții în longevitate
Compusul care ar putea încetini îmbătrânirea. Se activează doar din aceste alimente, spun experții în longevitate
Sortiment de cafea retras urgent din magazine. Conține o micotoxină periculoasă
Sortiment de cafea retras urgent din magazine. Conține o micotoxină periculoasă
TV Mania
Cum arăta Andra la începutul carierei. Avea un look complet diferit și purta haine îndrăznețe: „Nu trebuie să ne fie rușine cu ce am trăit”
Cum arăta Andra la începutul carierei. Avea un look complet diferit și purta haine îndrăznețe: „Nu trebuie să ne fie rușine cu ce am trăit”
Mădălina Ghenea, între scene de film și dragostea pentru Charlotte. Noi imagini cu fiica actriței
Mădălina Ghenea, între scene de film și dragostea pentru Charlotte. Noi imagini cu fiica actriței
Lala Band, reuniune surpriză după 14 ani! Vezi cum arată acum Cristina Ciobanașu, Dima Trofim și Dorian Popa
Lala Band, reuniune surpriză după 14 ani! Vezi cum arată acum Cristina Ciobanașu, Dima Trofim și Dorian Popa
Fiica lui John Travolta, imagini incendiare! Cum s-a fotografiat Ella Bleu pentru noul pictorial
Fiica lui John Travolta, imagini incendiare! Cum s-a fotografiat Ella Bleu pentru noul pictorial
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Cum arată și cu ce se ocupă azi Noni Ene, băiatul din celebra reclamă la brânză topită? Nimeni nu-l mai recunoaște
Cum arată și cu ce se ocupă azi Noni Ene, băiatul din celebra reclamă la brânză topită? Nimeni nu-l mai recunoaște
Cum arată Christina Ich în costum de baie! A încins atmosfera! Influencerița se menține într-o formă de zile mari
Cum arată Christina Ich în costum de baie! A încins atmosfera! Influencerița se menține într-o formă de zile mari
Cum a slăbit Elena Cârstea la 63 de ani fără efort. A ajuns la 50 de kilograme! Abia dacă o mai recunoști
Cum a slăbit Elena Cârstea la 63 de ani fără efort. A ajuns la 50 de kilograme! Abia dacă o mai recunoști
Ce fac azi gemenele de la Cheeky Girls! Monica și Gabriela sunt greu de recunoscut la 42 de ani. Cu ce se ocupă
Ce fac azi gemenele de la Cheeky Girls! Monica și Gabriela sunt greu de recunoscut la 42 de ani. Cu ce se ocupă
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton