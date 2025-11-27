Ileana Lazariuc, apariție rară într-un mall din București. În compania cui a fost fotografiată fosta soție a lui Ion Țiriac Jr.

Ileana Lazariuc (43 de ani) a fost surprinsă de paparazzi într-o ipostază rară, într-un centru comercial din București. Fosta soție a lui Ion Țiriac Jr., mamă a doi copii, s-a retras de ceva timp din luminile reflectoarelor, aparițiile ei publice fiind ocazionale.

Cum a fost surprinsă Ileana Lazariuc în Capitală

Paparazzii Spynews au surprins-o pe Ileana Lazariuc alături de o prietenă, la un restaurant dintr-un mall bucureștean. Cele două au petrecut câteva momente împreună, au ieșit cu mâncare la pachet și, pe neașteptate, s-au întâlnit cu Silviu Tolu, soțul lui Lili Sandu. Întâlnirea a fost marcată de îmbrățișări și câteva cuvinte schimbate, după care fiecare și-a continuat drumul.

Fosta noră a lui Ion Țiriac a ales o ținută casual pentru ieșirea la mall, formată dintr-un trench maro, blazer alb, jeans și ciocate, demonstrând că naturalețea și eleganța pot merge mână în mână.

Ileana Lazariuc, discretă și în mediul online

Ileana Lazariuc trăiește cu în Dubai cu copiii de aproape doi ani și nu este foarte activă nici în mediul online. După o absență de aproape zece luni din mediul online, Ileana Lazariuc a revenit pe Instagram cu un mesaj profund, în care a explicat nevoia de a se retrage din agitația cotidiană. „Am făcut un pas înapoi de la agitație pentru o vreme… Viața mi-a cerut cu blândețe să fac o pauză – să privesc în interior și să ascult fără grabă. Nu am căutat răspunsuri, ci prezență. Cine devin și ce își dorește cu adevărat inima mea? În această liniște, am realizat că nu trebuie să știu ce urmează”, a transmis Lazariuc pe Instagram.

Ea a adăugat că se simte recunoscătoare pentru tot ceea ce trăiește: „Ceea ce contează este cum mă simt în acest moment – pentru că viața este incredibil de fragilă, iar fiecare clipă contează. Oferim atât de multă iubire și tandrețe altora… și atât de rar nouă înșine… Și prin tot ceea ce trăiesc, simt o recunoștință profundă – pentru copiii mei, pentru prietenii mei, pentru toate lecțiile, pentru oamenii buni din viața mea și pentru adevărul că cel mai prețios lucru în această viață este o relație sinceră și frumoasă cu Dumnezeu.”

Ileana Lazariuc și Lili Sandu sunt prietene vechi

Între Ileana Lazariuc și Lili Sandu este o prietenie solidă care durează de peste 25 de ani. Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru Fresh by Unica, vedeta a vorbit despre relațiile de prietenie din lumea showbizului.

Cariera lui Lili Sandu a început în 1995, odată cu apariția în emisiunea „Școala Vedetelor” de la TVR. Ulterior, alături de Ileana Lazariuc și Andreea Crișan, iar mai târziu de Rocsana Marcu, a format trupa Trinity. Deși grupul s-a destrămat în 2009, legătura dintre Lili și Ileana a rămas la fel de puternică și astăzi.

“Toate prietenele mele sunt din showbiz. Ileana Lazariuc, Catrinel Meghia, Elena Baguci. Toată lumea se întreabă: ‘Băi, dar cum reușești?’. Mai ales cu Ileana. Noi ar trebui să primim premiul pentru cel mai longeviv cuplu din showbiz. (râde) Ne știm de 25 de ani și suntem prietene. Nu ne-am certat niciodată, chiar dacă viața ne-a separat cumva și n-am stat tot timpul în același oraș. Dar uite că se poate”, a spus Lili Sandu, în exclusivitate pentru UNICA.ro, despre prietenia cu Ileana Lazariuc.

