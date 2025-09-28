  MENIU  
Cum arată Ioana Maria Moldovan după ce a slăbit 17 kg în trei luni. „Am avut mese bine gândite!"

Raluca Vițu
Ioana Maria Moldovan a trecut în ultima perioadă printr-o schimbare fizică notabilă. În aproape trei luni, prezentatoarea știrilor de la Prima TV a reușit să slăbească 17 kilograme, dar mai presus de toate, a redescoperit echilibrul interior și încrederea în sine.

Totul a fost posibil datorită colaborării cu ajutorul unui specialist în terapii de slăbit care i-a oferit nu doar un program personalizat de pierdere a kilogramelor, ci și sprijin emoțional într-un moment dificil din viață.

„A reușit să mă facă să mă pun pe mine pe primul loc”

Transformarea Ioanei nu a fost doar fizică, ci și profund emoțională. Vedeta de televiziune recunoaște că în trecut încercase numeroase diete și tratamente fără succes. „Am încercat fel de fel de diete, fel de fel de tratamente, însă niciunele n-au dat niciun rezultat”, a declarat Ioana pentru Click!.

Programul propus de terapeută a inclus mese atent planificate, tratamente corporale care au prevenit apariția excesului de piele și o monitorizare constantă. Ioana a fost nevoită să trimită zilnic fotografii cu mesele consumate și cu evoluția greutății, ceea ce a contribuit la menținerea motivației și a disciplinei. „Am avut mese bine gândite, date de ea, evident, pe zile, iar zi de zi a trebuit să pozez tot ce mâncam și să îi trimit fotografiile, să-i trimit poză cu cântarul”, a mai povestit vedeta.

Citeşte şi: Ioana Maria Moldovan și iubitul ei și-au aniversat fiul: „Au fost cei mai intenși și zgomotoși ani din viața mea” / Exclusiv

Citeşte şi: Andra, apariție uluitoare după ce a slăbit: „Arăți incredibil!”. Cum a reușit artista să scape de kilogramele în plus

Citeşte şi: Ioana State a slăbit 20 de kilograme în doar câteva luni. Cum a reușit: „Secretul de data asta a fost altul”

Începutul anului a adus schimbarea în viața prezentatoarei

Decizia de a începe această călătorie a venit după o perioadă aglomerată, chiar în preajma sărbătorilor. Ioana a apelat la ajutorul specialiștilor înainte de Crăciun, dar din cauza programului încărcat startul a fost amânat pentru luna ianuarie. „Chiar după ziua lui Andrei, atunci am mâncat felia de tort și am mâncat pizza, cartofi prăjiți, chiar pe 14 ianuarie am pornit călătoria”, a mărturisit ea.

Rezultatele nu au întârziat să apară. În circa trei luni, Ioana a slăbit 17 kilograme, fără să resimtă disconfort sau foame. „N-am simțit nicio secundă că-mi e rău, că-mi e foame, că poftesc la ceva. Da, nu a fost ceva ușor, pentru că nimic în viață nu e ușor, și mai ales lupta cu kilogramele”, a mai spus Ioana.

Pentru Ioana Maria Moldovan, această transformare nu a fost doar despre estetică. A fost despre regăsirea echilibrului, despre învățarea prioritizării propriei persoane și despre vindecare. „M-a ajutat să-mi găsesc oarecum și echilibrul și aici nu vorbesc doar de un echilibru al kilogramelor, ci de echilibrul sufletului”, a declarat ea.

Foto – Facebook

