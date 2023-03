Cine este și cum arată soția lui Costel Bojog. Comediantul are o familie superbă!

Costel Bojog (41 de ani) este unul dintre cei mai îndrăgiți comedianți din showbiz-ul românesc și are o familie superbă.

Dacă ne-am obișnuit deja cu el prin aparițiile spumoase de la diverse emisiuni și show-uri televizate, nu se cunosc atât de multe detalii despre soția și copiii lui.

Ce familie frumoasă are Costel Bojog

Costel este discret cu privire la viața personală, dar lumea este curioasă să afle cu arată familia simpaticului comediant.

Liudmila Bojog, soția lui Costel, este o prezență cât se poate de discrete în spațiul public. Soția comediantului se ocupă de dezvoltarea personal și lucrează la o școală care se ocupă cu învățături spiritual și meditații online.

„Formăm o familie monovenituală”

Liudmila și Costel au împreună trei copii.

„Am o familie foarte frumoasă, am o soție, am trei copii, asta nu trebuia să fie spus, dar am zis na, dacă tot se filmează… Am o soție foarte frumoasă, trei copii, am și două pisici. Formăm o familie monovenituală, pentru că doar eu aduc bani în casă, doar eu fac bani în această familie. Eu sunt singura sursă de venit.

În același timp este și o familie polichetuituală, se cheltuie în draci la noi în familie. Se cheltuie în draci, în sensul că se cheltuie în copiii noștri. Ideea este că soția mea cheltuie foarte mult online acum, asta e problema. Foarte mult shopping online acum, diferit de shopping-ul offline, la care aveam și eu un cuvânt de spus, eram fizic acolo, puteam să controlez chestia aia”, a spus Costel Bojog în spirit de glumă în 2020, în cadrul unui show de stand-up din care au făcut parte și colegii lui, comedianții Vio și Teo.

Tot în cadrul aceluiași show, legat de meseria de tată, Costel a povestit la metode recurge el pentru a-și adormi copiii. Artistul spune că soția sa are mai mare succes când vine vorba despre această activitate.

„Soția mea este expertă. Pe mine mă iau de fraier. Știu că nu am nicio treabă cu culcatul. De fiecare dată când trebuie să îi adorm, eu vin cu „Hei, hai să dormim”, este cabaret. Deci, ca să mă bage în seamă, eu trebuie să ridic vocea atât de tare, să pară că am infarct. Doar când sunt aproape de atac cerebral, doar atunci se uită la mine.”

Într-un interviu recent, Costel a mărturisit pentru ce i-ar mulțumi soției sale. Comediantul a spus că apreciază tot ceea ce soția sa face și în primul rând îi mulțumește pentru viața frumoasă pe care o au ca familie.

“Pentru viața noastră foarte faină, pentru casa noastră foarte fain decorată, pentru copii și pentru faptul că se trezește la ora 11:00 ziua și mă lasă pe mine să petrec dimineața mai mult cu copiii.” – a explicat el pentru catine.ro.

