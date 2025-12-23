Ce mare s-a făcut fiul Iulianei Tudor. „15 ani, adolescența!” Cum s-a fotografiat vedeta TV alături de băiatul ei, Tudor

Iuliana Tudor, una dintre cele mai discrete și apreciate prezențe din televiziunea românească, a marcat un moment special în viața familiei sale. Prezentatoarea TV a publicat o fotografie rară alături de fiul ei, Tudor, cu ocazia aniversării acestuia.

Imaginea, însoțită de un mesaj profund și cald, a surprins fanii, obișnuiți ca vedeta să își protejeze cu grijă viața personală.

O fotografie rară și un mesaj plin de sensibilitate

Deși este activă în mediul online, Iuliana Tudor a ales întotdeauna să își țină familia departe de lumina reflectoarelor. Tocmai de aceea, fotografia postată recent pe Facebook, în care apare alături de fiul ei, a atras imediat atenția. Cei doi sunt surprinși într-un moment simplu, dar încărcat de tandrețe, iar prezentatoarea a completat imaginea cu un mesaj emoționant dedicat adolescenței lui Tudor.

„Astăzi, 15 ani! La mulți ani, Tudor! Mă las și eu cuprinsă cu dragoste și mă bucur să pășim împreună în cel mai frumos timp al vieții lui: adolescența! Mulți spun că e cea mai grea perioadă… eu gândesc că e cea mai frumoasă!

Acum descoperi conștient lumea, acum poți lega prietenii pentru o viață, acum te îndrăgostești pentru prima oară, acum experimentezi totul… te vor marca filme, cărți, muzici, artiști, locuri, oameni, acum visezi poate cel mai intens cu ochii deschiși, acum depășești limite și ai revelații, acum ai încredere că totul e posibil! Să-ți fie bine, dragul meu!

Eu și tatăl tău îți suntem alături mereu, în tot! La mulți ani!!”

Mesajul a fost primit cu numeroase reacții pozitive, mulți admiratori felicitând-o pentru naturalețea și căldura cu care vorbește despre rolul de mamă.

De-a lungul anilor, Iuliana Tudor a reușit să păstreze un echilibru rar între viața profesională și cea personală. Deși este o figură publică, prezentatoarea a ales să nu expună detalii intime despre familie, preferând să protejeze copilul de atenția excesivă a publicului. Tocmai de aceea, apariția acestei fotografii a fost cu atât mai specială pentru fanii ei.

Momente delicate și lecții importante de viață

Într-un interviu acordat acum ceva timp, Iuliana Tudor a vorbit deschis despre o perioadă dificilă din viața ei, când a ajuns să sufere de burnout din cauza ritmului intens de muncă. Prezentatoarea a povestit că, în urma unor analize medicale, a primit un diagnostic de boală autoimună, moment care a determinat-o să își reevalueze prioritățile.

„Aceea a fost o lecție pentru mine. Am înțeles că oricât de puternică este o pasiune pentru tine, trebuie să fii și tu în ecuația aceea, ca și grijă. Eu nu am avut grijă de mine și atunci lucrurile s-au întâmplat. Am ajuns la medic pentru că nu mă simțeam bine, am făcut analize și nu au ieșit deloc bune. A ieșit un diagnostic de boală autoimună, iar de atunci am schimbat totul”, a mărturisit vedeta.

