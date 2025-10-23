Anca Lungu, look nou, surprinzător. S-a tuns scurt, iar fanii au fost uimiți de schimbare. „Ai iar 15 ani!”

Anca Lungu, fosta prezentatoare TV cunoscută pentru eleganța și discreția sa, a făcut recent o schimbare de look care a luat prin surprindere fanii.

Vedeta a renunțat la părul lung și a optat pentru o tunsoare care îi evidențiază trăsăturile și îi conferă un aer proaspăt și modern.

Cum arată Anca Lungu cu noua coafură

Noua coafură a fost dezvăluită chiar de Anca Lungu pe rețelele de socializare, unde a postat o fotografie în care apare cu părul scurt, însoțită de un mesaj simplu, dar plin de naturalețe: „Și uite așa, aceasta este noua mea coafură”.

Tunsoarea bob aleasă este dreaptă, cu o linie clasică, care îi conturează perfect fața și îi scoate în evidență ochii și zâmbetul. Este o schimbare care marchează o etapă nouă în viața Ancăi, una în care simplitatea și autenticitatea par să primeze.

Reacțiile fanilor: „Ești superbă! Îți stă minunat!”

Postarea Ancăi a generat imediat un val de reacții pozitive din partea urmăritorilor săi. Internauții au lăudat noul look, considerând că tunsoarea o întinerește și îi oferă un plus de energie. Comentariile au fost entuziaste: “Felicitări pentru decizia finală. Superbă, chic!”, “Iar aia 15 ani!”,”Super! Îți vine foarte bine!”, “Doamne, ce frumos!”, “Ești foarte frumoasă!”

Anca Lungu trăiește în Franța cu familia

Anca Lungu s-a mutat în Franța în 2018, renunțând la cariera sa din televiziune pentru a începe un nou capitol alături de partenerul ei, Harry Arampatzis, și cei doi copii. Fosta prezentatoare de la Antena 1 locuiește în Nisa, unde și-a construit o viață de familie discretă și echilibrată, departe de agitația mondenă din România.

După divorțul de Ștefan Lungu, cu care are o fiică pe nume Natalia, Anca și-a refăcut viața alături de Harry Arampatzis, un om de afaceri grec, doctor în farmacologie, cu care are un băiețel, Georgios Alexander. Cei doi s-au căsătorit religios în vara lui 2024, într-o ceremonie intimă pe o plajă din Grecia. „Harry este un om calm, echilibrat, care m-a ajutat să mă regăsesc”, a declarat Anca despre partenerul ei de viață.

Viața în Franța i-a oferit Ancăi Lungu un ritm diferit, mai liniștit, dar nu lipsit de provocări. „Îmi lipsesc oamenii, îmi lipsesc prietenii, dar sunt întotdeauna recunoscătoare pentru ce am”, a spus ea. Deși s-a stabilit în Nisa, Anca continuă să păstreze tradițiile românești și să mențină legătura cu publicul din România, având în continuare colaborări cu Prima TV.

