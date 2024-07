Anca Lungu s-a măritat în secret cu Harry Arampatzis, în Grecia. Imagini de la nunta de pe malul Mării Mediteraneene

Anca Lungu (37 ani) s-a măritat în secret miercuri, 10 iulie, pe o plajă din Grecia. Fosta prezentatoare a Observatorului s-a căsătorit cu Harry Arampatzis și au ales ca evenimentul să aibă loc într-un cadru restrâns, înconjurați de familie și prieteni. Cei doi au fost cununați de Andreea Berecleanu și Constantin Stan.

Anca Lungu s-a căsătorit cu Harry Arampatzis

Anca Lungu și Harry Arampatzis formează un cuplu de aproape 7 ani, iar acum cei doi au devenit soț și soție. Atunci, fosta știristă a ales să renunțe la job-ul ei și să se mute la Nisa împruenă cu partenerul ei, cu care are și un băiețel. Nunta au făcut-o în țara natală a lui Harry, Grecia, iar petrecerea a avut loc pe plajă.

Anca a ales o rochie de mireasă elegantă, compusă din top cu bretele, voal și fustă amplă, coafura ei fiind una lejeră, iar machiajul luminos.

Fosta știristă și soțul ei au avut și un dress code pentru invitați: alb. Astfel că toți cei care au participat la nuntă au purtat haine albe, care s-au potrivit perfect cu decorul.

Ceremonia religioasă a avut loc într-o biserică ortodoxă din Halkidiki, iar slujba s-a ținut în limba greacă.

Nașii Ancăi Lungu și ai lui Harry Arampatzis au fost Andreea Berecleanu și soțul acesteia, Constantin Stan. Mirii au ținut să respecte și o tradiție greacă, aducătoare de noroc: spargerea farfuriilor.

Andreea Berecleanu, nașa Ancăi Lungu

Cum nunta a fost una discretă, niciunul dintre miri nu a făcut niciun anunț cu privire la acest eveniment. În schimb, Andreea Berecleanu, nașa cuplului, a fost cea care a dat vestea cea mare pe rețelele de socializare și a distribuit și câteva imagini de la ceremonie și petrecere.

„Fericirea are chipul ei. Emoția are chipul lui. Anca și Harry, dragii nostri prieteni, începând de ieri, și iubiți fini. Bucuroși, plini unul de celălalt, răbdători pentru acest pas firesc, cel al căsătoriei religioase, după 7 ani de existență împreună. Le-am însoțit pașii la altar, în prezența familiei și prietenilor apropiați, apoi am dansat și ne-am distrat până în zori la o nuntă tipic grecească, pe malul mării, cu picioarele în nisip, îmbrăcați toți în alb, așa cum ne-a rugat Ancuța. Postez aceste momente intime, doar câteva, cu acordul ei și a lui Harry, pentru că știu că ați însoțit-o ca telespectatori atât în viața ei profesională, cât și personală. Noi, ca nași, le vom fi alături necondiționat în fiecare moment al vieții de familie, la fel cum am făcut-o și până acum!”, a transmis Andreea Berecleanu pe pagina ei de Facebook.

Petrecerea s-a desfășurat la o terasă din Halkidiki, iar totul a fost unul cu adevărat special. În timp ce majoritatea mirilor aleg un tort alb, Anca Lungu și Harry Arampatzis au optat pentru un tort roz, cu trei etaje, cu adevărat răcoritor. Și asta pentru că tortul a fost făcut, de fapt, din bucăți decupate de pepene.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus imagini de la nunta Ancăi Lungu cu Harry Arampatzis

Sursă foto: Facebook

Urmărește-ne pe Google News