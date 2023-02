Ramona Păun se căsătorește cu nepotul lui George Mihăiță: „Nu m-aș supăra dacă am zbura direct în Bora Bora după nuntă” / Exclusiv

Ramona Păun, prezentatoarea știrilor din sport de la Pro TV, lucrează intens la planurile de nuntă! În exclusivitate pentru UNICA.RO, vedeta ne-a vorbit despre relație cu Cosmin Mihăiță și ne-a dezvăluit că, după ce în 2020 au fost nevoiți să abandoneze ideea de a se căsători, din cauza pandemiei, în prezent se pregătesc pentru ziua cea mare!

Știrista de la Pro TV ne-a dezvăluit ce face în timpul liber, cum se menține în formă și am aflat de la ea că, atunci când se întâlnește cu prietenii, comentează meciurile cu gașca de băieți. I s-a întâmplat să vizioneze meciuri și uneori să fie la fel de zgomotoasă ca bărbații. Totul depinde de miză însă!

La Pro TV prezintă știrile din sport, în timpul liber, Ramona Păun comentează meciurile cu gașca de prieteni

Despre meciuri, sport, diete, nuntă și secrete, Ramona Păun ne-a vorbit în interviul de mai jos. Cum se simte logodnicul ei, Cosmin Mihăiță, nepotul actorului George Mihăiță, după ce a suferit o intervenție la coloană, unde și-ar dori să petreacă luna de miere, dar și de ce consideră educația financiară extrem de importantă, aflăm de la Ramona Păun.

Cum este colectivul de la PRO TV? Sunteți ca într-o familie?

Suntem de foarte mulți ani împreună în această echipă și avem același scop, ca lucrurile să funcționeze perfect, la fel ca într-o familie. Spiritul PRO înseamnă acest lucru, să fii înconjurat de oameni valoroși, atât profesional, cât și uman, pe care ajungi să-i simți ca parte din familia ta.

Ai avut un ”drum” greu până ai ajuns să prezinți la această televiziune?

Când rememorez parcursul pe care l-am avut, realizez că n-a fost doar o chestiune de șansă, ci și de determinare și muncă. Am conștientizat încă din prima lună de facultate că nu trebuie să aștept pasiv oportunitățile, ci să le atrag prin implicare în orice activitate care are legătură cu visul pe care vreau să-l ating.

Așa că, încă din prima lună la Facultatea de Jurnalism, m-am implicat în proiecte care m-au ajutat într-un timp foarte scurt să mă angajez la o televiziune locală din Sibiu, unde am prezentat Știri și o emisiune studențească. Asta mi-a dat curaj ca la începutul anului doi de facultate, în 2007, să merg la casting-ul pentru Știrile PRO TV din Sibiu.

Până la finalul facultății, am fost reporter și corespondent al Știrilor PRO TV, apoi am primit propunerea să mă mut în București la postul de sport. Câțiva ani mai târziu, am trecut în echipa de prezentatori sport de la PRO TV, șansă pentru care sunt recunoscătoare.

Ramona Păun visează să petreacă luna de miere în Bora Bora

Ce planuri mai ai în legătură cu nunta? Este totul pus la punct? Pandemia a amânat acest frumos moment…

Lucrăm intens la planurile de nuntă. 🙂 Niciodată n-am pus presiune pe noi în privința nunții, am avut alte priorități, așa că nici n-am simțit când a zburat timpul.

Unde visezi să petreceti luna de miere?

Într-o destinație exotică, în care să nu mai explorăm în ritm de Formula 1, așa cum facem în toate vacanțele noastre. Doar să ne bucurăm relaxați de timpul petrecut în doi. Nu m-aș supăra deloc dacă am zbura direct în Bora Bora după nuntă (n.r. râde).

Cum îți imaginezi că va fi acea zi?

Sper să fie fără stres, doar cu bucurie și oameni dragi lângă noi. Să fie, într-adevăr, cea mai frumoasă zi din viața noastră.

Cum se simte iubitul tău, Cosmin? Este totul ok acum, după intervenția suferită. Și-a revenit complet?

Mulțumim, e bine acum. A fost o perioadă cu emoții, dar recuperarea a decurs perfect și tot ce are de făcut acum este să nu mai repete greșelile care l-au dus la acea accidentare serioasă la coloană, care ar fi putut avea consecințe dramatice.

Ramona Păun, stirista Pro TV: „Mă simt în formă și sper să mai pot fi la linia de start în fața camerei mulți ani”

Cum este să prezinți știrile din sport de atâția ani? Te-ai gândit și la altceva?

Nici nu știu când au zburat atâția ani, n-am simțit nicio secundă că aș avea nevoie de o schimbare. Fiecare numărătoare inversă de la Știri îmi activează entuziasmul pentru profesia asta, așa că nu mi-a trecut prin cap să fac altceva. Încă mă simt în formă și sper să mai pot fi la linia de start în fața camerei mulți ani (n.r. zâmbește).

Ce faci să te menții? Ai vreo dietă sau poți mânca orice?

Spre deosebire de alimentația pe care o aveam în liceu sau facultate, acum trec orice alegere alimentară prin filtrul rațiunii, mai puțin prin cel al poftelor. Mă preocupă nu doar kilogramele în plus, ci și sănătatea, așa că am grijă ce și cât mănânc. Mai cedez tentațiilor, dar cu măsură.

Dar din punct de vedere al frumuseții ai vreun secret?

Cred că sportul, somnul și alimentația corectă sunt cele mai valoroase secrete ale frumuseții. Dacă pe astea trei le tratezi superficial, atunci orice alt tratament sofisticat va fi inutil.

Atunci când comentează meciurile cu gașca de prieteni, Ramona Păun e la fel de zgomotoasă ca băieții

Colegii, prietenii te întreabă noutăți din sport atunci când vă vedeți?

Nu e o regulă, dar mai avem discuții sau dispute simpatice pe aceasta temă. Sunt înconjurată și-n afara job-ului de mulți oameni care iubesc sportul și sunt conectați la acest fenomen.

Ți s-a întâmplat să comentezi vreun meci alături de vreo gașcă de bărbați?

M-am uitat de multe ori la meciuri în gașcă și m-am manifestat uneori la fel de zgomotos ca băieții din jurul meu (n.r. râde). Dar depinde mult de miză. Sunt și meciuri la care nu mă implic emoțional și sunt silențioasă.

De ce nu ar participa Ramona Păun la Survivor: „Sunt mai bună ca susținătoare din fața televizorului”

Te-ai vedea participând la o emisiune ca „Survivor” sau „Sunt celebru, scoate-mă de aici?”

Admir enorm curajul celor care îndrăznesc să plece în astfel de aventuri. Am anumite limite care cred că m-ar împiedica să fac față unor astfel de provocări. Cred că sunt mai bună ca susținătoare pentru concurenți din fața televizorului (n.r. râde).

Ce superstiții ai?

Am crescut într-o zonă de munte și în copilăria mea am auzit des despre superstiții, se punea mare preț pe ele. Mă bucur că am scăpat de superstiții la maturitate. Dacă nu le dai putere temându-te de ele, nu cred în puterea lor de manifestare.

„Am făcut multe greșeli cu banii de-a lungul timpului”

Investești în vreo afacere?

Înainte de a te gândi să investești într-o afacere, cred că cel mai sănătos lucru e să te educi financiar. Să înveți să gestionezi corect orice sumă de bani pe care o ai, mare sau mică. Am început să devin mai conștientă de asta în ultima vreme și să mă documentez mai mult.

Investițiile inteligente pot fi făcute nu doar în afaceri, există și alte modalități pasive de a investi pe termen lung. Am făcut multe greșeli cu banii de-a lungul timpului, de aceea cred că educația financiară este vitală în școli, va schimba multe destine.

Sursă foto: Pro TV / Instagram