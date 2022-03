Ramona Olaru a confirmat despărțirea de Cătălin Cazacu?

Ramona Olaru (32 de ani) și Cătălin Cazacu (37 de ani) au format un cuplu timp de câteva luni. Luna trecută, fosta perechea declara că își dorea să întemeieze o familie împreună.

Recent, între cei doi ar fi apărut probleme.

„Am bărbat, am și amant… am pe d****, n-am nici pe unul, nici pe altul”, a mărturisit Ramona Olaru în mediul online.

Tot în mediul online, în ultimele zile, potrivit Spynews, prezentatoarea TV a publicat mai multe citate precum: „Dacă vrei să dureze o relație, trebuie să te prefaci că nu te înșală!” sau „Sunt prea în vârstă ca să mai fiu în preajma oamenilor care nu înțeleg conceptul de loialitate și onestitate!” și „Sunt zile când ajung atât de jos, încât adun petrol… Și zile-n care mă ridic și-l valorific! :)”.

Cei doi nu se mai urmăresc pe Instagram. Cu toate acestea, niciunul dintre ei nu a șters fotografiile cu celălalt.

Cătălin pusese ochii pe Ramona încă din vremea în care asistenta TV era căsătorită. Modelul s-a separat de fostul soț, Bogdan Olaru, în 2019, după o relație de 5 ani și un mariaj de 3. La vremea aceea, potrivit BZV.ro, Cătălin declara: „Îmi pare rău că divorțează… Dar eu pe Ramona Olaru o iubesc. Este o fată extraordinară, nu ai cum să nu o iubești pe Ramona”.

„2022 vine cu planuri bune. Nu am uitat că sunt sportiv de performanță și încerc să le îmbin și să mă reîntorc pe pistă, să recuceresc titlul de campion, pe care nu-l mai am de 2 ani și pe care l-am avut 17 ani de zile. Și, cine știe? Nu mai sunt burlac, ca anul trecut pe vremea asta, și s-ar putea să avem și o nuntă. Bine, asta dacă Ramona, care este aici lângă mine, acceptă”, a mai declarat Cătălin Cazacu la începutul acestui an, în emisiunea „La Măruță”.