Ivan Patzaichin s-a stins din viață duminică, 5 septembrie, la vârsta de 71 de ani. Anunțul a fost făcut de familia acestuia pe rețelele de socializare. Marele caniost al României era căsătorit de mai bine de 46 de ani cu Georgiana. Cei doi au avut împreună o fiică, Ivona.

Vestea că Ivan Patzaichin, cvadruplu medaliat cu aur și triplu laureat cu argint la Jocurile Olimpice, a încetat de viață, a îndurerat o țară întreagă. Marele campion ar fi fost răpus de o boală incurabilă. Sportivul nu a avut doar perfomanțe sportive demne de admirat, ci și o poveste de dragoste ca-n povești alături de Georgiana, cea care i-a fost soție mai bine de 46 de ani.

Într-un interviu acordat publicației femeide10.ro în urmă cu mai mult timp, Georgiana Patzaichin a povestit cum s-au cunoscut și cum a fost viața sa alături de sportivul olimpic.

Citește și: A murit Ion Caramitru

Ivan Patzaichin a murit. Marele canoist avea 71 de ani

Fiica cea mică a lui Cristi Chivu joacă în serialul Adela

Adelina Pestrițu, despre relația cu Virgil Șteblea: „Nu este perfectă”

Povestea de dragoste dintre Georgiana și Ivan Patzaichin



Ne-am cunoscut în august 1975, la Snagov, în Baza Veche, sanctuarul kaiaciștilor și canoiștilor (…) Din acel moment, lucrurile s-au desfășurat amețitor de repede… M-a văzut, de undeva de sub mașina la care meșterea, m-a plăcut, și-a zis în minte că eu voi fi soția lui, a cerut coordonatele mele de la prieteni și a ținut legătura cu ei, pentru că eu am refuzat să-l cunosc mai mult decât la modul strângerii de mână. Idealul meu în viață nu erau sportivii, mai ales cei cu notorietate… Am început facultatea și, în câteva rânduri, Ivan m-a căutat, a complotat cu prietenii mei să ne întâlnim inopinat în diverse locuri, dar, de fiecare dată, am reușit să mă eschivez astfel încât să nu se simtă jignit de refuzul meu. Ne-am jucat de-a șoarecele și pisica până pe 26 noiembrie, când nu am mai scăpat și am răspuns invitației la ziua lui de naștere. Împlinea 26 de ani, vârsta marilor decizii pentru un bărbat…

Cererea în căsătorie a venit „fulgerător, neașteptat și simplu”, la petrecerea de revelion din 1976. S-au căsăstorit pe 14 februarie, iar după un an a venit pe lume și fetița lor, Ivona Beatrice.

Georgiana Patzaichin a mărturisit că nu i-a fost deloc ușor atunci când soțul său era plecat de acasă, la competiții și cantonamente.

Nu este deloc ușor să fii tânără și să-ți asumi cu seninătate responsabilități de femeie și de bărbat în casă, în același timp. Nu este plăcut să mergi neînsoțită la spectacole, la aniversările familiei sau prietenilor. Și este de-a dreptul dramatic, tânără fiind, să fii singură de sărbători, mai ales când iubești și ești iubită, și-a amintit aceasta.

Cum l-a cucerit Georgiana pe Ivan Patzaichin

Georgiana, marea iubire a lui Ivan Patzaichin, l-a cucerit din prima clipă pe sportiv, așa cum a mărturisit chiar el într-un interviu pentru oamenidepoveste.ro.

Așa cum eram, băgat cu totul sub mașină, văd, la un moment dat, o pereche de picioare înfipte bine pe tocuri. Erau cele mai lungi picioare pe care le văzusem vreodată. Nu se mai terminau… Timid, timid, dar am sărit ca un arc. M-am dus imediat după ea, după stăpâna picioarelor, am încercat să intru în vorbă… Nimic, m-a pus imediat la punct. N-am renunțat însă, am luat-o pe ocolite

Succesul și performanțele sale sportive nu au impresionat-o prea ușor pe Georgiana. Nici situația bună pe care campionul o avea, un atuu deloc de ignorat în era comunistă.

De când am văzut-o prima dată, n-am mai avut liniște. M-am interesat pe la colegele ei și, cu chiu cu vai, prin intermediari, am invitat-o la o cafea de ziua mea, pe 26 noiembrie. A fost de ajuns. Anul următor, în februarie, eram deja căsătoriţi! A fost, cred eu, dragoste la prima vedere. Perechea de pantofi cu care era încălţată atunci, o mai are şi acum, a povestit el.

Ivan Patzaichin, campionul olimpic al României la caiac canoe, s-a născut într-o familie de ruși lipoveni, într-un mic sătuc din Deltă. Originile sale l-au făcut să nu-și renege locul de obârșie, ci să iubească Dunărea și toate sporturile de apă. Face caiac canoe de mic, sport pe care îl iubește datorită bunicului său.

Sursă foto: Facebook