Pepe își apără fosta soție și spune care este, de fapt, numele ei

Raluca Pastramă (28 de ani) și Pepe (41 de ani) au divorțat anul acesta, la notar, pe data de 8 februarie. Decizia a venit după opt ani de căsnicie.

Hotărârea aparține soției artistului. Cuplul are două fete, Rosa Alexandra Pascu (5 ani) și Maria Pascu (8 ani).

Separarea a fost anunțată de Pepe pe canalul său de Youtube, în iarna anului trecut. Artistul afirma atunci că a făcut tot ce i-a stat în putință ca să-și repare viața de familie. Cu toate acestea, Raluca a refuzat să mai lupte pentru salvarea relației lor.

În ciuda tuturor întâmplărilor, ruptura pare că nu s-a produs deoarece Pepe încă o poartă pe Raluca în discuțiile sale, luându-i apărerea în fața jurnaliștilor atunci când numele ei nu este folosit corect.

Cântărețul a susținut că pe Raluca nu o mai cheamă Pastramă de opt ani de zile și că ea nu a revenit la acest nume după divorț. „Băi nene, și nu e Raluca Pastramă, că aici nu înțelege presa și vreau să fac lumină. Și după divorț, numele ei e tot Pascu. Și a fost Pascu și în timpul căsătoriei. Ea nu mai e Pastramă de 8 ani! Și-a păstrat numele”, a declarat Pepe, potrivit revistei Viva.

Artistul a explicat că nu a existat un motiv întemeiat care să declanșeze divorțul, însă căsnicia lor nu a mai funcționat, în cele din urmă, Raluca luând decizia separării.

„Este o decizie asumată. A hotărât să pună punct relației. Nu mai locuim împreună de două săptămâni. Nu mai există tensiuni acum. Ne-am asumat această separare și vrem să ne creștem frumos copii”, mărturisit cu regret Pepe.

Artistul a spus într-un interviu televizat că fetițele sale i-au dat cele mai importante lecții de viață. După ce s-au separat, Pepe a trecut prin clipe grele: „Sunt multe momente în care am învăţat de la copii. Plecase Raluca de acasă de o săptămână şi era dressingul ei gol şi mai erau nişte haine pe care nu le-a mai luat că nu le purta.

Eu aranjam în dressing hainele fetiţelor. Am zis fără să îmi dau seama că trebuie să îşi ia şi hainele astea odată de aici, dar nu cu răutate. Maria mi-a zis că le va lua când vrea ea, să nu îi spun că se supără. Atunci am simţit că trebuie să învăţ de la copiii mei.

În aceeaşi poziţie sunt hainele şi acum. Nu îmi este frică de nimic. Eu sunt iubit de prea multă lume ca să fiu singur. Arma mea de răzbunare este indiferenţa. Nu mai bag în seamă persoanele respective.

Nu le mai răspund. Am fost dezamăgit de prieteni la care nu mă aşteptam. Am avut anumite momente în viaţă când am trecut peste mine şi am acordat a doua şansă. Mă regăsesc în piesa pe cam scos-o. Sunt sigur că şi la anul voi fi. Eu în momentul acesta sunt super bine. Nu îmi doresc decât să fim sănătoşi”, a declarat cântărețul în cadrul unui interviu televizat.

