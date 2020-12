La începutul lunii noiembrie, Pepe (41 de ani) și soția lui, Raluca Pastramă (28 de ani), anunțau că au divorțat. Fostul cuplu are împreună două fiice, Maria (7 ani) și Rosa Alexandra (4 ani).

La scurt timp de la anunțul despărțirii, Raluca a solicitat autorităților un ordin de protecție după ce ar fi fost agresată de artist. Ulterior, Raluca a renunțat la acuzații.

Pepe a declarat întâi că nu și-a rănit fosta soție, apoi că într-adevăr au avut o discuție aprinsă fiindcă ar fi aflat că aceasta flirtase cu un bărbat alături de care a fost recent la munte, într-un grup mai mare de prieteni.

VEZI GALERIA FOTO ( 8 )

Ce va face Raluca Pastramă după divorțul de Pepe?

Potrivit Impact.ro, relația Ralucăi cu respectivul bărbat ar fi una serioasă. „El vrea să o ducă în străinătate și să o prezinte familiei lui. Nu este deranjat de faptul că ea are copii.

Se iubesc foarte mult. De aceea Raluca a fost, inițial, de acord cu toate cerințele lui Pepe. Și-a dorit ca el să fie de acord cu despărțirea la notar, ca să scape cât mai repede și să fie liberă.

Iubitul ei era deranjat că trebuie să se vadă pe ascuns, să țină totul ascuns, să vorbească numai când poate ea. I-a spus că o vrea cu totul pentru el, fie își spun adio.

Pepe a aflat și, cel mai probabil, va face tot posibilul să amâne cât mai mult divorțul”, au transmis mai multe surse în exclusivitate pentru Impact.ro.

Ce spunea Pepe despre relația cu soția lui la începutul anului?

„Cred că în orice cuplu există, la un moment dat, o tensiune. Nu pot să spun că am familia și relația perfectă.

Poate ne-am certat cu siguranță și noi și am regretat ulterior după ceartă. Ori că am spus eu ceva ce nu a trebuit, ori că a spus soția mea, dar am știut să trecem peste și să ne cerem scuze instant.

Dar sunt unii care țin ranchiună și, dacă nu te întorci puțin și nu îți asumi vina și o ții în continuare acolo, s-ar putea ca, la un moment dat, să pună capăt unei relații frumoase.

Doar așa din ambiție sau de la prea mulți nervi”, spunea artistul la începutul anului.

Foto: Instagram

Citește și:

Ce spune familia lui Pepe despre divorțul de Raluca Pastramă? „Dumnezeu are alte planuri”

Ce spunea Raluca Pastramă înainte de separarea de Pepe? „În toți anii ăștia …”

Raluca Pastramă, mesaj în mediul online, după divorțul de Pepe: „Suntem testați”

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro