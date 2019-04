Olivia Newton-John, dezvăluiri despre lupta cu cancerul

Cântăreața și actrița australiană a povestit cum a reușit să trateze cele trei diagnostice de cancer, boală de care suferă și în prezent, în ultimii 27 de ani.

„Singurul sfat pe care l-aș putea da este să se păstreze o atitudine pozitivă, ceea ce am încercat toată viața. Nu e un ghid, spun doar povestea mea”, a afirmat Newton-John, citată de Yahoo Entertainment.

„Prima dată când am fost diagnosticată cu cancer mamar a fost în 1992. Mi-au găsit un ganglion la sân, dar mamografia mea a fost negativă. Am avut o presimțire… și am aflat că cancerul se ascundea. Așa că mereu le spun femeilor: chiar dacă medicii vă zic că nu văd nimic, aveți încredere în ce simțiți. Trebuie să crezi în instinctele tale”, a povestit actrița.

Încă de la început, ea a fost decisă să lupte cu cancerul, deși a fost speriată de diagnostic.

„Trebuia să iau o decizie, oricare ar fi fost ea, dar să mă facă bine. Principala mea decizie a fost: mă voi face bine și am un copil mic de crescut”, a mărturisit ea.

Olivia a suferit o masectomie radicală modificată, urmată de un tratament cu chimioterapie.

„Apoi am făcut tot posibilul să mă însănătoșesc”, a subliniat actrița.

A vorbit pentru prima dată despre diagnosticul ei după ce a fost contactată de o publicație care intenționa să scrie un articol despre ea.

„În 1992 oamenii nu vorbeau cu adevărat despre cancer. Sunt o persoană care ține la viața privată. Așa că, să vorbesc public despre sânii mei și despre ceea ce se întâmpla cu ei a fost un lucru foarte ciudat pentru mine. Dar, privind acum înapoi, îmi dau seama că este bine să faci asta. A ajutat și alți oameni. De asemenea, m-a ajutat și pe mine pentru că eu cred că este important să nu mai ținem în noi ceea ce ni se întâmplă”, a povestit Newton-John.

A continuat să vorbească despre această boală și chiar are un spital numit după ea în Melbourne, Australia – Olivia Newton-John Cancer Wellness & Research Centre, care nu oferă doar tratamente, ci dispune și de zone de wellness în domeniul muzicii și artelor ce țin de meditație și terapii în grup.

S-a vindecat în propriul centru în septembrie 2018, când a aflat că cancerul său a intrat în metastază.

„Metastaza se întâmplă, așa că nu a fost un șoc total pentru mine. Dar cel mai minunat lucru a fost că s-a întâmplat când mă aflam în Australia…. Am sfârșit prin a sta trei săptămâni în spitalul meu… Am putut să experimentez programele pentru care am muncit atât de mult să îi conving că sunt importante. Și chiar au fost”, a mai spus Olivia Newton-John.

Actrița australiană a fost diagnosticată cu cancer la sân în 1992, pentru ca în 2013 să primească vestea că suferă de un alt cancer la sân care s-a extins la umăr. Cel de al treilea diagnostic a venit în 2017, de această dată fiind vorba de cancer la baza coloanei vertebrale.

Anul trecut, ea a declarat că folosește ulei de canabis pentru dureri.

Sursă foto: Shutterstock