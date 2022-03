Oana Zăvoranu (48 de ani) spune că este „hotărâtă să candideze în 2024” la președinția României.

Oana Zăvoranu vrea să candideze la președinție. „Nu e o glumă”

Întrebată care crede că este cel mai bun lucru care se poate întâmpla în România, Oana Zăvoranu a declarat: „Să devin președintele țării. (…) Da, sunt hotărâtă să candidez în 2024. Sunt prea mulți oameni care mă roagă să fac asta. Sunt pregătită să conduc cu cap țara asta. (…) Nu e o glumă. Mesajele de genul acesta sunt la ordinea zilei pe conturile mele. Da, oamenii văd în mine un lider și este evident că au și de ce. Eu am demonstrat că pot!”.

În noiembrie 2021, Oana a devenit consilierul de imagine al lui Cristian Popescu Piedone (58 de ani), primarul Sectorului 5 din București.

Oana și-a confirmat noul job în mediul online. În dreptul mai multor fotografii alături de Cristian Popescu Piedone, actrița a scris: „În vizită la viitorul meu ȘEF”. În urma comentariilor legate de tragedia de la Colectiv, Oana a șters respectiva postare.

„Cu zâmbetul pe buze și cu încredere în mine, eu nu sunt angajatul primăriei, eu nu sunt plătită, nu sunt remunerată, nu ajung la Oana Zăvoranu în buzunar banii publici. Pur și simplu consider că am lucruri de spus, de făcut. Mă voi ocupa de partea de comunicare, de tot ce înseamnă mass-media, showbiz, aici mă pricep. Sunt consilier voluntar”, declara Oana Zăvoranu anul trecut, la „Xtra Night Show”.

„Mi-am descoperit și calități de bun manager, bun gospodar, așa sunt eu în casa mea, în business-urile mele. Le gospodăresc cu soțul meu, dar în primul rând cu mine. Puterea exemplului este cea mai bună”, a mai spus Oana Zăvoranu la Antena Stars.

„Am să abordez atât cât pot fără a fi o secundă acaparată de sfera politicului, fără a mă băga în chestiuni care nu mă interesează și care mă depășesc. Eu sunt o artistă în primul rând. Sunt un suflet bun și o tipă corectă”, a mai spus Oana Zăvoranu.

„Oana nu are o necesitate de bani. Are o experiență vastă în domeniul TV. Îmi aduc aminte că acum 30 de ani, când făcea o emisiune la TVR, am fost invitatul ei, ne cunoaștem de atunci. Am avut o relație foarte frumoasă de-a lungul timpului”, a mai declarat și Cristian Popescu Piedone, pentru Hotnews.ro.

Oana și soțul ei, Alex Ashraf (35 de ani), sunt căsătoriți din anul 2016.

