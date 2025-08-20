Oana Zăvoranu (52 ani) trece prin clipe dificile după ce, în urmă cu câteva săptămâni, și-a pierdut un bun prieten. De atunci, vedeta a fost surprinsă în ipostaze emoționante și își exprimă durerea în mod public, pe rețelele sociale.

Oana Zăvoranu, momente dificile după decesul unui prieten

Emoțiile pierderii prietenului ei, Marius, par să o fi copleșit-o pe Oana Zăvoranu, care nu poate trece prea ușor peste această durere.

Recent, vedeta a împărtășit cu fanii ei din mediul online câteva imagini și mesaje, în încercarea de a se descărca emoțional. În una din imagini, fosta actriță apare întinsă pe o pătură, alături de un mesaj în care mărturisește că i-a cerut vântului să îi ia suferința.

„M-am așezat cu fața la cer și pentru că adia puțin vântul, l-am rugat să îmi ia cu el toată durerea din suflet, minte și inimă. Vă iubesc, Oana!”, a scris ea pe Instagram.

Într-o altă postare, vedeta apare îmbrățișând un copac, mărturisind că acest gest a făcut-o să se elibereze.

„Azi am simțit nevoia să ies cu tălpile goale prin iarba verde și plină de viață, să mă descarc de tot greul sufletesc… și apoi să iau copacul ăsta mare, bătrân și vânjos în brațe, să-i spun tot ce am pe suflet. Cu drag, Oana”, este mesajul publicat de Oana Zăvoranu pe rețelele sociale.

Vedeta, copleșită de pierderea suferită

Într-un InstaStory, Oana Zăvoranu a mărturisit că îi este greu să își revină după această pierdere.

„Încerc mai greu ca oricând să îmi revin și… să revin la viață… care trebuie să meargă înainte în memoria lui și a celor pe care îi iubesc”, a scris ea.

La finalul lunii iulie, vedeta anunța cu durere în suflet că omul ei de bază s-a stins din viață, în urma unui stop cardiac. Potrivit Oanei, Marius a fost cel mai bun prieten al ei și cel care i-a salvat viața, în urmă cu mai mulți ani.

„Cuvintele nu pot cuprinde toată durerea pe care o am în inimă și suflet. Am pierdut Vineri 26 Iulie, (zi blestemată pentru mine și ai mei) cel mai iubit OM după Soțul meu și BebIițu a noastră. Marius, mi-a fost timp de 16 ani, TATĂ, FRATE, SFĂTUITĂOR, AJUTOR, STÂLP…și cel mai loial și bun și cuminte și inegalabil om în casa noastră. Marius nu a fost angajatul nostru, Marius știa să facă TOT ..de aceea tot ce e în casă este făcut de mâinile lui… MARIUS A FOST FAMILIA MEA ASTA TARE MICĂ …și un OM CARE NU POATE FI ÎNLOCUIT. Datorită lui Marius trăiesc, în 2012 când eram la un pas să mor, el singur m-a târât în duș și a sunat la 5 Smurduri ca să mă salveze. Marius își terminase cafeaua ieri, își făcuse un duș și se pregătea să vină la muncă, la noi, la a doua casă a lui pe care o iubea ca pe a lui. L-a găsit soția lui cu capul pe masă și timp de o ora au încercat să îl resusciteze…stop cardiac… Eu nu voi mai fi niciodată la fel după ziua de ieri, unii oameni sunt îngeri pe pământ, iar atunci când ei mor, moare și o parte din inima și sufletul tău și se duce cu ei”, a scris Oana Zăvoranu pe pagina sa de Instagram, la momentul respectiv.

Sursă foto: Instagram

