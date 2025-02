Oana Zăvoranu, dezvăluiri fără perdea din timpul relației cu Cove. „Cât m-a mai făcut ăsta pe mine să sufăr, nu ştie lumea!” Ce s-a întâmplat între cei doi acum 20 de ani

Oana Zăvoranu (51 de ani) și Cove (50 de ani) au avut în trecut o idilă despre care nu mulți știu. Cei doi s-au iubit în secret în urmă cu mulți ani, pe vremea când ambii lucrau la televiziunea națională.

Cum au ajuns Oana și Cove să aibă o relație

Oana Zăvoranu și Gabriel Coveșeanu, pe numele complet, au avut o relație pe care au ținut-o departe de lumina reflectoarelor și de atenția publicului. Totul s-a petrecut acum mai bine de două decenii, când el era asistentul Andreei Marin în celebra emisiune „Surprize, surprize”, iar ea lucra în sediul Televiziunii Române.

„Ne-am cunoscut într-unul din lifturile din TVR. Eu nu-l cunoșteam pentru că nu aveam răbdare să mă uit la Surprize’. I-am zis că sunt liftiera și l-am întrebat la ce etaj vrea să-l duc. La care vrei tu, dar nu vrei mai bine să ne blocăm între etaje. Mă și enerva, dar îmi și plăcea insistența lui. După o lună ne-am mutat împreună” – a dezvăluit fosta soție a lui Pepe, în cadrul unei emisiuni la Pro TV, unde s-a întâlnit cu celebrul prezentator..

Oana Zăvoranu a mai mărturisit că relația ei cu Cove a fost una extrem de frumoasă și intensă, dar nu a fost mediatizată. Actrița spune că în prezent se bucură pentru că fostul asistent al Andreei Marin are o familie frumoasă și s-a declarat și ea împlinită pe plan amoros.

„Cât m-a mai făcut ăsta pe mine să sufăr, nu ştie lumea. Ne-am certat cu năbădăi. Nu mai ştiu ce am făcut noi de fapt, dar am plâns mult. S-a bosumflat el de ceva şi ăsta e afurisit, că el e Fecioară. (…) Știi ce afurisit era ăsta?! Să ne ferească Dumnezeu. Mai știi când am venit la tine la apartament și te-am bătut? Că eu credeam că ești cu una.

Am vrut să-l bat. Când a scăpat și a fugit, păi a fugit, nene! (…) Relația noastră nu a fost deloc tocată. Au uitat-o ăștia. Noi am avut o relație foarte frumoasă, intensă, dar pe vremea aia nu era paparazzeala de acum. Să știi că l-am urmărit și mă bucur din tot sufletul că am văzut că e fericit, că are niște copii frumoși, că i-a venit mintea la cap; mi-a venit și mie. Am cel mai frumos bărbat, mai scump și mai iubitor și sunt îndrăgostită până peste urechi”, a mai spus Oana.

Ce a dezvăluit Cove despre idila cu Oana Zăvoranu

Cove a confirmat și el că a avut o idilă cu Zăvoranu, dar spune că aceasta i se pare complet schimbată în prezent față de cum era în urmă cu 20 de ani.

„Noi ne-am cunoscut acum mulți ani, a fost o perioadă frumoasă, apoi fiecare a mers pe drumul lui. Mi-e greu să mă gândesc acum, să emit judecăți de valoare despre Oana de astăzi, pe care eu nu o cunosc. Mi-e greu să vorbesc despre niște oameni pe care i-am cunoscut acum 20 de ani. Pentru că noi, ca oameni, ne schimbăm, suntem alții.

Eu, dacă te cunosc pe tine acum și mă întreabă cineva peste 20 de ani ce părere am despre tine, eu nu știu cum evoluezi tu. Nu știi ce este în sufletul fiecărui om, cum a evoluat povestea lui de viață, ce s-a întâmplat cu el. E foarte greu să apreciezi”, a precizat prezentatorul TV.

