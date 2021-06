Oana Lis, despre sacrificiile ei pentru Viorel Lis: „Dacă nu făceam asta, el nu ar mai fi fost azi în viață”

Relația dintre Oana Lis (42 de ani) și fostul primar al Capitalei, Viorel Lis (77 de ani), nu a fost niciodată văzută cu ochi buni de public. Lumea a considerat mereu că Oana s-a măritat cu fostul edil pentru situația lui financiară, însă ceea ce se întâmplă acum în casa Lis dovedește contrariul. Din păcate, starea de sănătate a lui Viorel Lis se alterează de la un an la altul, iar cheltuielile pentru tratamentele medicale de care are nevoie depășesc bugetul familiei.

Oana Lis câștigă momentan bani din ședințele de terapie pe care le face, dar banii pe care îi face tot nu sunt suficienți pentru nevoile medicale ale lui Viorel.

Recent, Viorel Lis a fost internat în spital și Oana spune că medicația pentru o săptămână l-a costat întreaga pensie.

„Nu ştiu dacă sunteţi în temă, dar la un AVC minor trebuie să faci RMN. Am dat 12 milioane de lei vechi ca să nu stăm în aşteptare. Medicamentele costă foarte mult, unele sunt subvenţionate de stat. Ia 11-15 pastile în mod normal, însă statul îi dă doar 7 pastile gratuit pentru că are statut de revoluţionar. Are nişte parestezii din cauza statului în casă, s-a atrofiat de la perioada asta sedentară. Am făcut test Dopller. Dacă nu am fi cheltuit anumite sume de bani, Viorel nu ar mai fi fost astăzi în viaţă. Din fericire am început să câştig şi eu din şedinţele de la terapie. Nu am un salariu aşa mare, pentru că depinde de clienţii pe care îi am. Nu mă pot angaja program întreg deoarece trebuie să fiu cu Viorel tot timpul, să am grijă de el”, a spus Oana Lis, potrivit click.ro.

Oana Lis vrea să adopte un copil

Cu toate problemele pe care le are, Oana nu renunță la visul ei de a deveni mama și se gândește foarte serios să adopte un copil. Oana Lis a făcut deja toate demersurile necesare pentru adopție, iar acum trebuie doar să aștepte pentru ca visul să i se îndeplinească.

„De când sunt cu Viorel am făcut de două ori brad. O să îmi iau niște crengi să miroasă a brad. Cred că ar fi fost frumos dacă aveam un copil. După o anumită vârstă nu te mai bucură că vezi un brad în casă. Mi-am luat un certificat de părinte de adoptator. Eu am făcut pașii care erau de făcut. E destul de complicat cu el, atâtea frustrări, dar în situația dată este ok”, mărturisea Oana, în urmă cu câteva luni.

Foto – Facebook