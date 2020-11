Noua iubită a lui Alin Oprea, mesaj emoționant de ziua artistului: „Iubesc să te iubesc, omul meu drag!”

A trecut ceva timp de când fostul component al trupei “Talisman”, Alin Oprea (49 ani), a decis să divorțeze de soția sa, Larisa, cu care a fost căsătorit 22 de ani.

Artistul are, de dinainte de a-și declara intenția de divorț, o nouă iubită, pe nume Medana, împreună cu care trăiește o frumoasă poveste de dragoste. Cei doi locuiesc împreună în chirie și par mai fericiți ca niciodată.

Citește gratuit ediția de noiembrie a revistei Unica. O găsești AICI

VEZI GALERIA FOTO ( 5 )

Cu prilejul zilei de naștere a lui Alin, pe 20 noiembrie, Medana i-a transmis artistului un mesaj emoționant prin care își declară bucuria că îl are alături.

„Fără tine exist, dar nu trăiesc, pentru că tu eşti culoarea din viaţa mea, cea mai frumoasă şi puternic colorată. Şi da! Eşti culoarea vieţii mele. Aş putea creiona un peisaj superb din culorile curcubeului, însă fără tine nu ar fi decât ceva fad, fără viaţă. Tu eşti curcubeul inimii mele! Tu eşti soarele vieţii mele. Aş putea să creionez zâmbete, însă fără tine ele nu ar fi decât conturate cu un creion pe o foaie de hârtie. Zâmbetul tău este zâmbetul meu plin de bucurie! (…) Aş putea scrie numele tău pe albastrul cerului, însă fără tine alături ar fi acoperit de nori mulţi şi negri, pentru că numele tău e adânc înfipt în sufletul şi în inima mea! Doar alături de tine am înţeles în sfârşit ce înseamnă iubirea. Iubesc să te iubesc, omul meu drag! Mulţumesc că exişti în viaţa mea şi că mi-ai dăruit Universul întreg! La mulţi ani, Alin!”, este mesajul transmis de Medana pentru Alin Oprea de ziua lui, potrivit Click!.

Alin Oprea nu a ținut secretă relația cu Medana și, când i-a cerut Larisei divorţul i-a mărturisit că iubeşte altă femeie.

„La scurt timp după începerea relaţiei mele cu actuala iubită i-am destăinuit şi soţiei acest fapt, cerându-i să înţeleagă şi să accepte că am şi eu dreptul la o viaţă privată şi să păstreze discreţia, la fel cum am procedat şi eu. Am stabilit şi acceptat de comun acord acest compromis până după majoratul fiicei noastre. Ne-am înţeles asupra unui divorţ discret şi amiabil, la notariat, urmând să rămânem prieteni şi să avem în continuare grijă de viitorul copiilor noştri. Relaţia mea era una discretă, dar nu secretă, toţi cei din jurul nostru, prieteni, colaboratori şi asociaţi ştiind foarte bine acest lucru. Nu am ascuns această relaţie nici măcar de propriul ei frate, care o îndrăgea şi era prieten cu iubita mea”, mărturisea Alin Oprea, în urmă cu câteva luni.

Sursa foto – Facebook

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro