Alin Oprea, noi dezvăluiri despre relația cu iubita sa: „O iubesc pe fata asta!”

Deși se află într-o perioadă dificilă din cauza scandalului legat de divorț, Alin Oprea pare să-și fi găsit liniștea în brațele femeii pe care o iubește de mai bine de doi ani. Artistul își asumă relația și vorbește foarte frumos despre bruneta care i-a cucerit inima și care l-a sprijinit tot timpul. În schimb, la adresa fostei soții, Larisa, cântărețul continuă să facă acuzații dure.

Alin Oprea, despre relația cu iubita sa

Citește online gratuit numărul de septembrie al revistei Unica

”Mi-am asumat-o! Am o relație și mă bucur și o iubesc pe fata asta! Să dea Dumnezeu să fie bine în continuare! Deci eu nu am mințit că nu am o relație. Am și mă bucur! Hai să fim serioși. Nu ieși în presă și mă acuzi numai pe mine de infidelitate, când tu ai la rândul tău nouă infidelități? Eu le voi demonstra pe toate”, a dezvăluit Alin Oprea la o emisiune TV.

Artistul a dezvăluit în urmă cu ceva timp că nu a căutat o nouă relație, deși lucruri nu mai mergeau în căsnicia sa, dar s-a întâmplat să-și găsească sufletul pereche.

Citește și: Alin Oprea, lăsat fără bani de fosta soție: A luat tot, tot ce-am câștigat în cariera mea

”Acesta a fost contextul în care după 25 de ani sufletul meu s-a deschis, în sfârșit, făcând posibilă întâlnirea cu sufletul meu pereche. Nu am căutat-o, nu am cunoscut-o, nu am așteptat-o. Dumnezeu a știut mai bine decât mine ce magie îmi pregătise, basmul nostru a început să se scrie din luna mai 2019, iar rândurile lui curg în continuare.”

”Este iubita mea, nu e amanta mea, aşa cum se spune. Nu e o brunetă focoasă, este o femeie foarte serioasă, un om de afaceri din zona imobiliară”, a mai povestit Alin Oprea.

Sursă foto: Facebook

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro