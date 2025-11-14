Nidia Moculescu, declarații dureroase de la priveghiul tatălui său. Cum a aflat că tatăl ei a murit și ce i-a spus ultima oară

Nidia Moculescu este devastată de moartea tatălui său, care și-a dat ultima suflare la 88 de ani. Trupul lui neînsuflețit a fost depus la Teatrul de revistă Constantin Tănase, unde apropiați și cunoscuți au venit să își ia adio de la marele compozitor. Acum, fiica lui face declarații sfâșietoare.

Nidia Moculescu, profund îndurerată de pierderea tatălui său

Nidia Moculescu a avut o relație specială cu tatăl ei. Ea a stat întreaga zi la căpătâiul compozitorului și îl numește pe acesta „icoana” ei. Tânăra a dezvăluit că a chemat-o pe Mariana Moculescu, mama ei, să fie alături de familie în aceste clipe grele, spunându-le jurnaliștilor că a vorbit ea și dacă va dori să fie alături, va veni.

„Sunt tristă și am un gol imens în suflet”, a mărturisit Nidia.

Tânăra a spus că ultima oară i-a spus tatălui său „te iubesc” și a vorbit despre relația specială pe care a avut-o cu el.

„Da și așa va fi toată viața. Azi noapte m-am pus în pat și i-am zis: Noapte bună, tati! Relația cu el a fost specială. Am 35 de ani și am ales să fiu alături de tatăl meu”, a spus ea pentru cancan.ro.

A aflat din presă că a murit tatăl ei

Nidia Moculescu a dezvăluit că a aflat prin intermediul presei că tatăl ei a murit. Totul s-a întâmplat din cauza unei jurnaliste care nu a păstrat intimitatea familiei în cele mai dificile clipe. Tânăra a vorbit și despre mama ei, spunând că a chemat-o la înmormântare.

„Dacă dorește să vină, să vină. Am vorbit cu ea. De când tatăl meu s-a internat de luni la Matei Balș, le mulțumesc medicilor și asistentelor de acolo, eu am fost acolo zi de zi. În fiecare zi pe perioada cât a stat internat de dimineață de la opt sunau telefoanele încontinuu de la oameni din presă și mă întrebau de tata.

În ziua în care a murit tata, la ora opt dimineața am primit un telefon de la o jurnalistă care mi-a spus: Bună dimineața, știați că a murit tatăl dumneavostră?! Este inuman. Eu înțeleg să îți faci treaba, dar să nu fii inuman.

L-am pus pe un prieten bun de al meu și de-al tatălui meu să afle primul, tocmai ca să nu am un șoc, dar domnișoara jurnalistă mi-a dat vestea. Am simțit că mă prăpădesc, că mor”, a spus Nidia.

Ea a spus că se va concentra pe muncă și își va face în continuare emisiunea de la radio.

