Nicoleta Nucă și Alex Ursache s-au logodit. Cum arată inelul primit de artistă

Nicoleta Nucă s-a logodit. Artista a publicat pe rețelele de socializare primele imagini cu inelul primit de la iubitul ei, Alex Ursache.

Nicoleta Nucă și Alex Ursache au plecat în vacanță în Turcia, după o perioadă îndelungată, în care călătoriile au fost restricționate din cauza pandemiei de COVID-19.

„A trecut ceva timp de când n-am mai plecat din țară și chiar dacă nu plecăm în vacanță, mă bucur foarte mult că putem călători și că mergem într-unul din orașele mele preferate: Istanbul!”, le-a spus cântăreața urmăritorilor săi de pe Instagram.

În Istanbul, artista a avut parte de o mare surpriză din partea iubitului său, toboșarul Alex Ursache. După aproape patru ani de relație, aceasta a fost cerută în căsătorie și a ținut să împărtășească bucuria și cu fanii săi.

Nicoleta Nucă a publicat mai multe imagini cu inelul de logodnă, iar în dreptul lor a scris: „Am spus Da. Te iubesc @alexursache”.

View this post on Instagram

În urmă cu câțiva ani, Nicoleta Nucă mărturisea că simte pentru Alex Ursache ce nu a simțit niciodată.

Cred că acum, la 24 de ani, trăiesc prima dragoste. Până acum doar credeam că iubesc. Am stat și am analizat. Cred că în relațiile anterioare a fost atașament, a fost atracție, a fost obișnuință, dar nu a fost iubire. Simt acum ceva ce nu am mai simțit niciodată. Deci, asta este dragostea!”