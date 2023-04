Naomi Hedman, pe mâna medicilor esteticieni. „Cazul meu a fost dificil!” Ce intervenție și-a făcut iubita lui Florin Ristei

Naomi Hedman (30 de ani) a trecut recent printr-o transformare fizică de care e tare mândră.

Iubita lui Florin Ristei (35 de ani) a ajuns pe mâna medicilor esteticieni pentru a rezolva o problemă care o deranja de mult timp. Modelul și-a făcut o intervenție la nivelul bustului, pe care o plănuia de multă vreme.

Naomi Hedman, după intervenție: „Extrem de fericită de rezultate!”

De curând, ea a anunțat pe rețelele de socializare că și-a schimbat vechile implanturi mamare cu unele noi cu unele noi.

“Vindecată și extrem de fericită de rezultate! Recent, mi-am făcut o re-augmentare a sânilor și cazul meu a fost unul dificil. Voi împărtăși mai multe despre experiența ea în curând. Sunt foarte recunoscătoare că am fost pe mâini bune!” – a dezvăluit ea pe Instagram.

Florin Ristei și Naomi s-au cunoscut în 2020 pe platourile emisiunii “X Factor”, unde el era jurat și ea concurentă. Dar au devenit un cuplu după ce ea a părăsit competiția. Câteva luni mai târziu, cei doi s-au logodit.

„M-am logodit anul trecut. Am zis că aveam și 33 de ani, să nu se termine anul, eram și în febra aia, și în ultima zi din anul trecut i-am dat inelul. Nu știu (n.red.: când fac nunta). Mai stăm. Nu mă grăbesc. Fac o nuntă la mijloc (n.red.: între Londra și România) și vin toți” – spunea Florin Ristei în 2021.

„Câștigă în două zile cât câștig eu într-o lună”

Naomi este model și are diverse proiecte în Marea Britanie. Florin Ristei povestea în urmă cu doi ani că logodnica lui câștigă mai bine ca el.

„Ea s-a mutat aici, are adresă la mine. Are permis de ședere pe 5 ani. A început să înțeleagă românește, prinde cuvintele. Se face un an de când nu a mai plecat. Bine, a mai plecat când a avut job, dar job zilnic nu a avut. A terminat cu jobul înainte de pandemie și s-a închis acolo ce făceau. Când mai are din astea de model, de cântat, de ceva, se duce. Câștigă în două zile cât câștig eu într-o lună.

Păi, ce vrei?! Pozează la brand-uri și face shooting-uri 2-3 zile. A fost prin Suedia ultima dată. A luat… nici nu știu dacă pot să zic cât a luat. Se iau bani buni dacă ești un model ok și pentru branduri mari. Dacă faci una, două din astea pe lună stai liniștit și n-ai nicio treabă. Și eu… în fiecare zi de la 8 la 12, seara… aia e!” – a explicat Ristei.

Foto – Instagram