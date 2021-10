Motivul pentru care Sofia Vicoveanca nu a îmbrăcat niciodată rochia de mireasă

Sofia Vicoveanca a fost căsătorită mai bine de 30 de ani cu ziaristul sucevean Victor Micu. Artista a mărturisit de ce a făcut doar cununia civilă și nu s-a îmbrăcat niciodată în rochie de mireasă.

Sofia Vicoveanca și Victor Micu au trăit o frumoasă poveste de dragoste mai bine de 30 de ani. Cei doi au împreună un băiat, Vlad Bogdan Micu (49 de ani) Din păcate, soțul artistei s-a stins din viață în 2001, la vârsta de 70 de ani.

Cântăreața de muzică populară a dezvăluit că a făcut doar cununia civilă pentru că nu a vrut să îmbrace rochia de mireasă.

Eu nu am fost frumoasă și nu m-am bizuit pe ce am văzut în oglindă. Mie mi-a făcut bine că am fost mai dură cu mine. Nu am fost niciodată mireasă. Nu-mi pare rău că n-am fost mireasă, pentru că în lumea satului se întreabă dacă a fost mireasa frumoasă și mie mi-a fost frică de asta. Nu mi-a spus nimeni, ci doar așa mi-am zis eu. A fost mai bine așa”, a declarat Sofia Vicoveanca la PRO TV, potrivit cancan.ro.