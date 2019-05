Motivul pentru care Katie Holmes a ținut ascunsă relația cu Jamie Foxx

Katie Holmes şi Jamie Foxx sunt de șase ani împreună, dar nu au apărut niciodată ca un cuplu la vreun eveniment. Actrița americană a avut un motiv bine întemeiat pentru care și-a ținut ascuns iubitul.

Actorii Katie Holmes şi Jamie Foxx trăiesc o frumoasă poveste de iubire de câțiva ani, dar abia acum s-au afișat pentru prima dată împreună. S-a întâmplat pe covorul roşu de la Gala Met ce a avut loc la New York, potrivit Libertatea.

Cei doi îndrăgostiți sunt împreună din 2013, dar presa internațională susține că și-au ținut relația secretă din cauza unui contract pe care actrița americană l-a semnat în 2012, atunci când a divorțat de soțul și tatăl fetiței ei, Tom Cruise. Acesta includea o clauză care îi interzicea orice relaţie sentimentală timp de cinci ani după divorț. De asemenea, Holmes nu trebuia să îl pună în situații publice jenante pe fostul soț și să nu vorbească despre scientologie, religia îmbrățișată de acesta.

La Met Gala, Katie Holmes şi Jamie Foxx nu s-au mai ascuns și au pozat împreună, zâmbitori și fericiți. Cei doi și-au asortat și ținutele. Katie a purtat o rochie lungă din voal, iar Jamie s-a îmbrăcat într-un costum negru, la care a asortat o pereche de pantofi purpurii, în ton cu vestimentația partenerei lui de viață.

