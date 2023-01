Misterele „cârcotașilor”. De ce s-au certat Șerban Huidu și Mihai Găinușă și au renunțat la colaborare

Șerban Huidu și Mihai Găinușă au făcut echipă la Cronica cârcotașilor, au fost prieteni și la un moment dat au devenit rude. Huidu i-a devenit naș de cununie, apoi i-a botezat fetița lui Mihai Găinușă, dar când nimeni nu se aștepta a intervenit ruptura. Mihai Găinușă a părăsit echipa de la Prima TV, după 14 ani, și nu s-a mai uitat în urmă. Motivul plecării l-am citit printre rânduri, dar care a fost miezul discordiei nu am aflat niciodată cu adevărat.

Șerban Huidu a vrut la un moment dat să îl întoarcă din drum pe cel care îi fusese aproape în momentele grele și de care îl lega atâtea amintiri. Mihai Găinușă nu i-a răspuns însă la telefon, după cum susținea vedeta Prima TV.

Șerban Huidu și Mihai Găinușă, misterele unei despărțiri neanunțate

„Am primit un SMS de la Șerban, în care ne spunea să ne gândim bine, că ori Cronica va continua la altă televiziune, ori va deveni istorie. Ne-a spus și că fiecare din noi, peste vară, ar trebui să-și caute de lucru. Eu am decis să nu mai fac parte din Cronică”, declara Mihai Găinuşă într-un interviu pentru paginademedia.ro.

Mihai Găinușă: „Eforturile mele nu au fost apreciate”

Mihai Găinușă și-a anunțat atunci, în urmă cu nouă ani, plecarea de la „Cronica Cârcotaşilor” și pe o rețea de socializare, apoi a lăsat tăcerea să se așterne.

„Am decis să părăsesc Cronica Cârcotaşilor. De la TV. Că la radio şi-a luat-o Şerban Huidu şi a plecat cu ea. Ultimii trei ani au fost cei mai grei din viaţa mea profesională. M-am luptat să salvez acest brand.

După fiecare accident. Am luptat ca membrii echipei să aibă unde lucra în continuare. Mi-am asumat responsabilitatea coordonării emisiunii când Şerban nu era capabil. Am scris şi am prezentat această emisiune 14 ani. Dar eforturile mele nu au fost apreciate. Ci dimpotrivă, mi s-a reproșat inclusiv că am adus un preot în platou.

Am încheiat o etapă din cariera mea şi le mulțumesc încă o dată celor care au crezut în mine în tot acest timp. Codruţ și cu mine, că nu am voie să îi spun Dezbrăcatu, şi poate şi alţii, lucrăm la un proiect nou. Ne dorim să fim mai aproape de voi şi sper că toţi cei care ne apreciază să fie alaturi de noi”, spunea el atunci.

Șerban Huidu l-ar fi vrut înapoi, Mihai Găinușă nu a cedat

La vremea respectivă și Codruţ Kegheș a renunțat la Cronica cârcotașilor, dar după o perioadă a revenit în echipă.

Șerban Huidu a regretat despărțirea și au fost momente când a recunoscut că și-ar fi dorit să reia prietenia cu Mihai Găinușă și, de ce nu, chiar și colaborarea. Fostul său coleg a fost însă de neînduplecat.

„În urmă cu doi ani, când am aniversat 20 de ani de emisiune, am încercat să ne bucurăm cu toții, cei care am lucrat la această emisiune cândva, în diverse moduri. Personal, l-am sunat pe Mihai Găinușă de cel puțin zece ori.

Mi-ar fi plăcut să mai prezinte o dată în plus emisiunea. Nu mi-a răspuns însă niciodată, la niciun apel de-al meu! Ca atare, nimic pe tema asta nu cred că mai ține de mine!”, declara Șerban Huidu, despre Mihai Găinușă.

Prezent într-o emisiune TV, în urmă cu un an și jumătate, Mihai Găinușă a tranșat din nou lucrurile în privința fostului său coleg, Șerban Huidu.

„Este arogant, neparolist și coleric, în sensul rău al cuvântului”, a spus Mihai Găinușă în emisiunea lui Măruță.