Mirela Vescan nu mai folosește șampon de aproape 19 ani. Care este motivul?

Mirela Vescan este un makeup artist extrem de îndrăgit printre vedete și una dintre cele mai longevive prezențe din industria de beauty din România.

Mirela Vescan și-a început cariera de makeup artist în urmă cu aproape treizeci de ani, iar de atunci a revoluționat industria machiajului din România, dar și peste hotare. Ea a participat la multe evenimente de modă importante din lume, unde a prezentat lumii creațiile sale inedite.

Frumusețea însă nu constă doar în machiajul ales. Mirela Vescan acordă o atenție deosebită și părului. Cu toate astea, ea nu mai folosește șampon de peste opt ani, cu excepția dăților când merge la coafor pentru a se vopsi.

Cum a luat decizia de a nu mai folosi șampon? Ea a povestit, citată de Diva Hair, că totul a început într-o vacanță de mare, înaintea căreia a mers la Laurent Tourette la salon. Ea a plecat de la salon cu gândul de a nu se uda pe păr, pentru a putea păstra styling-ul intact.

„Dar ce să vezi, la mare era o zi superbă, cu valuri minunate și m-am dus direct sub ele, m-am bălăcit cu dor, am înotat, am făcut tumbe în apă… până seara”, a zis Mirela Vescan. „La duș mi-am adus aminte de Laurent cu oarecare sentiment de vinovăție, după aceea m-am gândit că am pe păr doar apă de mare așa că am pus doar balsam, fără șampon”.

Timp de trei săptămâni, ea a folosit seara doar balsam de păr, fără șampon, punând aspectul hidratat al părului pe seama aerul marin al locului în care se afla. „A trecut vacanța și am ajuns acasă, la duș am folosit șampon și instant am simțit că părul se strânge pe cap, mi s-a încins scalpul și simțeam că ceva nu este în regulă”, a zis ea, precizând că avea doar șampoane de calitate.

Mirela Vescan a povestit cum procedează pentru a se spăla pe cap: „Ca primă etapă… ud normal părul. Aplic balsam, mult, masez, limpezesc. Aplic iar balsam, pieptăn părul, e o etapă normală asta; am un pieptăn cu dinți rari, limpezesc. Aplic masca pe păr, masez, stau câteva minute”.

Mai apoi, urmează restul ritualului: „Fac duș, gomaj pe corp, d-astea. Limpezesc părul… este ușor, curat, hidratat, minunat. Am un fel de căciulă din prosop de la Lidl, o fixez pe cap. Dau jos căciula din prosop cam după 15 minute. Aplic pe păr un ser de păr sau un ulei-gel, după chef. Vara nu folosesc uscătorul pentru păr, doar iarna”.

Talentata Mirela Vescan este mulțumită de rezultate, spunând că „părul este hidratat, curat, suplu, regenerat complet, nu mai cade nici un fir, crește frumos” și poate să se spele pe cap când vrea, „zilnic sau la 7 zile, după chef, și părul este sănătos”.

