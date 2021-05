Mirela Vaida își face o intervenție chirurgicală la nivelul feței

Mirela Vaida a decis să-și facă o intervenție chirurgicală la nivelul feței. Vedeta de a Antena 1 a postat în mediul online un mesaj în care spune că vrea să-și facă o operație de rinoplastie, pentru scăpa de o problemă mai veche pe care o are din cauza unei deviații de sept la nivelul nasului.

„Cred că știți ce nas stramb am, din naștere! M-am născut cu o deviație… de sept! Am încercat să o repar, prin operație cu „dalta și ciocanul”, în urmă cu vreo 17 ani! A ieșit și mai strâmb! Și uite așa, mi-a fost frică să mai încerc. Dar am auzit de o procedură revoluționară pentru astfel de probleme, fără „daltă” și „ciocan”!”, a scris Mirela Vaida, într-o postare pe pagina sa de Instagram.

Prezntatoarea de la „Acces direct” a explicat apoi ce presupune această intervenție și care sunt beneficiile ei.

„Rinoplastia ultrasonică presupune tăierea și slefuirea oaselor nazale cu ajutorul ultrasunetelor. Această abordare este mult mai puțin traumatică asupra oaselor, dar mai ales asupra țesuturilor moi din jur (mucoasa nazală, vase de sânge, nervi etc.), comparativ cu metoda clasică (cu dalta, ciocanul și pila). Această rinoplastie presupune mult mai mult de atât. Începe de la planificarea și “design”-ul nasului nou, care trebuie să fie natural, proporțional și în armonie cu fața. Apoi implică tehnicile chirurgicale ce sunt cele mai puțin distructive și ce prezervă cât mai mult din structurile naturale ale nasului. Toate acestea duc la rezultatul final ce este mai mult decât suma tuturor componentelor: fără durere, fără vanatai, fără tampoane și comprese în nas, respirație pe nas imediat de la trezirea din operație, recuperare rapidă, proporții naturale și armonioase! Pe mine m-a convins! Îmi trebuie doar timp pentru recuperare! Dar să vă țineți bine când voi apărea cu un nas drept și cârn, ca la 20 de ani!”, a adăugat vedeta de televiziune.

Foto – Facebook