Mircea Badea, despre una dintre fotografiile provocatoare ale Loredanei Groza: „Poartă sau nu poartă?”

Mircea Badea (48 de ani) a comentat o fotografie postată de Loredana Groza (52 de ani) pe rețelele de socializare. Realizatorul emisiunii “În gura presei” s-a declarat uluit de postura extrem de provocatoare în care a pozat cântăreața, dar mai ales de faptul că nu purta lenjerie intimă. Loredana s-a fotografiat într-o camera de hotel, în pat, pe jumătate dezbrăcată, purtând doar un tricou.

Deci, dânsa se află undeva în Balcani şi s-a pozat aşa. Am stat aşa un pic, m-am uitat aşa… Nu e pe OnlyFans, e pe Instagram, adică dânsa a postat. Când am văzut-o eu avea deja 4.641 de aprecieri. Dumnezeule! E tare asta cu aprecieri, îmi place. Nu e cu like-uri, e cu aprecieri. Are un fel de pijama, sau ceva, un top cu vedere la buric, dar întrebarea este: Poartă sau nu poartă? Şi votul meu ar fi că nu poartă.

Artista a negat mereu că a apelat la operații estetice pentru a-și remodela corpul. Loredana Groza este de părere că nicio intervenție a medicilor nu poate contribui la sănătatea pielii, iar ea reușește să arate atât de bine pentru că are grijă de corpul ei și urmează un stil disciplinat de viață.

Timpul pe care-l investesc, nu prea mult, e extrem de bine rânduit. Nu merg des la cosmetică, nu-m permit să pierd timp acolo. Nu pot face altceva legat de aspectul fizic decât să fac sport. Nu există operații care să te facă să ai pielea sănătoasă. Dacă nu știi să-ți întreții din interior atributele, poți face orice fel de intervenii, dar nu sunt de folos. Așa că nu aruncații cu banii pe geam fetelor, domnilor…

Am un program de viață extrem de strict, disciplină, sunt ca un sportiv de performanță, nu-mi pierd nopțile. Doar atunci când am câteva zile de vacanță, atunci îmi permit să mă abat de la el. Dar vacanță, din păcate nu am când să iau, dar din fericire am mult de lucru și asta mă bucură. Nu am răgaz să plec nicăieri – a mărturisit Loredana, în urmă cu câteva săptămâni, pentru impact.ro.