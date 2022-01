Recent, în mediul online, Mira (26 de ani) a dezvăluit că are COVID-19. Solista urma să plece în vacanță, însă, din păcate, rezultatul testului PCR a fost pozitiv, în prezent aflându-se în carantină.

Mira are COVID-19. Cum se simte solista

„Acum trebuia să fiu undeva în aer ✈️, probabil citeam sau mă uitam la serialul „Sex education” (btw, un serial perfect pentru amintiri din copilărie 😄), dar, în schimb, stau acasă, pe canapea. Scriu acest text în care vă spun și vouă în ce fel mi-a făcut-o viața…”, a scris Mira pe Instagram.

„În 2 ani de pandemie m-a ocolit acest virus, i-a fost teamă de mine, știe că fac urat la nervi și mă transform în Pokemon. 😂 Bineînțeles că, după aproape 2 ani, a zis: «Ia gata, unii da și alții ba? Ia și tu!». Și uite așa, înainte cu câteva zile de vacanța la ☀️, am început să mă simt rău, să am febră, tuse, știți voi… și să merg să fac un PCR, să aflu că da, chiar sunt POZITIVĂ, mai puțin starea de spirit, nu mai era pozitivă 😵‍💫”, a continuat.

„Măcaaaar, am putut reprograma vacanța, așa că în februarie, pe cine o să vedeți sub un palmier??? Aaa, și da… pozele astea nu au nicio legătură cu descrierea, dar e ok, trebuiau și ele scoase cândva în lume ♥️ #carantină #covid”, a încheiat solista. „Azi mă simt mult mai bine! Mulțumesc pentru mesaje!”, a mai scris Mira a doua zi.

În martie 2021, artista și-a cumpărat prima casă. „Să ciocnim un pahar de șampanie în noua și prima mea casă, care în momentul acesta este așa cum o vedeți, dar promit, când o să fie gata și o să ne putem revedea cu bine, să dăm o mare petrecere 😄”, scria solista atunci pe Instagram.

„26 se anunță a fi vârsta responsabilităților, chestii serioase, simt că de acum se schimbă cumva situația. Mulțumesc pentru gândurile frumoase, pentru mesajele voastre, pentru susținerea necondiționată și că sunteți alături de mine și la bine și la greu ♥️ #26 🎂”, a încheiat Mira atunci.

În octombrie 2021, pe YouTube, Mira a încărcat un videoclip în care face turul casei sale recent finisate. „Vă prezint căsuța mea la care, credeți-mă, am muncit foarte, foarte mult, bineînțeles cu un arhitect”, a spus cântăreața.

„Cred că mi-a mâncat undeva la 6 luni din viață, nu exagerez. Am avut familia alături, tata, mama, prietenii. M-au ajutat fiecare în parte cu tot ce au putut. Tata a pus gresie, parchet, eu cu mâinile mele am zugrăvit pereții. Nu am găsit muncitori care să vină în timp util, așa că am zis să fac eu. Am făcut inclusiv rosturile de cărămidă cu mâinile mele”, a mai spus.

„A fost o experiență interesantă. E altceva când faci tu cu mâinile tale. Atunci când te implici cu toate resursele pe care le ai, satisfacția e pe măsură. Sunt foarte recunoscătoare pentru tot, sunt foarte fericită. Sunt fericită că am cunoscut niște oameni extraordinari prin intermediul acestei casei”, a completat.

„În primul rând, o să spuneți că nu vi se pare o casă feminină, am mai primit feedbackuri de genul acesta. (…) Este o casă destul de neutră, nici prea bărbătească, nici prea feminină. Este o casă perfectă pentru o familie. Mi-aș face o familie aici. Cred că și de-asta am optat pentru o casă mai mare. Poate în doi ani îmi doresc să fac copii și atunci ce fac? Mă mut așa dintr-o parte în alta? Mai bine stau aici”, a mai spus Mira în încheierea videoclipului.

Casa solistei are parter, un etaj și mansardă. La parter se află bucătăria și livingul open space, o baie și terasa. La primul etaj se află alte două băi, dormitorul Mirei, camera de oaspeți și dressingul artistei. La mansardă, Mira a amenajat un birou unde lucrează și compune, o zonă de relaxare și un spațiu unde se poate antrena acasă, dar și unde poate repeta, alături de dansatoare, coregrafiile pieselor ei.

