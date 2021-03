Mihai Mitoșeru are COVID-19. Cum se simte vedeta

Mihai Mitoșeru (45 de ani) s-a infectat cu noul coronavirus. Prezentatorul de la Kanal D a mărturisit abia acum că are COVID-19 de 13 zile și că se află în izolare la domiciliu.

Vedeta a anunțat că a făcut o formă ușoară a bolii și momentan se simte bine, dar s-a speriat mai tare pentru mama sa pentru că ar fi existat pericolul să o infecteze și pe ea.

„Salutare tuturor! A 13-a zi de COVID, deci mâine fac 14, chiar dacă trebuie să stau în casă până luni pentru că mi-am făcut testul mai târziu. Nu asta e problema, cel mai important este că mama e bine, n-are nimic, n-a luat. Important este că eu sunt bine, am avut o formă foarte ușoară. Aveți grijă, mare grijă! Cu toate că eu am avut grijă și tot am luat, în sensul că nu m-am văzut cu nimeni, am purtat mască, m-am spălat de mi-am luat pielea de pe mâini și tot am luat. Dacă e să iei, iei. E adevărat că după un an de zile am luat”, a dezvăluit Mihai Mitoșeru pentru wowbiz.ro.

Vedeta de la Kanal D a explicat apoi care au fost simptomele bolii în cazul său: „Important e că există forme ușoare, pur și simplu am avut nasul înfundat, atât. Am avut gust, am avut miros, nu m-a durut capul, nu m-au durut mușchii, nu m-a durut nimic. Am simțit, în sensul în care te trezești un pic cu o răceală. Te doare un pic capul în primele zile, nasul și gâtul.”

Mitoșeru spune că acum, la două săptămâni după infectare starea sa de sănătate este bună, el rămânând doar cu câteva probleme de respirație din cauza deviație de sept pe care o are: „La mine au trecut aproape toate, a rămas doar nasul care mă ia mereu pentru că am o deviație de sept. În timpul ăsta, în primele zile am simțit ceva ciudat în corp. Norocul meu este că mama este bine, deci stați liniștiți. Toată lumea mă întreabă mă întreabă asta.”

Mama lui Mihai Mitoșereu are probleme serioase de sănătate

În luna februarie, Mihai Mitoșeru anunța în mediul online că mama lui, actrița Camelia Mitoșeru, se confruntă cu probleme serioase de sănătate și că are nevoie de o operație. La momentul respectiv, din cauza lipsei de sânge, intervenția a fost amânată.

„Avem mare nevoie de ajutorul vostru! Mama trebuia să fie operată azi (având o tumoră benignă la nivelul capului – meningiom), dar din lipsă de sânge operația trebuie amânată! Vă rog din suflet, cine mă poate ajuta, să meargă să doneze la orice centru de hematologie din țară, dar cu specificația: pentru Mitoșeru Georgeta Camelia! Indiferent ce grupă de sânge aveți! Vă mulțumim din suflet! Doamne-ajută!”, scria atunci Mihai Mitoșeru pe Facebook!

Ulterior, mama vedetei a fost operată, iar medicul care s-a ocupat de problema ei a spus că intervenția a decurs cu succes.

„Și-a revenit. Se alimentează, se deplasează singură. Nu are niciun deficit de mișcare. Din punct de vedere neurologic și al stării fizice este foarte bine. A plecat cu Mihai de mânuță, pe picioarele ei, acasă. Considerăm vindecat cazul chirurgical. Suntem în legătură, există un tratament acordat. Este oficial și ținem legătura în continuare cu doamna mai departe, orice solicitare va fi oricând binevenită și vom răspunde. Nu are nicio interdicție. se recomandă să stea cât mai mult la pat”, a declarat neurochirurgul Vlad Ciurea, după operație.

Foto – Facebook

