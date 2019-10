Mesajele artiștilor români, după decesul Tamarei Buciuceanu Botez

„Am cunoscut-o, da, la Teatrul Bulandra, dar nu am jucat împreună. Un fenomen, o forță a naturii a fost! Un fenoment artistic. Nu există epitet. M-am întâlnit cu Mihai Constantin acum câteva zile, am întrebat și mi-a zis că nu prea e bine. Dumnezeu s-o odihnească!”, a afirmat Oana Pellea pentru Libertatea.

Și Ion Caramitru, directorul Teatrului Național din București, a transmis un mesaj emoționant.

„Știam că este în spital, dar nu credeam că îi este atât de rău. Am citit că era mai bine. A dispărut una dintre marile noastre artiste ale tuturor timpurilor. E o pierdere uluitoare. A trăit o viață plină de succes. Am jucat cu ea în filme. Deși aveai senzația că ești în fața unei forțe a naturii, era de o timiditate și de o spaimă artistică incredibilă. Ca orice om sensibil, ascundea o slăbiciune sufletească, o delicatețe aparte”, a spus și cel care a jucat alături de marea actriță în filmul „Liceenii”.

„Nu am asociat niciodată ideea morții cu Tamara, cu temperamentul ei, cu pofta ei de viață, cu veselia ei. Mulțumesc cerului că am putut să îi fiu în preajmă, m-a onorat cu prezența ei, am jucat împreună. Îl iubea foarte mult pe fiul meu, îi dădea sfaturi. Am multe amintiri cu Tamara, am fost în turneu în America, era o bucurie sa fii în preajma ei”, a zis și actrița Carmen Tănase.

De asemenea, potrivit Agerpres, Alexandru Arșinel a spus că Tamara Buciuceanu a fost „o camaradă extraordinară, un om deosebit”.

„Am vorbit cu Tamara acum câteva zile şi îmi spunea că nu se simte prea bine. Era internată în spital, dar nu se plângea. Îmi spunea: ‘Arşinică, nu mă simt prea bine’”, a povestit actorul.

„Ne este greu, foarte greu, la toţi. Nu îmi vine să cred cum se duc una după alta, Cristina Stamate, Stela Popescu şi acum Tamara. Tare rău îmi pare. A plecat un camarad, un prieten extraordinar. Îmi pare tare rău”, a mai afirmat Alexandru Arșinel.

Și soprana Angela Gheorghiu a transmis un mesaj pe Facebook după moartea actriței.

„Draga noastra Tamara, nu stii cate rauri de lacrimi starneste disparitia ta. Faci parte din familiile tuturor romanilor din Romania si de oriunde in lume s-ar afla ei. Ne doare sufletul, pentru ca esti una dintre cele mai importante actrite din istoria actoriei romanesti. Ai fost, esti si vei fi iubita si admirata de toti romanii pentru totdeauna. Publicul romanesc, Teatrul, Opereta, Opera, Filmul, Musicalul si Televiziunea au fost si vor fi Casa Ta! Iti multumim pentru toata maiestria, generozitatea si eleganta ta! Dumnezeu sa te odihneasca in pace, adorata Tamara Buciuceanu!”, a scris soprana pe rețeaua de socializare.

Tamara Buciuceanu Botez a murit, marți, la Spitalul Elias din Capitală, la vârsta de 90 de ani. Marea actriță a fost internată la începutul lunii octombrie, suferind de probleme cardiace.

