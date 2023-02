Mariana Ionescu Căpitănescu (53 de ani) a trecut prin multe greutăți pentru a avea familia frumoasă pe care o are astăzi.

Îndrăgita cântăreață de muzică populară și soțul ei, Dan Căpitănescu, au doi copii – un băiat, Anthony (23 de ani) și o fată, Tara Maria (12 ani).

„Mi s-a spus că exista șanse de 50% să pierd sarcina”

Problemele au început încă de la prima sarcină, când medicii i-au spus că băiatul se va naște cu sindrom Down și că există șanse de 50% să piardă copilul. Cu toate acestea, fiul artistei s-a născut sănătos.

„Venirea pe lume a băiatului a fost cea mai mare bucurie a vieții mele! Mai ales când am văzut că este sănătos. Asta pentru că pe timpul sarcinii, la ambii copii, mi s-a spus că vor avea sindromul Down. La Antony mi-am luat acest risc. Atunci era foarte periculoasă acea procedură, amniocenteza, mi s-a spus că exista șanse de 50% să pierd sarcina.

Și mi-am luat riscul asta că e posibil să fac un copilaș cu sindromul Down. Vă dați seama în ce stres am stat timp de cinci luni. Iar când am născut pe cale naturală, n-am simțit nimic! Eram nerăbdătoare să știu că e sănătos.” – a povestit cântăreața, pentru starpopular.ro.

„Eram pe scenă, am simțit că mi s-a întâmplat ceva!”

După venirea pe lume a lui Anthony, artista a mai trecut prin câteva pierderi de sarcină până la nașterea Tarei. Fata s-a născut la 11 ani după fratele ei.

Mariana Ionescu Căpitănescu a suferit o pierdere de sarcină chiar în timpul unui recital, pe scenă. Drama a avut loc 2004, când susținea o cântare la Cerbul de aur.

“Am pierdut-o în timpul unui recital, în 2004, la Cerbul de aur. Eram pe scenă, am simțit că mi s-a întâmplat ceva. Mi s-a făcut rău. Dar cu toată starea aceea am fost nevoită să-mi contiuni recitalul. Am rezistat, am cântat cu starea aceea. Când am ajuns a doua zi la medic, deja era prea târziu. Mă simțeam neîmplinită că nu aveam mai mulți copii. Eu mi-am dorit 4, 5 copii. A fost foarte traumatizant să ți se spună că s-ar putea să nu se știe…” – a mai precizat artista.

„Mi-a spus că s-a hotărât să sacrifice fătul!”

A urmat nașterea fetei, dar și aici au fost probleme. Medicii i-ar fi spus cântăreței să renunțe la sarcină dacă vrea să mai rămână în viață. Din nou, artista a insistat să meargă până la capăt și a născut o fată sănătoasă, care astăzi îi calcă pe urme.

”Un moment de cumpănă este legat de nașterea fetiței mele, Tara Măria. În dimineața de 4 septembrie, un medic specialist ginecolog care era de garda m-a investigat și mi-a spus că s-a hotărât să sacrifice fătul că să rămân eu în viață. Avusesem hemoragie și mi-a spus că pot să-mi pierd viață.

I-am zis că nu exista aceasta varianta, să considere că nu mai sunt pacientul lui și să lășăm lucrurile să curgă normal. Eu aveam dureri extraordinare, se întâmplă cu cinci ore înainte de a aduce fetiță pe lume. Soțul meu a stat în spital orele acelea cu gândul că vă fi sacrificat copilul.”

Vedeta populară a mai povestit că după nașterea fetei, ea a fost nevoită să stea în spital cu copila, timp de 14 zile, pentru ca micuța să ia în greutate. La naștere, Tara cântărea sub două kilograme. Iar din oră în oră voia să mănânce.

