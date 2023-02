Alice Peneacă este însărcinată. Fosta soție a lui Bobby Păunescu a dat vestea într-un mod inedit / VIDEO

Alice Peneacă este însărcinată. Fosta soție a lui Bobby Păunescu a dat vestea pe rețelele de socializare, unde și-a arătat pentru prima dată burtica de gravidă.

Modelul trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu Dragoș Caliminte de aproximativ un an.

Alice Peneacă este însărcinată

Alice Peneacă este în culmea fericirii. Modelul în vârstă de 31 de ani nu doar că și-a găsit liniștea în brațele lui Dragoș Caliminte, dar urmează să devină și mamă.

Tânăra a postat pe rețelele de socializare un clip în care pare că se machiază, în timp ce vorbește cu cineva. La un moment dat, se ridică și își expune burtica de gravidă. Clipul a fost însoțit de mesajul: „Echipa noastră se mărește”.

„Nu aș purta haine din acelea oribile de gravide. Aș fi doar eu, însărcinată”, spune Alice Peneacă, care este îmbrăcată într-un bodysuit, iar pe deasupra are un sacou bej.

De aproximativ un an, Alice formează un cuplu cu Dragoș Caliminte, un om de afaceri din Constanța, cu afaceri în domeniul digital.

Modelul, care este de obicei discretă atunci când vine vorba de viața ei privată, a ales, de data aceasta, să expună întregii lumi relația cu Caliminte, precum și sarcina sa deja avansată.

Căsătoria cu Bobby Păunescu

Alice a fost căsătorită în trecut cu Bobby Păunescu. Cei doi s-au căsătorit în anul 2015, iar trei ani mai târziu au decis să divorțeze.

„Suntem separați de mai bine de un an și jumătate, însă pe data de 10 decembrie 2018 a avut loc divorțul. Am divorțat la tribunal, a fost și el de acord cu divorțul. Nu am niciun regret, este o experiență din care am învățat foarte multe lucruri și sper ca pe viitor să iau decizii mai bune”, spunea Alice Peneacă într-un interviu la Pro TV, potrivit Libertatea.

„Nu există prietenie, însă există respect, din partea mea. Am ajuns împreună la concluzia că divorțul este singura soluție, însă am ales să depun actele, întrucât vreau să merg mai departe cu viața mea. În urma divorțului am rămas cu o experiență de viață. Eu sunt ok pentru că muncesc și am grijă de mine”, a mai spus atunci modelul.

În momentul separării de Bobby Păunescu, Alice Peneacă spunea: Având în vedere că suntem separați de foarte mult timp, consider că sunt foarte bine acum și mă simt bine! Sunt fericită și îmi doresc să întâlnesc pe cineva potrivit pentru sufletul meu”.

Și se pare că a reușit să își găsească sufletul pereche, în persoana lui Dragoș Caliminte.

