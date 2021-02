Maria Dragomiroiu, întâmplare neplăcută la un eveniment: „Părul mi-a luat foc!”

Maria Dragomiroiu (65 de ani) este una dintre cele mai îndrăgite cântărețe de muzică populară din România. Pe lângă talentul uriaș pe care-l are, artista mai are un atu prin care s-a remarcat de-a lungul anilor – părul său lung și frumos.

Maria Dragomiroiu se laudă cu podoaba sa capilară cu fiecare apariție publică și a declarat că nu apelează la specialiști pentru a-și întreține părul, ci folosește un remediu din bătrâni.

„Niciodată nu am fost la salon, singură mă aranjez. Părul este aşa lung, cum să mă duc să-l spăl într-o chiuvetă la un salon? Nu are cum, nu se spală bine! Eu ştiu ce îi trebuie şi trebuie să am loc, apă curgătoare multă, cu duşul, să îl simt eu la mână că este foarte bine limpezit şi ştiu când e gata. De ani de zile mă spăl o dată pe săptămână cu şampon şi cu balsam, dar eu ştiu cum trebuie. Îl spăl în lighean, fără să îl încurc, mai mult îl mângâi, îl spăl doar de sus în jos, arunc apa, pun altă apă şi iar dau cu şampon, nu foarte mult, dar să se facă spumă şi cu spuma aia doar îl frec cu blândeţe de sus în jos, de la rădăcina spre vârf şi dau cu apă cu spumă şi tot aşa, iar arunc apă şi apoi mă clătesc foarte bine cu duşul până simt că este foarte bine clătit. Apoi îi pun balsam, tot în lighean, cu puţină apă îl omogenizez foarte bine”, a povestit Maria Dragomiroiu, pentru click.ro.

Artista a vorbit de curând, în emsiunea “Xtra Night Show”, despre o întâmplare mai puțin plăcută în urma căreia era să-și piardă părul. Cu mulți ani în urmă, în timpul unui eveniment, părul Mariei Dragomiroiu era să ia foc.

„Cântam și aveam negative și mergem și aveam spectacole în Germania și eu care nu stau pe scenă niciodată m-am dus printre lume, eu pun toată lumea să cânte, și odată intrând în priza spectacolul am întins peste o masă, pe fiecare era un sfeșnic cu o lumânare, și părul a venit deasupra lumânării și părul a luat foc. (…) Acel domn mi-a trecut părul printre palme și s-a stins, dar a rămas un miros”, a dezvăluit artista.

