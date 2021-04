Marcel Pavel, acuzat de Cozmin Gușă că nu ar fi avut COVID-19: „Îl dau în judecată. Să-mi plătească daune morale!”

La jumătatea lunii iunie a anului trecut, Marcel Pavel (60 de ani) a fost confirmat pozitiv cu COVID-19. Îndrăgitul artist a crezut initial că este vorba despre o simplă răceală, dar văzând că starea de sănătate nu se ameliorează, s-a dus la spital și a descoperit că are COVID-19.

Artistul a fost acuzat atunci că ar minți în legătură cu boala sa și se declara dezamăgit de publicațiile care, în loc să-l susțină, îl puneau la zid pe nedrept.

„Regretul cel mai mare a fost acela că mass-media nu se dezminte niciodată, câteva excepții făcând doar anumite publicații si posturi de tv de știri (Antena 3 , Realitatea tv și România tv) care au dat știrile la modul foarte corect privind starea mea de sănătate și cauzele reale a acestei nenorociri care s-au abătut asupra mea, contactând o dublă pneumonie și corelată cu acest nenorocit de Covid-19, fiindu-mi aproape fatale! Celelalte publicații și posturi tv m-au desființat efectiv, comportându-se precum hienele! Așa își ajută presa din România semenii când sunt la un pas de moarte!”, a scris Marcel Pavel, într-un mesaj postat pe rețelele de socializare.

Recent, artistul a fost din nou atacat, de data aceasta de Cozmin Gușă, care ar fi spus într-o emisiune televizată că s-a prefăcut că are COVID-19 și că totul a fost “prevăzut în contractul” cântărețului. Marcel Pavel este decis să-l dea în judecată pe Gușă pentru acuzele sale.

„O să îl dau în judecată şi o să plătească bani grei. A spus că aveam în contract prevăzut să mă îmbolnăvesc de COVID şi că nu am avut boala. Nu ştiu de ce a declarat asta. M-a sunat înainte cu 2 zile, i-am trimis şi secreţiile de sânge şi buletinul testelor pozitive la COVID şi seara apare la TV şi spune că nu am nimic şi că mă prefac, că am primit bani. Eu era să mă pierd definitiv de pe această planetă şi iată că acest om, despre care am crezut că îmi e prieten, face declaraţii în defavoarea mea care au adus un linşaj media asupra mea. Nu are dovezi, dacă vine cu dovezi îi plătesc eu daune. Vreau să îi cer cel puţin 200.000 de euro. Eu nu l-am sunat să îi reproşez ceva, îl dau în judecată. Dacă nu are grijă de ceea ce spune trebuie să răspundă. Este prea alintat de anumite TV şi mi se pare că le ştie pe toate”, i-a spus Marcel Pavel lui Cristi Brancu, în emisiunea “Exclusive VIP”.

