Mama lui Mihai Mitoșeru a aflat din presă despre noua lui relație. Prezentatorul Kanal D formează din nou un cuplu, la aproape 3 ani de la divorțul de fosta soție, Noemi Dragomir. Mihai și Noemi s-au separat la sfârșitul anului 2019, după 13 ani de relație, dintre care patru de mariaj.

Mama lui Mihai Mitoșeru a aflat din presă despre noua lui relație

Actrița Camelia Mitoșeru a declarat că a aflat despre noua relație a fiului ei din presă. Primele imagini cu Mihai și cu noua iubită au fost surprinse de paparazzi Spynews. Perechea a fost fotografiată luând masa în oraș, alături de alți doi prieteni.

„Nu am cunoscut-o pe iubita lui Mihai. Nici măcar nu am vorbit cu el despre vreo fată. Așa cum auziți, nu știu absolut nimic, am aflat și eu de la televizor. L-am sunat și l-am întrebat. Dar mi-a spus așa: «Mamă, dacă aveam ceva să îți spun, îți spuneam». De-aia cred că nu e ceva ce să îmi prezinte, încă. Nu știu nimic despre nimic, chiar așa e!”, a declarat actrița, pentru Fanatik. Despre noua relație, Mihai declara recent pentru Click!: „Am cunoscut o fată și care e chiar ok! Dar suntem la început, ne vedem! Eu încă sunt fricos, pentru că mă gândesc, nu se poate, prea e ok! Trebuie să aibă ea o problemă!”.

În cadrul aceluiași interviu, prezentatorul TV a dezvăluit că, deși este deschis unui nou mariaj, nu ține neapărat să facă acest pas.

VEZI GALERIA FOTO VEZI GALERIA FOTO (1 / 10)

„Da! Dar nu am de-astea! Eu am terminat divorțul pupându-mă cu soția mea și plângând amândoi, nu… Dar nici nu pot să spun că aș putea să am o relație doar ca să am și cu oricine doar ca să am o relație. Asta nu!”, a mărturisit.

Articolul continuă după recomandări

Citește și: În ce relații au rămas Mihai Mitoșeru și Noemi după despărțire

De ce s-au despărțit Mihai Mitoșeru și Noemi?

„Eram foarte coleric. Mă enervam, dar aveam și motive, pentru că ea era foarte rece. Într-o noapte ne-am certat foarte tare, a plecat la mama ei și a zis să ne despărțim. Mie îmi e mai greu că am rămas singur într-o casă mare. E greu să fii singur. Ea s-a bucurat ca un copil că nu mai spală vasele și nu mai face de mâncare. Deși niciodată nu am pus-o să facă asta! Ea are impresia că dacă ne-am despărțit e mai liniștită. (…) Eu am înțeles unde am greșit”, declara Mihai Mitoșeru în 2019, în emisiunea „Teo Show”.

Foto: Facebook