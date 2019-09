Making-of. Din culisele ședinței foto Unica

– așa își începe descrierea Amalia Enache, îndrăgita prezentatoare de televiziune, care în luna octombrie a acceptat provocarea de a fi redactor-șef al Revistei Unica.

„Povestea ei începe anul trecut la Gala Unica, pe care am prezentat-o. Raluca Hagiu a avut un moment surpriză, cu ea la pupitrul știrilor. Am glumit atunci pe scenă și i-am spus că dacă ea intră pe domeniul meu, trebuie să mă lase și pe mine puțin pe al ei. Publicul din sală a ovaționat, un fel de „Amalia, Președinte… pardon, Redactor-șef!“, eu am râs și chiar am uitat apoi. Doar că Raluca n-a luat nicio clipă ca pe o glumă întâmplarea asta și în tot acest timp, aproape un an este de atunci, a tatonat terenul cu o insistență delicată.“ – a continuat Amalia Enache

Vezi în galeria foto cum au decurs pregătirile pentru cea mai râvnită copertă a toamnei, cea în care faceți cunoștință cu Andi Vasluianu, Smiley și Alex Dima.

Sursă foto: UNICA/Oltin Dogaru/Robert Hanciarec

