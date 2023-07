Majda Aboulumosha, mărturisiri despre iubitul ei, Mihai. Ce spune vedeta chiar la aniversarea lui

Dragostea lângă el e deplină! Majda Aboulumosha l-a sărbătorit, ieri, pe cel care o face fericită de șase ani, iubitul ei, Mihai. Vedeta a dat frâu sentimentelor și a vorbit despre povestea frumoasă pe care o trăiesc.

S-au întâlnit la momentul potrivit și au reușit să construiască multe împreună. Majda recunoaște că Mihai a fost întotdeauna lângă ea, chiar și atunci când și-a dorit să lase casa pe care o aveau și să se mute într-un apartament.

Majda Aboulumosha: „La mulți ani bărbatului care are grijă să am zâmbetul pe față!”

“La mulți ani iubitului care nu e postat des, dar e iubit peste măsură La mulți ani bărbatului care are grijă să am zâmbetul pe față, care mă susține necondiționat și care are grijă să mă simt mereu iubită.

Care râde la glumele mele, chiar dacă sunt proaste , care mă ascultă oricât de obosit ar fi. Îmi ești echilibru, îmi ești liniște, îmi ești dragoste . Gata, că noi nu suntem așa siropoși. La mulți ani, iubirea mea!”, a fost mesajul postat de frumoasa brunetă pe o rețea de socializare.

„Suntem foarte bine, există respect și iubire între noi”

Majda Aboulumosha are o relație cu Mihai de șase ani și e mulțumită de cum decurg lucrurile între ei. Deocamdată, cei doi nu iau în calcul și o căsătorie.

„Suntem foarte bine, există respect și iubire între noi. Suntem un întreg, dar este foarte important să fie armonie într-o relație. Noi locuim de când ne-am cunoscut împreună și ne știm foarte bine. E clar că, la un moment dat, dacă o să existe pasul acesta, o să aflați. Ce-i drept, nu am îmbrăcat niciodată rochia de mireasă. Am refuzat inclusiv ședințe foto în rochie de mireasă, în telenovele nu am purtat-o”, mărturisea ea pentru UNICA.RO.

Mihai, un adevărat tată pentru Jacqueline

Și-a dorit lângă ea un bărbat care să o înțeleagă, dar să aibă o relație apropiată și cu fetița ei, iar Mihai reușește să joace cu succes ambele roluri. „Jacqueline avea undeva la patru anișori când am început relația. Suntem legați, suntem o adevărată familie.

Am noroc că fetița mea este supercomunicativă. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că așa îmi dau seama cum trec anii, a făcut de curând 10 ani, și este aproape cât mine de înaltă. Peste un an sau doi facem schimb de haine”, a mai spus Majda Aboulumosha.

Ce relație are Majda cu cea care i-a dat viață

De curând, vedeta a sărbătorit-o și pe cea care i-a dat viață. Atunci, ca și acum, prezentatoarea și-a exprimat trăirile într-un mesaj răvășitor.

„La mulți ani, mami a mea. Imediat după emisiune am fugit până la Ploiești să-i fac surpriză mamei. Amintirile sunt cele mai frumoase. Mulțumesc mami că mi-ai fost mereu tată, mamă, prietenă, confidenta, tot ce își poate dori un copil. Mulțumesc că ai sădit iubire în inima mea să o pot învăța pe fetiță ce înseamnă iubirea și zâmbesc oamenilor din viața mea.

Mulțumesc pentru privirea caldă, pentru că simți de fiecare când sunt bine și când nu sunt. Îți mulțumesc că ești și că sunt copila ta”, a fost mesajul postat de ea.

