Majda Aboulumosha, pasionată de gastronomia orientală: “Turcia este a doua mea casă. Am învățat limba” / Exclusiv

Majda Aboulumosha spune că Turcia este a doua ei casă, asta pentru că a trăit anii copilăriei acolo, iar mai apoi făcea naveta. Vedeta a învățat limba turcă, dar și să gătească preparatele specifice zonei.

Pe Majda am găsit-o la evenimentul de inaugurare a restaurantului omului de afaceri Ensar Duman, recent. În cadrul evenimentului, acesta a decis ca profitul încasat în primele 4 zile să fie donat în sprijinul victimelor cutremurului din Turcia.

Majda Aboulumosha: „Am prieteni în Turcia, am învățat limba turcă, admir oamenii de acolo”

Ce înseamnă Turcia pentru tine?

Turcia este a doua mea casă, în Turcia am copilărit, o bună perioadă de timp am crescut acolo după care m-am întors. După care aș putea spune că am fost navetistă, adică pe perioada verii acolo eram. Am prieteni în Turcia, am învățat limba turcă, admir oamenii de acolo, apreciez tot ce se face și da, este de suflet.

Ce mâncare turcească preferată ai? O reteță?

Ciorba de linte, pe care știu foarte bine să o fac, m-a învățat mama să o fac. Pentru a face această ciorbă aveți nevoie de linte roșie, neapărat roșie. Mergeți la un magazin cu specific oriental pentru că este diferită de cea pe care o găsiți în comerț, la supermarket-urile noastre.

Eu – ei nu – pun morcov și cartofi, eu pun și asta. Fierbeți foarte bine acea linte, o spumați, lintea fierbe puțin mai greu. Separați, puneți ceapă, ceapa o căliți și puneți o lingură de tomate sau două chiar, adăugați peste ciorbă, separați, trageți mentă în unt. La final menta cu unt, pentru că îi dă o savoare și o să vedeți cât de mult schimbă gustul.

Majda Aboulumosha, reteță din Turcia

Condimente, sare, piper și altele. Este foarte simplu de făcut. Dacă vreți la final să băgați blender-ul ca să devină mult mai cremoasă, puteți să o faceți. Dar mie îmi place să o las așa pentru că îmi place să simt gustul lintei. Este și sățioasă pentru că lintea este practic proteină. Eu nu sunt o mare consumatoare de carne și atunci lintea – nu îmi înlocuiește – dar este ok. Mie îmi place și o fac și fetiței mele.

Ce proiecte ai acum în derulare?

Momentan sunt tot la ”Vorbește lumea” luni și miercuri tot cu proiectul cu gătitul, cu rubrica mea. Imi place foarte mult pentru că în felul acesta am și timp să mă ocup și de online pentru că s-a format o comunitate foarte frumoasă. Pot să spun niște prieteni am acolo, și țin cont și de părerea lor și întotdeauna sunt acolo prezentă. Pot să mă ocup și eu de fetiță, sunt bine.

Partea de online merge…

Partea de online merge, da dar să știi că a venit totul natural, adică niciodată nu m-am forțat sau să mă dau peste cap. Sunt acolo prezentă pentru că mi-am dat seama că oamenii mă vor și mi-am dorit mereu să fiu inspirație. Fie că apar pe online, fie că apar la TV, fie că sunt aici, la eveniment, mi-am dorit mereu să fiu o inspirație pentru oamenii care mă înconjoară.

De ce a refuzat Majda Aboulumosha contracte?

Se câștigă din online, nu? Dacă ai proiecte pe partea asta de brand-uri…

Da, sunt campanii care vin, se ocupă agenția și se câștigă.

Ți s-a întâmplat să refuzi un contract? Pe ce motive?

Da, am refuzat pentru că nu mi se potrivește. Chiar de curând mi-a trimis agenția un proiect și am simțit că nu mi se potrivește. Sau dacă este ceva, un produs pe care eu nu l-am încercat și în care eu nu cred, nu înseamnă neapărat că nu este bun produsul, doar cred că nu mi se potrivește și atunci îl refuz.

Nu îmi place să fac pur și simplu de dragul de a face sau să mă expun. Țin foarte mult la oamenii care mă înconjoară. Am pus mai presus lucrul acesta și am zis că întotdeauna o să fac ceea ce mă reprezintă. Mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a dat posibilitatea să aleg. Este mare lucru să poți să alegi.

Ce face fetița?

Este foarte bine, crește, mai are puțin și face 10 ani și uite trece timpul. Noi acum ne-am mutat într-un apartament și ea s-a adaptat foarte bine, adică este receptivă la ce este nou și mă bucură lucrul acesta.

Majda Aboulumosha: „De când eram mică eram foarte strângătoare, aveam pușculița plină tot timpul”

Ești o fire superstițioasă?

Nu dau 3 pași înapoi, dacă văd o pisică neagră, nu scuip în sân sau cum se făcea, mă întorc în casă dacă mi-am uitat ceva anume. Aș putea spune că nu sunt neapărat superstițioasă. Am niște fixații, dacă văd altele, adică asta cu superstiția era mai bine. De exemplu dacă văd perdeaua că nu e așezată cum trebuie, mă duc să o așez cum trebuie. Este o problemă, cred că am ceva.

Ai vreo obsesie?

Nu, mă gândeam la cea cu curățenia, dar nu. Să știi că sunt destul de relaxată cu tot și am învățat în timp să mă bucur. Mi se pare că aceste chestii te obosesc foarte tare.

Poți să îmi spui un 8 Martie dintr-un an pe care nu poți să îl uiți?

Fiecare an este special pentru mine de 8 Martie pentru că întotdeauna este vorba de mama mea pentru mine. Dar mai nou, adică se fac 10 ani de când sunt și eu mamă și automat este momentul în care vine copilul meu acum către mine, cu o scrisoare făcută de ea sau cu un ghiocel. Simt ce a simțit mama mea, cred că asta simțea și ea. Este o dragoste, nu pot să îți descriu în cuvinte.

Sunt convinsă că toate mamele înțeleg asta. Îmi aduc aminte când eu eram mai mică și îi făceam cadou mamei mele și îmi doream foarte mult să descopere cumva acea scrisorică sau pentru cadou strângeam bani să îi cumpăr.

De când eram mică eram foarte strângătoare, aveam pușculița plină tot timpul ca să pot să iau și bunicii și mamei și femeilor din viața mea, mătuși. Mi-am păstrat această tradiție, mi se pare că această atenție ar trebui să nu se uite și să facem cadouri în fiecare zi. Așa se spune, sau să nu existe un moment anume, dar mai cu seamă momentul în care este o zi anume și o poate ține toată lumea, este de admirat.