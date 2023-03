Lupta vedetelor cu endometrioza. Roxana Hulpe, Alexandra Ungureanu și Roxana Nemeș vorbesc despre experiențele prin care au trecut

Endometrioza afectează, astăzi, cel puțin una din 10 femei. Boala are un impact negativ asupra vieții de familie, a relațiilor de cuplu și a vieții sociale. Mai mult decât atât, aproximativ 10-15% dintre femeile cu endometrioză nu sunt diagnosticate niciodată.

Endometrioza sau „boala cu 1000 de fețe” este responsabilă, de cele mai multe ori, de durerile puternice din timpul menstruației. Ba mai mult, o regăsim și în rândul multor vedete.

Roxana Nemeș: E o boală care nu te omoară, dar te chinuie”

Roxana Nemeș, fostă concurentă Survivor România, a suferit o intervenție chirurgicală pentru această afecțiune. „Mi-a fost foarte teamă de operație, pe mine mă chinuiau durerile de trei ani și când începeau eram neom. E o boală care nu te omoară, dar te chinuie”, explica Roxana Nemeș la Kanal D.

Solista s-a recuperat rapid după operație. „La un control banal am aflat de această boală. Am refuzat să cred că am aşa ceva. Aveam dureri groaznice. M-a chinuit rău şi la Survivor, eram mereu pe pastile. Acum, după operaţie sunt bine. Nu a fost foarte greu, am preferat să rezolv problema decât să am astfel de dureri. M-am recuperat rapid. Sunt sub tratament. Îmi doresc copii, când vrea Dumnezeu atunci o să vină”, a mai spus Roxana.

„Endometrioza este o boală pluriformă, evolutivă, cronică, sare un spectru larg de simptome și poate îmbrăca manifestări clinice foarte diferite, poate mima alte afecțiuni. În plus, nu toate simptomele care descriu endometrioza apar la aceeași pacientă, astfel că sugerează diverse alte afecțiuni ale aparatului genital sau extragenital (digestiv, urinar, nervos, musculo-scheletal). Aceste aspecte, dar și altele, fac ca diagnosticarea corectă să dureze chiar și 7-12 ani.

Acesta este intervalul statistic în țările vorbitoare de limba germană, dar situația este aproape general valabilă și, în ciuda politicilor medicale, acest ecart nu a putut fi redus. În România, latența diagnosticului este de 10-12 ani. Nediagnosticată și netratată, boala evoluează, pot apărea complicații și se poate ajunge la situații medicale critice, care să necesite intervenții multidisciplinare.”, afirmă dr. Voicu Simedrea, Chirurg de Excelență în tratarea multidisciplinară a endometriozei.

Alexandra Ungureanu: „Endometrioza este una dintre afecţiunile de care aud frecvent la femei”

Alexandra Ungureanu a fost diagnosticată cu această boală după ce timp de doi ani s-a luptat cu nişte chisturi la nivelul ochilor.

„Am descoperit o altă boală autoimună, endometrioza. N-am vorbit niciodată despre chestia asta. Acum sunt în căutare de soluţii’’, mărturisea solista pentru ciao.ro.

Numită şi boala femeilor neiubite, endometrioza poate duce la infertilitate. “Cred că este una dintre afecţiunile de care aud frecvent la femei, cumva cred că şi corpul uman se transformă în direcţia asta. Dar există soluţii, există şi copii abandonaţi!”, a mai spus Alexandra.

Artista își dorește să devină mamă cu orice preț, așa că acest subiect este pentru ea unul sensibil. În ultima vreme cred că începe să funcționeze o senzație pe care nu am cunoscut-o până acum. Mă uit după copii pe stradă și simt un fior pe care nu l-am mai simțit până acum. Da, aș înfia un copil. Există posibilitatea să nu mai pot face biologic și este o variantă pe care o iau în calcul foarte serios”, a mai spus Alexandra Ungureanu la Kanal D.

Vlăduța Lupău: „Am avut ceva emoții, poți să o iei razna la ce vezi pe Internet”

Vlăduța Lupău s-a operat de endometrioză ca să poată să devină mamă. La doar câteva luni după intervenție, soția lui Adrian Rus a rămas însărcinată pe cale naturală.

„După ce m-am operat, la câteva luni, s-a întâmplat. Nu am făcut fertilizare în vitro. Medicii mi-au zis că endometrioza putea fi un impediment în a rămâne însărcinată. Asta e boala secolului la femei și nu prea te lasă să faci copii. Am avut ceva emoții, poți să o iei razna la ce vezi pe Internet. A fost prima mea operație. Am găsit la Timișoara un doctor bun. Eram în gradul doi al bolii. Era rezolvabilă treaba. Bebelușul nostru e o minune, e un dar. Poți să ai toți banii din lume și nu poți face un copil, sau nu poți să cumperi sănătate”, spunea Vlăduța Lupău.

Laura Micovschi: „Endometrioza înseamnă durere”

Laura Micovschi a trecut printr-un calvar până să își împlinească cel mai mare vis, acela de a deveni mamă. Vedeta a aflat că are endometrioză și a făcut tot posibilul să descopere tainele ascunse ale bolii.

„În viaţa fiecărei familii, în viaţa fiecărui cuplu vine, la un moment dat, această dorinţă de a avea un copil. Noi am fost multă vreme focusaţi pe carieră, eram şi tineri la început şi într-o zi, fără să aibă legătură cu dorinţa de a deveni părinţi, am aflat că am endometrioză. Cred că aţi auzit foarte mult, în ultima vreme, acest cuvânt. E ca şi o avalanşă, pentru că tot mai multe femei descoperă că suferă de această afecţiune şi prea puţină lume ştie cu ce se mănâncă şi cât de gravă poate să devină”, povestea Laura Micovschi, la Antena Stars.

S-a temut de infertilitate, dar nu a disperat, s-a luptat, s-a informat. Astăzi, Laura crede că nicio femeie nu ar trebui să se bată cu acest munte de durere.

„Mi s-a spus să nu mă panichez, dar citind şi aflând tot mai multe despre ea, am aflat că se poate ajunge la interfilitate. Am început să mă informez, pentru că endometrioza înseamnă foarte multă durere. De aceea, vreau să şi trag un semnal de alarmă: nu e normal ca o astfel de durere fizică să existe în viaţa unei femei. Nu e normal să existe un munte de durere, de emoţii negative care să se întâmple în fiecare lună şi să nu fie doar trei patru zile. Să fie dureri greu de descris în cuvinte. Până la infertilitate, e o viaţă foarte grea cu această endometrioză”.

Boala a pus-o faţă în faţă cu anumite alegeri. „În primul rând trebuie să găseşti un medic bun. Trebuie un nutriţionist care să îţi explice ce ai voie să mănânci, ce nu ai voie să mănânci, ce trebuie să schimbi”.

Diana Pârvu: „Am mers la 8 medici, iar viața mi-a scos în cale un înger”

„Eu sunt dovada vie că după o operație de endometrioză, sarcina naturală este posibilă. După ce am mers la 8 medici, viața mi-a scos în cale un înger, pe medicul Ciprian Morariu. Așa, boala mea a primit alt nume, mai complicat, dar mai ușor de rezolvat: endometrioză. Sinceră să fiu, nici nu știam ce înseamnă endometrioza și cu câtă suferință vine la pachet. Dar între timp am aflat”, declara Diana, pentru Viva.

„Am aflat că suntem atât de multe care ne luptăm cu asta. Eu am avut noroc de un medic extraordinar, care m-a operat și, cum îmi place mie să spun, m-a salvat. Boala a dispărut, dar odată cu ea șansele să pot ține vreodată în brațe un copil deveniseră foarte mici. Sincer îți spun că eu nu am crezut că voi mai putea face vreodată un copil”, spunea ea.

Medicul a încurajat-o. I-a cerut să fie pozitivă, iar la 35 de ani, după operația de endometrioză, Diana a aflat că e însărcinată.

„Mă uităm la testul care ieșise pozitiv și nu îmi venea să cred ce văd. O minune mi se arăta în față ochilor. Mi-am sunat medicul instant, același care m-a operat de endometrioză și m-am programat a două zi dimineață la control”.

Roxana Hulpe: „Am avut o sarcină cu probleme, a fost acolo un risc din cauza endometriozei”

Roxana Hulpe a aflat în urmă cu trei ani cu ce se confruntă. La început s-a panicat, apoi a întâlnit niște medici foarte buni și tabloul a început să arate diferit.

„Am avut o sarcină cu probleme, a fost acolo un risc din cauza endometriozei. Am aflat acum trei ani că am endometrioză. În urma unui control ginecologi se fac niște ecografii, se vede acolo chisturile și de ce natură sunt. La mine au fost așa și primii medici la care am fost nu au știut că este endometrioză.

Dacă știam de la început, probabil puteam să o astâmpăr și să o țin în loc ca să nu se dezvolte neapărat, doar că, în cele din urmă am ajuns la niște medici foarte buni care mi-au zis că se poate, să am încredere că nu este avansată și că se poate cu endometrioză să rămâi însărcinată”, a spus Roxana Hulpe în emisiunea lui Măruță.

Știrista are și un sfat pentru cele care trăiesc o poveste asemenătoare cu a ei.

„Ca și simptome, sunt niște dureri, menstruație neregulată, dar nu știi că asta e problema. Este important și le rog pe toate fetele să meargă și să-și facă un consult ginecologic și dacă află că au endometrioză să nu dispere. Eu când am aflat că este endometrioză m-am panicat, am citit pe Internet că nu mai poți să ai copii, dar nu este așa. Am ajuns pe mâinile unor medici foarte buni, care mi-au dat încredere și mi-au zis că se poate.

Pe 1 iunie, când a fost ziua mea, am împlinit 32 de ani, am suflat în lumânări la miezul nopții și l-am rugat pe Dumnezeu să îmi de-a un copil anul acesta. Trei zile mai târziu am aflat că sunt însărcinată. Boala aceasta se poate opera, dar cu toate astea, poți să rămâi însărcinată. Este important să o detectezi din timp, să faci tratamentele recomandate de medici și, cu calm, cu încredere se rezolvă”, a mai spus vedeta.

Endometrioza: cum o ținem sub control

Endometrioza nu se vindecă, dar poate fi ținută sub control cu un tratament personalizat. „Intervențiile chirurgicale determină o regresie a bolii, ameliorează afecțiunea, dar nu o vindecă. Celelalte specialități conexe – nutriționist, endocrinolog, ginecolog – oferă suportul necesar și ajută pacienta să controleze boala. Sunt paciente care reușesc să își controleze boala prin alimentație și un stil de viață sănătos și sunt paciente care necesită un tratament cronic toată perioada în care sunt active hormonal”, mai spune medicul.

